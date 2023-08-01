Екатерину похитили, когда ей было 19 лет. Фото: Вадим Архипов, база МВД
Жертве смолинского маньяка Екатерине пришлось прожить 14 лет в страхе за свою жизнь. И все из-за того, что ее похитили и удерживали в плену. Владимир Ческидов всячески истязал и унижал женщину. Жертве насилия чудом удалось сбежать, когда ее пленитель попал в психбольницу. Он забыл запереть дверь на замок.
До своего пленения Екатерина и ее старшая сестра Елена проживали в двухэтажном бараке в Ленинском районе Челябинска. Родители умерли рано, и обеих девочек поместили в детский дом. Квартира, где они ранее проживали, оставалась за ними. Поэтому первой в дом вернулась старшая сестра, а уже через три года пришла Екатерина.
Но после детдома будущая жертва маньяка прожила в бараке недолго. Осенью 2009 года она загадочно исчезла, и ее никто не искал.
Известно, что 19-летняя Екатерина познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на железнодорожном вокзале города. На пару никто не обратил внимания, потому что девушка сама согласилась поехать в гости и не сопротивлялась. Екатерина не знала, что в частном доме на окраине Челябинска ее ждало 14 лет рабства.
Знакомые семьи рассказывают, что Екатерина вела не самый примерный образ жизни. Возможно, поэтому старшая сестра не занималась ее поисками.
Однако в 2018 году Елена запросила справку о Екатерине, как о без вести пропавшей. По некоторой информации — для решения жилищного вопроса. Екатерина до сих пор прописана была в их общей квартире. Вполне вероятно, что тогда-то она и появилась в базе розыска МВД. Из особых примет — косолапость.
Екатерина провела в заточении 14 лет. Фото: база розыска МВД
Мать смолинского маньяка Валентина Ческидова была задержана вместе со своим сыном. Однако 72-летнюю женщину освободили из-под стражи в зале суда. Выходя из здания, она заявила, что Екатерина жила королевской жизнью.
— Она у нас жила как королева. Вы поняли!? Пристроилась к моему сыну. Не работала, — ответила Валентина на вопросы журналистов.
С 33-летней Екатериной, которую на протяжении 14 лет удерживал смолинский маньяк, работают специалисты. Женщину не оставят наедине с пережитым ужасом. Ей помогут восстановиться и начать новую жизнь.
— Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера, — сообщили КП-Челябинск в правительстве Челябинской области.
Что касается смолинского маньяка, то он будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Ему вменяют не только похищение человека, но и убийство. Выяснилось, что Екатерина могла быть не единственной пленницей. В доме семьи Ческидовых обнаружили останки убитой женщины.
Владимир Ческидов проведет в СИЗО два месяца
Фото: Егор ИВЛЕВ
Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.
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