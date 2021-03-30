Власти Челябинской области хотят ускорить нацпроект «Экология»

За два года для Челябинска куплено 102 современных автобуса на экологичном топливе. Фото: cheladmin.ru

О реализации на Южном Урале нацпроекта «Экология» говорили на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В Совфеде идут Дни Челябинской области.

Замгубернатора Сергей Сушков рассказал, чего удалось добиться и в чем нужна помощь федеральной власти.

За четыре года объемы выбросов в Челябинске снизятся на 32,3 %; в Магнитогорске — на 21,7 %.

Лепту внесет перевод общественного транспорта на экологичные виды топлива; рекультивация свалки в областном центре и в Магнитогорске; работа 15 предприятий по экосоглашениям, которые заключены с правительством области и природоохранными федеральными ведомствами.

Важное значение имеет региональный экостандарт, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера. Документ предусматривает дополнительные требования к промышленникам.

Южный Урал переходит на экологичный транспорт. За два года для Челябинска закуплено 102 газомоторных автобуса.

По поручению главы региона на средства бюджета области будет закуплено 30 новых трамваев и отремонтировано 10 км рельсового пути.

Однако темпы работы по нацпроекту могли бы быть более динамичными.

— Для устранения трудностей предлагаем по федеральному проекту «Чистый воздух» рассмотреть вопрос выделения региону средств федерального бюджета на покупку автобусов большого класса на природном газе, трамваев и троллейбусов; для капремонта трамвайных путей и электросети, — сказал Сергей Сушков.

Сенаторы предложения поддержали. В решении комитета, кроме того, отражена просьба о финансовой помощи регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

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