Стали известны победители премии «Лучший строитель-2021»

Победителей определили по результатам народного голосования. Фото: Дмитрий Степанов

Четвертый сезон конкурса «Лучший строитель-2021» в Челябинске подошел к финалу. Стали известны названия компаний, которые помогали делать нашу жизнь комфортнее, а города лучше и интереснее. «Комсомольская правда» наградила победителей по итогам народного голосования. А это значит, что звание «Лучший строитель» получили те, кто сумел завоевать доверие клиентов.

Новые кварталы, загородные дома, стильная отделка и, конечно, самое внимательное отношение к клиентам — все это результат работы победителей конкурса. Строительной отрасли в этом году пришлось пройти испытание на прочность — от падения спроса до большого роста цен на стройматериалы, но южноуральские компании выдержали. И пример этому — победители конкурса «Лучший строитель».

Пространство для награждения предоставил "Мой бизнес". Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Награждение состоялось в зале «Мой бизнес». Деловая обстановка и душевная атмосфера царила на протяжении всей церемонии. Ее помогали создавать партнеры премии.

Зону фуршета организовал винный дом Millstream, который входит в число старейших винодельческих предприятий России. Площадь виноградников в Краснодарском крае составляет 1000 га. Фирменный магазин Мильстрим в Челябинске расположен в Бизнес-доме Спиридонов на проспекте Ленина 21В. Гости смогли оценить игристые вина, красные и белые сухие вина с богатым вкусом.

Бизнес сувениры предоставило агентство недвижимости «Этажи».

— Наш филиал показывает высокие темпы роста по всей России. Мы входим в топ-3 городов развития второй год подряд. И все это благодаря нашим партнерам, потому что вместе развиваем рынок, — сказал слова приветствия директор филиала Александр Аверин.

Александр Аверин. Фото: Дмитрий Степанов

Агентство «Этажи» инвестирует в обучение, автоматизацию процессов, исследования и качество услуг. Клиенты имеют доступ к огромной базе жилья, экономят деньги за счет эксклюзивных скидок от надежных партнеров и свое время. Компания постоянно развивается для того, чтобы делать клиентов счастливыми, а сотрудников и партнеров — успешными!

Директор "Комсомольской правды-Челябинск" Екатерина Парфенова (справа), главный редактор филиала Юлия Реутова. Фото: Дмитрий Степанов

— Я за вас голосовал!

— А мы за вас!

Такой диалог состоялся между гостями, ведь все компании объединены большой общей задачей — созидать и улучшать.

— Минстрой активно поддерживает подобные мероприятия. Они позволяют выявить лидеров в строительной отрасли, помогающие нашему региону двигаться вперед, преодолевать любые трудности, — отметил на награждении заместитель министра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев.

Фото: Дмитрий Степанов

Он добавил, что несмотря на все трудности, регион показал хорошие результаты. Это видно даже по объемам ввода жилья.

А теперь барабанная дробь. Мы готовы назвать победителей премии.

Лучшая компания по производству и продаже дверей:

Интернет-магазин дверей «Русдверь»

— Каждая победа — это стимул достигать новых вершин, спасибо нашим клиентам за доверие, — звучат ответные слова со сцены.

Награды вручил замминистра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев. Фото: Дмитрий Степанов

Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов:

Компания «Металл Профиль»

— Конечно, развиваться и становиться лучшими нам помогают люди — наши клиенты и сотрудники. А еще я бы хотел сказать слова благодарности правительству Челябинской области. За последние два года мы почувствовали, что Челябинск действительно может быть лучшим, — поделился впечатлениями руководитель подразделения Евгений Шапкин.

Фото: Дмитрий Степанов

Лучшая компания по производству декоративных покрытий:

LUX DECOR, салон декоративных покрытий

Лучший строительный магазин:

LUX DECOR, салон декоративных покрытий

Компания завоевала сразу две награды и заслуженно!

— Уже три года мы не только продаем отличную продукцию, но и сами ее производим. Контроль на каждом этапе производства позволяет нам повышать качество, что уже оценили многие покупатели, — поделился секретами успеха директор Сергей Корякин.

Фото: Дмитрий Степанов

Лучшая компания в сфере загородного домостроения с привлечением ипотечного кредитования:

Все строй

— Быть первым в загородном строительстве нам помогает штат наших молодых и амбициозных сотрудников и большая работа с бригадами-исполнителями. Мы строим качественные, надежные дома. Доверие клиентов позволяет нам реализовывать все задумки. Показатели в нашей компании выросли, несмотря на пандемию и рост цен. Надеемся, что 2022 год будет еще более продуктивным, — прокомментировал директор Игорь Шенгуров.

Фото: Дмитрий Степанов

Лучший загородный поселок/комплекс:

Загородный микрорайон Дружный

Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства:

Строительная компания «Все строй»

Лучший клиентский сервис:

Строительная компания «Уральский зодчий»

Фото: Дмитрий Степанов

Лучшее агентство недвижимости:

Агентство недвижимости «Стрижи»

Эксперт в сфере жилья:

Агентство недвижимости «Стрижи»

Прорыв года:

Агентство недвижимости «Стрижи»

Компания завоевала рекордное число наград — сразу три статуэтки.

— На наших глазах люди становятся счастливее, и мы рады быть причастными к этому. Благодарим за доверие. Когда к нам приходит клиент, он становится родным, и мы делаем для него все, как для родного. А это значит, что человек получает лучшие варианты под свои запросы.

Фото: Дмитрий Степанов

Лучший проект-концепция регионального жилого комплекса:

ЖК «Город L-Town» (компания ARK Development)

Лучшая концепция инфраструктуры/ благоустройста:

ЖК «Город L-Town» (компания ARK Development)

Лауреатами премии стали компания Dan-Invest, торгово-строительная компания «КаркасХаус», производственный холдинг «АРС-Пром», завод «Первая Кровельная», компания «ТРИМЕТ», закрытый поселок «Еланчик». Все гости получили в подарок также журнал КП-Авиа подборку книг от издательства «Комсомольская правда» про лучших архитекторов мира.

Фото: Дмитрий Степанов

среди гостей прошёл розыгрыш 50% скидки на топовые рекламные позиции медиагруппы "Комсомольская правда". Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Церемония награждения стала приятным завершением года и отличным мотиватором роста в новом 2022 году. Ведь компании ждет пятая юбилейная премия «Лучший строитель». И мы тоже совершенствуемся, поэтому конкурс будет еще более открытым и справедливым, с участием экспертного жюри и новыми критериями.

Фото: Дмитрий Степанов

Директор по PR Алена Ватутина рассказала о новой премии "Лучший строитель". Фото: Дмитрий Степанов

Фоторепортаж с церемонии награждения смотрите в нашей группе ВКонтакте.

Желаем победы и исполнения желаний! До встречи в новом сезоне!

Фото: Дмитрий Степанов

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