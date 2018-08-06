«Меняется тело и внутренний мир»: толстушки превращаются в стройняшек

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-06T14:58:17+03:00

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Еще три месяца назад эти девушки отворачивались, видя свое отражение в зеркале, и рыдали в примерочных магазинов. Конечно, кто же хочет в 20 с «хвостиком» примерять одежду с несколькими «иксами». Работа, карьера, личная жизнь и настроение — все это поглощал лишний вес. А все неудачи решались одним путем — походом к холодильнику.

Но с начала июня их жизнь изменилась. Психолог, диетолог и фитнес-инструктор — в жизни «тостушек» появились новые люди, которые показали, что при желании и определенном упорстве можно изменить и свое тело, и мир вокруг себя. О том, как изменилась жизнь наших героинь, в нашем материале.

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Татьяна Ачкасова: «Новая жизнь в новом теле»

Еще на этапе кастинга эксперты долго сомневались, стоит ли брать Татьяну в проект. Вроде бы лишнего веса у девушки не так много, однако внутренние комплексы и ограничивающие установки не дают ей полюбить собственное тело и сделать его красивым. Тогда и было принято решение: взять Татьяну, но сконцентрироваться в работе не столько над ее фигурой, сколько над головой. А точнее тем, что мешает девушке полноценно жить. Море слез у психолога и работа с личным фитнес-инструктором сдвинули дело с мертвой точки. Таня начала учиться любить свое тело, наряжать его и кормить полезными продуктами. Как результат — лента девушки в соцсетях разнообразилась собственными фотографиями в полный рост. Кстати, до этого Татьяна почти год не выкладывала фото.

— Все, что происходит со мной сейчас — это своего рода «полоса препятствий». И чтобы попасть на новый уровень, приходится преодолевать нелегкие испытания. Прошло уже почти три месяца, и, оглядываясь назад, понимаешь, что многое поменялось. Поменялось не столько внешне: кому-то мои настоящие результаты могут показаться не столь внушающими, но дело в другом. Самое главное: меняется твой внутренний мир, твои привычки, пищевое поведение, режим дня и, как следствие всего этого, меняется твое тело, — говорит Татьяна Ачкасова. — Как мне объяснили эксперты, для более результативной «перезагрузки» нужно больше времени. Через полгода, соблюдая данный режим, организм без потрясений и стрессов спокойно

перестроится и уже точно не захочется возвращаться к прошлым привычкам и образу жизни. Я считаю, что это фундамент для нового этапа твоей новой жизни в новом теле.

По словам нашей героини, домашние с пониманием отнеслись к ее изменениям в образе жизни и питании: родные выбросили из холодильника майонез и колбасы и тоже начали покупать полезные продукты.

— Если же готовится блюдо, которое мне нельзя, честно говорю, не тянет. Прекрасно нахожу альтернативу во многообразии даров лета, спокойно заменяю прием пищи или перекус вкусным фруктом, — продолжает девушка. — На работе тоже все хорошо: обстановка в коллективе у нас дружная поэтому, ни кого не смущает, что в течении дня я ненадолго удаляюсь с контейнером для приема пищи или прямо на рабочем месте могу спокойно перекусить. А наш мини-бар с печеньем и конфетами отлично поживает и без меня, а я без него. Недавно были с дочкой на детском дне рождения, ну и конечно был крутой вкусняцкий торт, как сказали его дегустаторы. И я его реально не попробовала! Хотя нет, вишенка с тортика была моей)).

По словам Татьяны, иногда при виде «неправильного» блюда возникает страх: сколько же в нем калорий, и сколько потом придется «пахать» на тренировке, чтобы их согнать. После этого вредных вкусняшек уже не хочется.

В итоге на сегодняшний день Татьяна Ачкасова потеряла 14 см в талии, 10 — в бедрах и 8 — на животе.

Поддержим нашу героиню и пожелаем не останавливаться на достигнутых результатах.

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Каролина Барановская: «Когда вижу результат, шагаю к новому с двойной силой»

На отборочном этапе нашего проекта Каролина говорила, что лишний вес мешает ее продвижению в карьере, но частые посиделки с друзьями в барах слишком противоречат принципам правильного питания. Что изменилось сейчас?

— Начну с того, что жить в режиме тренировок и ПП я уже настолько привыкла, что не могу отследить и вспомнить тот момент, когда закидывала в себя все подряд. Это кажется возмутительно и смешно. Соответственно, все родственники и друзья привыкли, что я ничего не пью и не ем. И это абсолютно нормально, — откровенничает Каролина. — У нас с друзьями есть традиция, хорошая такая, русская, собираться по пятницам и исследовать

немногочисленные бары Челябинска. Теперь я оцениваю их только с позиции интерьера и программы. Я вообще люблю, нет, подождите, любила хорошее пиво и частенько баловала себя новинками. Но теперь это табу. Теперь вместо пива я заказываю воду, и никто не смотрит криво. А некоторые даже завидуют моей силе воли.

Как т все худеющие, Каролина пережила весовое плато. Это когда организм привыкает к новым тренировкам и дефициту калорий, не желая расставаться с лишними килограммами. Такая ситуация очень часто приводит к расстройствам и конечным срывам, мол, я всю делаю, а вес не уходит. Значит, полнота — это мой крест.

На самом деле это не так. Главное, продолжать питаться правильно, не позволяя себе вредных вкусностей за каждый сброшенный килограмм, и регулярно тренироваться, увеличивая физическую активность. Именно эти факторы смогут «разогнать» метаболизм и сбросить лишний вес.

— Когда вес стоял, я очень переживала по этому поводу. Съедала на празднике кусок мяса и корила себя, а внутренний настрой становился уже не таким оптимистичным. Но, пообщавшись с наставниками и экспертами, поняла, что нужно просто идти дальше. И действительно — вес все равно уходит! — рассказывает наша героиня. — Последние две недели я много работала над собой, над своими эмоциями, мыслями и чувствами. Я стала сильнее во всех смыслах, увереннее шагаю к результату. А когда его вижу, радуюсь с двойной силой.

По словам Каролины, друзья ее активно поддерживают и хвалят, смотрят на новые фотографии и восхищаются. А еще, как отметила девушка, расставание с лишними килограммами — это возможность фотографировать себя с новых ракурсов.

Впереди у наших героинь еще чуть более месяца интенсивной работы, завершением которой станет фотосессия в купальниках и итоговая пресс-конференция со всеми партнерами, которые помогли Татьяне и Каролине встать на тропу с лишним весом и победить ненавистные килограммы.

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