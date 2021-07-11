«Компенсация должна быть не сто тысяч, а два миллиона»: житель села Джабык рассказал о последствиях пожара

Для Владимира Буянова сгоревший дом был семейной реликвией. Фото: предоставлено героем

Лесные пожары ворвались в село Джабык Челябинской области, когда их там совершенно не ждали. Огонь уничтожил почти все живое в округе, включая дома местных жителей. Владимир Буянов, чей дом оказался в эпицентре пожара и сгорел дотла, рассказал о том, что для него значит это место, а также в каком эквиваленте власти на самом деле должны возместить ущерб.

Дом Владимира Буянова оказался в эпицентре пожара. Фото: представлено героем

— Мне звонят соседи и говорят, что вот-вот и весь Джабык сгорит. Так и было. Уже через 20 минут я узнаю, что горит мой дом. Благо внутри никого не было: я сейчас в Москве, а мама в Карталах, — рассказывает Владимир Буянов.

Владимир родился и вырос в Джабыке. Для него дом, который сгорел, был не просто жильем — это была память.

— Я занимался реставрацией дома после смерти отца. Вложил в это много сил и средств. Это семейная реликвия, и сейчас ее больше нет из-за чертового пожара. Все! Теперь это угли!, — возмущается мужчина. — Власти обещали, что возместят до 100 тысяч рублей, но это просто смешно! Дома столько никогда не стояли и не стоят. Минимум надо возмещать по 2 миллиона. Я не знаю, как мы будем дальше жить.

От места, где всю жизнь прожил мужчина, остались головешки. Фото: предоставлено героем

По его словам, у соседей в округе вообще все сгорело до основания:

— Там восстанавливать даже нечего. Одни обломки и угли. Всю информацию я получаю из социальных сетей и знакомых, живущих в Джабыке. Телефон из рук не выпускаю. В конце июля я возвращаюсь в село. Первым делом пойду разбираться в администрацию. Есть вопросы: почему они позволили огню пробраться на крыши домов в Джабыке, и почему компенсация в 20 раз меньше, чем должна быть?

Владимир не единственный житель села, кто высказался с резким возмущением по поводу компенсации за сгоревшее имущество. В социальных сетях негодуют и другие южноуральцы, обсуждая, сколько на самом деле должны выплатить за сгоревшие дома и участки.

Огонь уничтожил все. Фото: предоставлено героем

Сегодня власти начали принимать заявления на единовременную помощь на неотложные нужды: 10 тыс. всем погорельцам, 50 тыс. руб. — в случае частичной утраты имущества, полной — 100 тыс. руб. — в случае полной потери имущества. Причем выплаты положены каждому члену семьи.

Началась расчистка участков под строительство уже началась. Как ранее сообщил заместитель губернатора Сергей Сушков, сейчас выясняются данные по всем собственникам жилья в двух поселках. Дома планируют восстанавливать как можно скорее.

— В первую очередь, мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья, — рассказал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

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