Пленница 14 лет была в заточении, сколько лет теперь проведет за решеткой ее мучитель?

Третий день не утихает страшная новость о челябинском маньяке Владимире Ческидове, который насильно удерживал у себя дома, в поселке Смолино, девушку. Целых 14 лет Екатерина провела в заточении и сексуальном рабстве у смолинского маньяка. Сейчас Владимира Ческидова отправили в СИЗО. Идет следствие. Мы собрали последние новости о челябинском маньяке на 3 августа.

Сколько жертв у смолинского маньяка в Челябинской области

Достоверно известно о двух жертвах челябинского маньяка Владимира Ческидова. Екатерина – попала в логово маньяка в 2009 году. На тот момент девушке было 19 лет. Она познакомилась с Владимиром на вокзале. Он предложил девушке поехать к нему домой «на чай». Чем же так привлек Владимир молодую девушку – совсем непонятно, но согласившись на приятный вечер, Екатерина вернулась только спустя 14 лет.

Второй жертве челябинского маньяка такого шанса не представилось. Сейчас следствие выясняет, когда и при каких обстоятельствах Владимир познакомился с девушкой. По неподтвержденной информации, женщине было 30 лет. Ческидов представил ее Екатерине как жену. Но потом женщина призналась, что находится в доме тоже поневоле.

В 2011 году Владимир Ческидов жестоко убил ее. Вероятно, она пыталась позвать на помощь. Ческидов пришел в ярость от этого поступка. Он забил вторую жертву до смерти, а потом – расчленил, спрятал в кастрюлю и закопал ее в погребе дома.

Ее останки обнаружили уже после того, как Катя вырвалась на свободу. Сейчас их исследуют, чтобы установить личность девушки.

В огороде Ческидовых никто, кроме следователей, ничего не копал лет пять. Фото: Дарья МАРКОВА

Были ли еще жертвы у смолинского маньяка? Следствию только предстоит это выяснить. 1 августа следователи снова нагрянули в дом Владимира Ческидова и его матери. В поисках останков других жертв они перекопали участок, попросив у соседей лопаты. Искали следователи доказательства в огороде, гараже. Нашли ли что-то – неизвестно. Следственный комитет официально информацию не предоставляет. Да и местные ребятишки и бабушки, которые теперь пристально следят за домом, не видели, чтобы оттуда что-то выносили.

Соседи по адресу прописки Ческидовых, в доме по улице Солнечной, рассказывают, что примерно до 2003 года Владимир жил здесь вместе с мамой и двумя женщинами. Говорили – жены. Кто были эти девушки и могли ли они тоже быть жертвами челябинского маньяка?

К слову, Владимир Ческидов оказался женат. И тут вскрылась еще одна история — женщина выпала с 7 этажа, столичные врачи «собрали ее по кусочкам». По слухам, она и от Владимира была беременна, но сделала аборт. В суде мать Владимира заявила, что его жена живет в Екатеринбурге.

Как выглядит жертва челябинского маньяка Ческидова, что с ней сейчас

Екатерине сейчас 33 года. По данным «ФедералПресс», женщина приходила на следственный эксперимент в злосчастный дом, ее заметили местные жители. По их словам, Катя до сих пор выглядит как подросток. Напуганная, из-за врожденной косолапости девушка хромает.

Екатерина провела в заточении 14 лет. Фото: база розыска МВД

Сейчас с Екатериной работают профессиональные психологи и другие специалисты, помогают ей восстановиться, готовят к предварительному следствию и суду. В правительстве Челябинской области сообщили, что проводится реабилитация и медицинское обследование, прорабатываются вопросы социально-бытового характера.

По данным КП-Челябинск, в данный момент Катя живет в доме у своей сестры Лены, к которой девушка пришла сразу же после освобождения из плена.

В чем обвиняют челябинского маньяка Владимира Ческидова

Челябинскому маньяку Владимиру Ческидову предъявили обвинение по трем статьям:

– похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения (п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ) – ему грозит до 12 лет лишения свободы;

– убийство девушки (ч.1 ст.105 УК РФ) – до 15 лет;

– изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью (п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ) – до 10 лет.

Сколько лет в итоге получит маньяк, будет зависеть от решения суда. До 30 сентября Владимир Ческидов находится в СИЗО. Но этот срок могут продлить.

Почему выжившую жертву челябинского маньяка не могли найти 14 лет

Родители Кати умерли. Вместе с сестрой они оказались в детском доме. За ними осталась квартира, куда они вернулись после наступления совершеннолетия. По словам знакомых семьи, Катя вела не самый примерный образ жизни. Возможно, поэтому сестра ее не искала так долго. Думала, уехала куда-то или ухажера нашла. А может и не знала, куда обращаться и что делать, ведь и сама по сути была еще ребенком.

Лишь в 2018 году сестра Елена запросила справку о Екатерине, как о без вести пропавшей – по данным КП-Челябинск документ нужен был для решения жилищного вопроса.

Катя с детства не знала нормальной жизни. Возможно, когда она познакомилась с Владимиром Ческидовым, наивно доверилась ему, ведь нуждалась в заботе.

По мнению матери челябинского маньяка, Катя жила королевской жизнью. Своим соседкам Валентина рассказывала, что Володя живет с молодой девушкой, которая готовит и убирается дома.

– В огороде только ничего не делает, но она туда и не выходит, – рассказывала женщина.

Да вот только и выйти Катя не могла – ее заперли в комнате. В доме правоохранители нашли эту комнату-тюрьму. Там на полу матрас, мусор вокруг, рядом валялись веревки, на окнах – решетки.

Мать челябинского маньяка вернулась после суда в квартиру по месту прописки

Мать смолинского маньяка Валентину Ческидову освободили в зале суда, несмотря на то, что она проходит по делу о похищении. Сейчас она живет не в том доме в поселке Смолино, где маньяк 14 лет держал девушку, а по месту прописки. Это двухкомнатная квартира по улице Солнечной. Здесь семья Ческидовых жила до 2003 года. Потом квартиру стали сдавать.

Валентина Ческидова отказывается открывать двери даже соседям Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сейчас Валентина Ческидова живет в этой квартире вместе с квартирантом. Корреспондент КП-Челябинск отправился туда, чтобы пообщаться с женщиной. Но Валентина Ческидова наотрез отказалась давать интервью. Говорит, ей запретили. Соседкам женщина тоже не открывает двери. В целом, соседи Валентину называют странной – будто живет в своем мире и постоянно что-то сочиняет.

А вот как поселок Смолино переживает освобождение матери маньяка.

Это были последние новости о челябинском маньяке на 3 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru