«Готовит, убирает, только по огороду ничего не делает»: мать челябинского маньяка хвасталась пленницей перед бывшими соседками

После суда Валентина вернулась в квартиру по месту прописки. Фото: Егор ИВЛЕВ / Егор ПОБЕРЕЙ

Мать смолинского маньяка Валентину Ческидову освободили в зале суда. Несмотря на то, что 72-летняя женщина проходит соучастницей в деле о похищении, ее отпустили домой. Но поехала она не в ту избушку, где маньяк 14 лет истязал пленницу, а по месту прописки. КП-Челябинск отправилась туда, чтобы пообщаться с Валентиной.

«ВСЕ ХОТЯТ СО МНОЙ ОБЩАТЬСЯ»

Двухкомнатная квартира на улице Солнечной — здесь женщина проживала вместе с сыном примерно до 2003 года. Лишь потом перебрались в поселок Смолино, где жил глава семейства. А квартиру стали сдавать.

Сейчас Валентина сидит в своей квартире и наотрез отказывается общаться с журналистами. Говорит, ей запретили.

— Мне запретили общаться с вами, — коротко заявляет пенсионерка через дверь.

Но есть одна странная штука. Эту квартиру продолжает снимать какой-то приезжий мужчина. Представляете: жил себе спокойно, а тут тебе подселяют человека, да еще и мать маньяка! Ладно хоть квартира — двушка.

Квартиранта корреспондент КП-Челябинск встретил прямо в подъезде. Мужчина плохо говорит по-русски, только буркнул, что ничего не знает и открыл дверь своим ключом.

— Бог говорит: «молчание — золото». А они видят, что я сильная личность, и хотят со мной общаться, — объясняет Валентина квартиранту. — Но вы им ничего не говорите.

После этого мужчина взял рюкзак и отправился на работу.

Квартиру, куда вернулась Валентина, сейчас снимает мужчина Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

«ВОЛОДЯ ЖИЛ С ДВУМЯ ЖЕНАМИ»

Зато соседкам разговаривать никто не запрещал. Лариса и Зина живут в этом подъезде не один десяток лет. Говорят, что помнят и Валентину, и Владимира. Утверждают, что вместе с ними тогда жили еще какие-то две женщины.

— Лет 20 назад он с двумя женами здесь жил, и мать вместе с ними, — рассказывают соседки. — Потом съехали, квартиру начали сдавать. Мать периодически появлялась. Пару лет назад Валентина рассказывала, что жена Володи живет в Екатеринбурге, а сам он денег назарабатывал, квартиру купил. Я говорю, а чего ж он с тобой тогда живет? "Ну, мол, не получается съехать, сейчас у него молодая девушка, все дома убирает, готовит. В огороде только ничего не делает, но она туда и не выходит".

Получается, что Валентина рассказывала соседкам про ту самую Катю, которую держали в плену. Только подавала это под совсем другим углом.

— Говорит, живет девушка Володи с ними. А мы еще думали, как так, он не работает, девушка тоже. Валентина говорила, что девушка вообще не выходит из дома. Конечно, она прекрасно понимала, что мы туда не поедем смотреть. Хотя один раз звала в гости даже.

Соседкам женщина тоже не открывает дверь Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В целом соседки называют Валентину странной. Считают, что живет она в каком-то своем мире и постоянно что-то сочиняет. А еще их напрягают квартиранты, которые живут в этой двушке с 2003 года. Люди меняются, но постоянно какие-то маргиналы.

— Полтора года тут проститутки жили, три трупа было, — говорят женщины. — Одну из окна выкинули вообще. Сутенер их тут с пистолетом ходил, мы заявления в полицию писали. Кого тут только не было, и наркоманы были. Когда мы Валентине жаловались, она ни в какую не слушала, только про свои танцы рассказывала — ходила занималась.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вылезти в окно или позвать на помощь: могла ли сбежать жертва смолинского маньяка

«Быстро прошмыгнула во двор»: мать смолинского маньяка из Челябинска вернулась в дом, где 14 лет держали жертву

Мужчина похитил женщину и 14 лет удерживал ее в Челябинской области: что известно о деле смолинского маньяка

На окнах решетки, туалет на улице: появилось видео из двора дома, где смолинский маньяк 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru