Мэр Челябинска Наталья Котова о развитии города: «Новый генплан примем до конца года»

Наталья Котова ответила самые важные вопросы

С приходом весны в Челябинске стартуют большие стройки, ремонты дорог и благоустройство общественных пространств. Как мегаполис готовится к потеплению, когда откроют новую набережную, кто займет место задержанного вице-мэра Олега Извекова, построят ли «Икею» и когда появится новый генплан, от которого будет зависеть облик города? На эти и другие вопросы ответила глава Челябинска Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

РЕМОНТ ДОРОГ: СОЙДЕТ ЛИ СО СНЕГОМ АСФАЛЬТ?

— Наталья Петровна, в декабре прошлого года опубликовали список дорог в Челябинске, которые отремонтируют в 2021 году. Заключены ли уже контракты?

— В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт на девяти участках улично-дорожной сети с последующим восстановлением дорожной разметки. Это улица Черкасская, Салтыкова (Блюхера до Профинтерна), Каслинская (от Братьев Кашириных до Новомеханической), Куйбышева, Университетская набережная (от Северо-Крымской до Косарева и от Чичерина до Молодогвардейцев), Комсомольский проспект (от Чайковского до Чичерина и от Каслинской до Свердловского проспекта), а также улица Танкистов (от проспекта Ленина до Кулибина).

По состоянию на 3 марта заключены контракты по шести объектам, по оставшимся трем торги уже проведены, контракты будут заключены до 15 марта. Ремонт начнется после 20 апреля при наличии благоприятных погодных условий.

Так выглядели дороги на Тополиной аллее в сентябре 2020 года во время ливней Фото: "КП" Архив

— На этих участках предусмотрен только ремонт? Или возможно сделают велодорожки, тротуары…

— По всем объектам есть разработанные проекты. Как правило, на указанных девяти участках речь идет о ремонте дорожного покрытия. У нас есть две дороги в микрорайоне «Ньютон», по которым идет строительство по программе «Стимул». В этом же районе есть контракты, которые длятся с прошлого года и будут завершены в этом году. Эти проекты предусматривают и тротуары.

Еще в прошлом году мы говорили, что дороги в Челябинске будут строиться комплексно, включая благоустройство близлежащей территории, тротуары, озеленение. На дорогах, где посередине не проходят сети, будем устраивать так называемые зеленые территории — высаживать цветы, деревья или газон.

— Будут ли в строительстве дорог использоваться какие-то новые технологии? Вот, к примеру, челябинцы очень оценили плитку без фаски — удобно, не скользит.

— Плитка без фаски, как правило, используется в благоустройстве общественных пространств — скверы, парки. Это предусмотрено проектами, они есть на сайте «Активный житель». Я думаю, там, где это возможно, ее используют. Буквально несколько дней назад закончилось голосование жителей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» — в каждом районе челябинцы из трех вариантов выбирали, какое общественное пространство нужно привести в порядок в 2022 году.

При выполнении ремонта дорожного полотна планируется применять хорошо зарекомендовавшую себя щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь, для нанесения разметки — термопластик.

— Наталья Петровна, на улице теплеет. Совсем скоро снег начнет таять, и проблемы с ливневками наверняка будут. Как превентивные меры применяете?

— Противопаводковые мероприятия, которые осуществляет МУП «ЭВИС», мы начинаем заранее. Уже сейчас определены вероятные места подтопления и начинается работа по разработке мер их предотвращения: составлен график, организована работа по очистке водопропускных труб, лотков, дождеприемных решеток. Где-то в зависимости от ситуации используется горячая вода. Обычно вся эта работа начинается 1 марта и находится на контроле. Работы хватает.

ДЕЛО ИЗВЕКОВА

— Наталья Петровна, не так давно в администрации был скандал — вице-губернатора по экономике Олега Извекова задержали за взятку. История громкая и неприятная. Расскажите о вашем личном отношении к ситуации. Уже есть кандидатуры на его место?

— О своем отношении к ситуации я уже не раз высказывалась. Я нетерпимо отношусь к таким проявлениям, как коррупция. Мы оказываем следствию всю возможную помощь.

Сейчас обязанности Олега Извекова временно исполняет замруководителя аппарата администрации Валерий Смирнов. Все начальники управлений находятся на своих должностях, работа не останавливается. Должность пока не вакантна, когда появится вакансия, будем смотреть другую кандидатуру.

Вице-мэр Олег Извеков пока не освободил должность Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Стали ли вы после этого случая более пристально следить за своими заместителями?

— Я всегда внимательно слежу не только за замами, но и за начальниками управлений. Все мы люди, что произошло на самом деле, будем знать по результатам расследования уголовного дела.

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

— Наталья Петровна, в Челябинске презентовали проект строительства аквапарка. Жителей не могло это не обрадовать.

— Аквапарк — это долгожданный для города проект. Не секрет, что многие челябинцы ездят в аквапарк Екатеринбурга. Я считаю, что жители города заслуживают свой аквапарк. Мы очень рады, что такой инвестпроект будет реализован в самые кратчайшие сроки. И я, как глава города, окажу возможное содействие.

Челябинцы заслуживают свой аквапарк, считает мэр Фото: Алена МЫЗГИНА

— А есть ли какие-то новости по строительству «Икеи»?

— По «Икее» заявок не было, поэтому пока открывать магазин не планируют.

— Не можем не спросить про генплан Челябинска, от которого зависит, как город будет выглядеть в будущем. О нем уже много говорили. На какой стадии проект?

— Генеральный план находится в стадии доработки. Сейчас мы работаем над стратегией развития Челябинска до 2035 года. В марте она будет обсуждаться с депутатами, после этого вынесем на публичное обсуждение, в апреле примем. И после стратегии будет принятие генплана. До конца года мы планируем его принять.

— Жителям Челябинска очень хочется погулять по обновленной набережной реки Миасс. Когда будут на ней закончены работы?

— В 2021 году планируются работы на двух участках набережной. Первый — по благоустройству за «Мегаполисом» от улицы Красной до Свердловского проспекта. Контракт с подрядчиком уже заключен. Второй участок — это тот, где нас подвел подрядчик, — от филармонии до конгресс-холла. В настоящий момент размещена заявка на поиск подрядчика на этот объект.

По проекту будет благоустроен большой участок набережной — сделана пешеходная зона, установлены малые формы, проведено озеленение. Надеемся, что придет подрядчик, и ко Дню города по набережной уже можно будет гулять.

Так будет выглядеть прогулочная зона и место для отдыха с детьми со стороны Свердловского проспекта. Фото: управление архитектуры Челябинска

ПАРКИ И СКВЕРЫ ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ

— От жителей поступает много вопросов по благоустройству общественных пространств. Даже в популярных местах не все гладко, были скандалы в Саду Победы и парке Гагарина. Многие скверы в Челябинске все еще выглядят непрезентабельно и несовременно. Есть ли программа развития городских парков?

— Мы несколько лет пытаемся навести порядок в парках. Есть места, которые долгое время эксплуатируются и нуждаются в обновлении. Были и откровенные пустыри, к примеру, парк Терешковой три года назад. С него и Алого поля мы начали — затрачено по 85 млн рублей на благоустройство. Благодаря инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ЧЭМК, который вложили больше 50 млн рублей, мы смогли построить каток, так полюбившийся челябинцам.

Сказать, что на сегодняшний день мы можем реализовать усилия в отношении всех парков в городе, я не могу. Это большие финансовые вложения. Мы идем постепенно. Вот парк «Плодушка» в Ленинском районе. В один год мы выделили 50 млн рублей, другой — 30 млн рублей. Сейчас продолжаем работу с потенциальными инвесторами, которые могли бы помочь довести проект до конца. Речь идет о сумме не менее 200 млн рублей.

Проведены соучаствующие проектирования по паркам Тищенко и Гагарина. По Тищенко мы предложили предприятиям, которые работают в Металлургическом районе подумать, как они могут оказать содействие в реализации проекта по обновлению парка. По парку Гагарина подготовлен проект концессионного соглашения со стороны заявителя, по которому предусматривается финансовая модель с участием конкретного инвестора. Этот проект, в том числе предусматривает обновление аттракционов. Будем рады, если зайдет инвестор и обновит парк. Потому что сделать это на бюджетные деньги даже за 1-2 года нереально, так как парк большой и требует серьезных вложений, которые нам бы пришлось «забирать» у других скверов, требующих благоустройства.

Нуждается в обновлении парк имени Пушкина, практически с нуля нужно делать парк Северо-Западный. В этом году мы планируем продолжать работы в Тракторозаводском районе — в парках «Дружбы», «Молодежном».

Такие планы по благоустройству скверов в Советском районе показывала администрация в 2020 году. Фото: администрация Советского района, Ольга Семенюк (коллаж)

— Многие скверы хотя бы просто привести в порядок нужно.

— Мы с этого и начинаем. Некоторые парки пытаемся включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и хотя бы частично обновить, разговариваем с инвесторами, которые готовы в них вложиться. Где-то за счет денег местного бюджета проводим работы. Три года назад мы не могли запланировать, что у нас появится такой каток в парке Терешковой. Но благодаря инвестору, все сложилось.

Концепция развития паркового пространства в Челябинске есть, но все меняется ежедневно. Появляются инвесторы, мы говорим, сколько есть проблемных парков — выбирайте, в каком хотите приложить усилия. Обсуждается и пешеходный мост со стороны Северо-Запада.

Планы есть, но для того, чтобы их реализовать, нужны большие усилия по подготовке документов, проведения всех обсуждения с жителями города. Мы заняли позицию, что хотим обсуждать проекты с жителями, чтобы они могли рассказать, что хотят видеть в том или ином парке.

КП-Челябинск поздравил Наталью Котову с 8 Марта

— Близится 8 Марта. Какие сюрпризы приготовили для жителей Челябинска?

— В этом году празднование 8 Марта пройдет заметно и ярко. Включим праздничную подсветку на телебашне, «Челябинск-Сити». На медиафасадах будут транслироваться тематические ролики. Планируем празднично оформить остановки. Мероприятия пройдут в культурных и образовательных учреждениях города. На Кировке женщин будет ждать сюрприз — мужчины будут декламировать стихи русских классиков. Пользуясь случаем, поздравляю женщин с праздником. Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты и обаяния, воплощением доброты и чуткости. Желаю вам, чтобы жизнь складывалась только из ярких красок, а красота, успех и вдохновение были вашими каждодневными спутниками.

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