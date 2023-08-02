Искали в трех местах: что следователи накопали на участке маньяка, который 14 лет держал в плену девушку

В огороде Ческидовых никто, кроме следователей, ничего не копал лет пять. Фото: Дарья МАРКОВА

1 августа следователи снова нагрянули в дом смолинского маньяка Владимира Ческидова и его матери. Там 14 лет взаперти держали похищенную девушку Катю. Ее нещадно били, насиловали, угрожали, заставляли заниматься хозяйством и, по неподтвержденным данным, даже расчленять тело другой жертвы, Оксаны.

Сотрудники следственного комитета ходили по поселку и просили у людей лопаты. Дали целых три. Где, а главное, что они искали?

На место мы приехали на следующий день, когда работы уже закончили. Заглядываем через маленькую щелочку во двор: все тот же бардак, закрыли двери в гараж-сарай и дом. И, судя по переставленной лестнице, проверяли второй этаж гаража.

Так двор Ческидовых выглядит сейчас. Фото: Дарья МАРКОВА

В огороде даже высоченная трава не скрывает – здесь вчера усердно поработали лопатами. Это КП-Челябинск подтвердила и соседка Ческидовых по огороду.

– Весной Валентина мне сказала: «у меня сын огородом сейчас будет заниматься». Я смотрю, он спилил яблоню и переставил туда бак. Это было странно, ну кто из огорода во двор бак с водой переносит – поливать же неудобно. Поэтому вчера к следователям подошла, рассказала все, показала, куда он переставил бак, – охотно делится соседка маньяка по огороду.

В тот момент копали в гараже, который уже давно используют как сарай, и в огороде. Потом проверили место, где стоял тот самый переставленный бак.

– Во двор зашла, там ужас. Только заходишь, сразу туалет. Там вонь ужасная! Да и мать особо нигде не убиралась, огород весь заросший. Она наряжалась, ходила кофеек пить. Жила для себя. А сын ничем не занимался, я его ни разу в огороде не видела, только когда бак переставлял. А так только слышала, что шарохолся – дверьми хлопал. У него был свой вход в дом со стороны огорода, там тоже искали вчера, – добавляет женщина.

Чего только не валяется у дома с такой жуткой историей: одноразовые перчатки, сливы, бутылки из-под воды и энергетиков Фото: Дарья МАРКОВА

Нашли ли что-то – неизвестно. Следственный комитет официально информацию не предоставляет. Да и местные ребятишки и бабушки, которые теперь пристально следят за домом, не видели, чтобы оттуда что-то выносили.

А о раскопках теперь напоминает только мусор у двора. Следователи побросали одноразовые перчатки, бутылки из-под воды и энергетиков, опечатали ворота и уехали.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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