Мать смолинского маньяка могла знать о его пленницах: «Жили у него, и ладно»

Мать жила с сыном-маньяком и его жертвами в одном доме. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Мать смолинского маньяка, который 14 лет удерживал в доме и насиловал женщину, видела его жертв. Об этом КП-Челябинск стало известно из собственных источников. Сам маньяк, Владимир, сейчас лежит в психиатрической больнице на лечении:

— Мужчина в больнице «под таблетками» и даже не приходит в себя.

А вот с его матерью Валентиной активно работают следователи. Оперативники вместе с женщиной находятся в том злополучном домке.

— Она все отрицает, говорит «Ну жили у него какие-то женщины и ладно», — рассказал наш собеседник в силовых структурах.

Сейчас с ней работают силовики. Как передает наш корреспондент, на месте дежурят мужчины в штатском, но с оружием. Пока неизвестно, в качестве кого Валентина будет проходить по делу: в качестве свидетельницы или соучастницы. Женщина отрицает свою причастность и считает пленниц девушками сына, а не жертвами жестокого чудовища.

Может быть, за 14 лет пенсионерка настолько привыкла к жертвам своего сына-маньяка, что уже не понимает всего ужаса ситуации. А может, он и ее пару раз приложил крепко по голове? Это предстоит выяснить следователям.

Говорят, женщины помогали ей по хозяйству. Саму Валентину соседи характеризуют как болтушку. Раньше она работала в психиатрической больнице, потом продавала очки. Несмотря на пленниц, пару раз даже звала в гости соседок.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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