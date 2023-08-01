Екатерину похитили, когда ей было 19 лет. Фото: Вадим Архипов, база МВД

Жертве смолинского маньяка Екатерине пришлось прожить 14 лет в страхе за свою жизнь. И все из-за того, что ее похитили и удерживали в плену. Владимир Ческидов всячески истязал и унижал женщину. Жертве насилия чудом удалось сбежать, когда ее пленитель попал в психбольницу. Он забыл запереть дверь на замок.

Биография жертвы смолинского маньяка до пленения

До своего пленения Екатерина и ее старшая сестра Елена проживали в двухэтажном бараке в Ленинском районе Челябинска. Родители умерли рано, и обеих девочек поместили в детский дом. Квартира, где они ранее проживали, оставалась за ними. Поэтому первой в дом вернулась старшая сестра, а уже через три года пришла Екатерина.

Но после детдома будущая жертва маньяка прожила в бараке недолго. Осенью 2009 года она загадочно исчезла, и ее никто не искал.

Известно, что 19-летняя Екатерина познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на железнодорожном вокзале города. На пару никто не обратил внимания, потому что девушка сама согласилась поехать в гости и не сопротивлялась. Екатерина не знала, что в частном доме на окраине Челябинска ее ждало 14 лет рабства.

Фото жертвы смолинского маньяка

Знакомые семьи рассказывают, что Екатерина вела не самый примерный образ жизни. Возможно, поэтому старшая сестра не занималась ее поисками.

Однако в 2018 году Елена запросила справку о Екатерине, как о без вести пропавшей. По некоторой информации — для решения жилищного вопроса. Екатерина до сих пор прописана была в их общей квартире. Вполне вероятно, что тогда-то она и появилась в базе розыска МВД. Из особых примет — косолапость.

Екатерина провела в заточении 14 лет. Фото: база розыска МВД

«Она жила как королева»: мать смолинского маньяка высказалась о его жертве

Мать смолинского маньяка Валентина Ческидова была задержана вместе со своим сыном. Однако 72-летнюю женщину освободили из-под стражи в зале суда. Выходя из здания, она заявила, что Екатерина жила королевской жизнью.

— Она у нас жила как королева. Вы поняли!? Пристроилась к моему сыну. Не работала, — ответила Валентина на вопросы журналистов.

Что сейчас будет с жертвой смолинского маньяка

С 33-летней Екатериной, которую на протяжении 14 лет удерживал смолинский маньяк, работают специалисты. Женщину не оставят наедине с пережитым ужасом. Ей помогут восстановиться и начать новую жизнь.

— Проводится реабилитация и медицинское обследование. Также прорабатываются вопросы социально-бытового характера, — сообщили КП-Челябинск в правительстве Челябинской области.

Что касается смолинского маньяка, то он будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Ему вменяют не только похищение человека, но и убийство. Выяснилось, что Екатерина могла быть не единственной пленницей. В доме семьи Ческидовых обнаружили останки убитой женщины.

Владимир Ческидов проведет в СИЗО два месяца Фото: Егор ИВЛЕВ

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

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