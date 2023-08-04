Сейчас увидеть Екатерину можно только на старых фото, но жизнь в неволе сильно изменила ее. Фото: Дарья МАРКОВА

Об Екатерине, которая провела 14 лет в плену у смолинского маньяка, за эти несколько дней в Челябинске слышал почти каждый. А вот увидеть ее смогли лишь несколько человек, помимо следователей, медиков и социальных служб. Самой радостной из них была Елена – ведь ей посчастливилось встретить сестру спустя столько лет!

Долгожданную встречу двух самых родных друг для друга женщин увидели и несколько соседей Елены. Одна из них как раз выходила из подъезда, когда туда заходили сестры.

– Мы в этот день обычно в подъезде все вместе убирались. Лена мне сказала: «Сегодня убирайтесь без меня. У меня сестра нашлась». Лена была такая радостная! Но разревелась, ее прям трясло, – вспоминает женщина.

Она спросила, где все это время была девушка и онемела, когда узнала: тут же, в Челябинске. Всего 20 минут проехать на машине.

Все это время сестры были так близко. Но никто об этом даже не догадывался, ведь Катю держали взаперти и нещадно издевались над бедной женщиной. И пока мать этого зверя заверяет, что женщина у них «жила как королева», факты говорят об обратном. Как же Катя выглядела через 14 лет издевательств и неволи?

– Маленький забитый зверек. Скорее всего, вся переломанная, шла криво, хромала. Худющая, измученная, – ужасается соседка.

Это был единственный раз, когда соседи видели Катю. Потом ее увезли следователи. Сейчас она проживает не с сестрой.

А Елена и ее муж живут как в аду: напротив подъезда караулят горе-журналисты, кто-то даже пытался просунуть камеру в открытое ночью окно. Поэтому по вечерам соседи сидят во дворе и помогают держать оборону.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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