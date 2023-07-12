Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Челябинской области состоял на учете у психиатра

Мужчина не общался с соседями и был замкнутым Фото: из соцсетей

Обвиняемому в убийстве 11-летней подруги своей дочери Дмитрию М. 36 лет. За это время он успел заработать не самую лучшую репутацию в родном городе Симе Челябинской области. О мужчине тут чаще отзываются нецензурно.

– Он конченный ублюдок с самого детства. Его постоянно избивали и презирали, а мама дралась за него. Вот и вырос изгой, – рассказала КП-Челябинск жительница Сима Юлия, соседка предполагаемого убийцы.

По ее словам, ранее он состоял на учете у психиатра и проходил по уголовной статье за изнасилование.

– У этого мужика раньше была справка. Он тогда пытался изнасиловать какого-то парня. У него были приводы, но папаша там не последний человек и все сходило ему с рук, – добавляет другая местная жительница Тоня.

– Да, было такое. Лет с десяток назад. Он мальчика тогда попытался, ну, того. Там все как-то замяли. Может, опять отец забашлял, – добавляет бабушка с детской площадки.

Эта информация подтвердилась лишь наполовину. Официально Дмитрий не привлекался, судимости нет.

– Ранее он состоял на учете у психиатра. Но уже давно был снят, – сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Также жители говорят, что и от армии он откосил из-за проблем с психикой. Мол, родители помогли. Их в Симе, к слову, многие тоже не любят:

– Да и семья у него вредная, нелюдимая, как и он сам! С детства неприятный был, пакостливый. Ни с кем не дружил, ни с кем не общался, – отмечает пенсионерка, на глазах которой Дмитрий и рос.

Во время следственного эксперимента Дмитрий вел себя спокойно, иногда только пальцами нервно перебирал. А вот на выходе из суда, после избрания меры пресечения, посмотрел на людей не с раскаянием, а со злобой.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

А сегодня утром Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней.

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