«Я ночами не сплю – жуть берет»: как поселок Смолино переживает освобождение матери челябинского маньяка

Валентина прожила в этом доме больше 50 лет, последние 14 - с пленницей своего сына. Фото: Егор Ивлев, Дарья Маркова.

Смолино – тихий поселок на окраине Челябинска. Тут живут много пенсионеров – они вместе ходят на почту и в местный продуктовый, а вечерами собираются на лавочках обсудить новости. Про такое место говорят: все всё про всех знают. Но 14 лет никто не догадывался, что у болтушки-пенсионерки Валентины дома живет пленница – маленькая хромая девочка Катя.

Недавно измученной жертве удалось сбежать. А Владимир и его мать Валентина вчера встретились в суде, где им избирали меру пресечения на время следствия. Маньяка отправили в СИЗО, а вот его мать отпустили на свободу. Женщину, которая 14 лет жила в одном доме со зверем и его жертвой и молчала, улыбалась и заверяла соседей, что у Вовы появилась девушка.

Валентина после суда отправилась на свободу. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Я считаю, зря ее выпустили – ей тут сейчас покоя не дадут. Все ее осуждают, что она 14 лет молчала – это же не четыре дня! Как представлю, аж мурашки. Она же была как все! Только одно странное было: утром уезжала в город и только часов в 9 вечера возвращалась, говорила, что ей дома скучно, – вспоминает продавщица местного продуктового магазина, где Валентина закупалась провизией.

А вот ее знакомая с другой улицы знает, куда именно каждый день уезжала пожилая женщина:

– Она в каком-то церковном обществе состояла. Она меня все звала на эти вечерние посиделки. Валентина часто наряжалась, ходила кофеек пить. Жила для себя. Она казалась нормальной, добродушной. Что у нее в голове творилось, непонятно. Как она все это скрывала, одному богу только понятно. Да и отец (Владимира. – Прим. ред.) раз пять лет назад умер, тоже в курсе был. Что он с ними делал, что они ничего не рассказывали. Женщины поговаривают, что иногда видели ее с синяками в нашей церкви. Они странные оба. Шторки всегда задернуты. Когда я ночью вставала, у них всегда свет горел со стороны огорода, где он жил (в доме есть два входа: для Владимира и Валентины. – Прим. ред.). Ни разу не видела, чтобы у них баня топилась. Хотя она всегда была опрятная, ухоженная, не пахло от нее.

Валентину сложно назвать хозяйственной: дома и в огороде бардак. Фото: Дарья МАРКОВА

Эта соседка видела Владимира Ческидова всего пару раз: в раннем детстве и весной, когда он передвигал бочку в огороде. Там вчера что-то раскапывали следователи. 51-летний мужчина жил затворником, его тут мало кто видел – даже в магазин не ходил, все покупала мама. Но иногда все же выходил «в люди».

– Я его видел на улице, лицо знакомое. Но мы не разговаривали даже. Я сам такой же. Стараюсь ни с кем из местных не общаться, тут почти все пьют, а я нет – почти 40 лет в рот не беру, – объясняет местный житель Вячеслав. – Он урод с отклянченной нижней губой. Никого не любил. Да и его никто не полюбит. В конце концов с женщиной можно было бы договориться насчет... а не творить такое. Думаю, пожизненное ему обеспечено. По телевидению видел, что Валентину освободили. С одной стороны, сын все же. Хотя бог его знает, моя мама такого бы не позволила.

Владимира обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании. Фото: Егор ИВЛЕВ

Что удивительно, среди местных есть и те, кто сочувствует женщине – мол, защищала единственного сына, ведь забрали бы. Но такие люди редкость: такое страшное преступление поразило весь поселок.

– Я ночами сейчас не сплю. Меня жуть берет от этого. Одна выжила, а другая нет, – с болью осознает пожилая женщина Раиса, окна ее квартиры выходят прямо на дом Ческидовых. – Все ее осуждают. Если увижу ее, даже не знаю, с чего начинать и как разговаривать. Как ей можно сочувствовать? 14 лет позволяла все это творить. Как она жила с покойником рядом?

Соседи надеются, что она тоже понесет наказание. Фото: Егор ИВЛЕВ

Что интересно, по именам мать и сына мало кто знает. Но стоит показать фото, люди впадают в шок. Ведь они вместе с ней ездили, как тут говорят, в город, ставили свечки в церкви или просто когда-то обменялись парой фраз.

– Ой, я же видела ее на почте! Кошмар! Она казалась нормальным человеком, ничего не подумаешь. Но мы с ней просто здоровались, она ничего о себе или сыне не рассказывала, – вспоминает Надежда после того, как я показываю ей фото Валентины из зала суда.

Смолино – все еще милый поселок с частным сектором и уютным магазинчиком, словно из начала двухтысячных. Но его жители еще долго будут оглядываться на, казалось бы, обычный дом, который многие годы скрывал в себе страшные тайны.

Важно отметить, что Валентина теперь живет не в доме, а в своей квартире в Челябинске. С журналистами общаться отказывается и грозит вызвать полицию.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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