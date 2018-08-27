Похудела — преобразись: вчерашние толстушки отправились за красотой

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-27T13:51:49+03:00

Отказ от вредных привычек, регулярные тренировки, режимное питание и постоянное ношение контейнеров с собой — героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой» готовятся к финальной фотосессии в купальниках и всеобщей оценке результатов их борьбы с лишним весом.

— Пора бы уже подумать о красоте, — подумали организаторы проекта и отправили Татьяну и Каролину в один из лучших салонов красоты Челябинска «Михаэль».

Какие образы стилисты подобрали нашим героиням и какие секреты можно применить, чтобы скрыть пухлые щечки — об этом рассказала мастер салона «Михаэль» Екатерина Баркова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Вылитая Самбурская!

Татьяна первая села в кресло к стилисту, а мастер уже сделала вывод о здоровье волос девушки. Неравномерный цвет окрашивания свидетельствовал о былых домашних экспериментах.

— Смывка! — однозначно заявила мастер. И пояснила:

— Если эту процедуру делать в салонных условиях с использованием профессиональной косметики и последующим правильно подобранным уходом, то здоровое состояние волос обеспечить можно.

Также мастер-стилист, как и все окружающие Татьяны Ачкасовой, отметила внешнее сходство девушки с популярной молодежной актрисой Настасьей Самбурской. И посоветовала Татьяне укоротить прическу и изменить цвет волос.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— У Татьяны встречаются седые волоски — это нужно учитывать при окрашивании. Смывку придется делать два-три раза, а впоследствии выполнить технику мелирования и придать Татьяне ореховый оттенок волос с добавлением светлых прядей, — говорит Екатерина Баркова. — Считаю, что длину волос можно немного убрать. Так мы подчеркнем великолепную шею Татьяны и линию декольте. Кстати, не нужно бояться коротких волос: грамотно выполненная стрижка не требует особой укладки. А после окрашивания главное правильно подобрать шампунь, бальзам и маску для волос. Важно сочетать увлажнение и питание, тогда цвет будет сохраняться дольше, а волосы приобретут здоровый и красивый цвет.

Что касается седины, по словам мастера, ни в коем случае не стоит выдергивать серебристые волоски — на их месте все равно вырастут седые. И хотя седина во многом зависит от генетики, отсрочить ее появление можно, если употреблять в пищу авокадо и морепродукты.

Татьяна Ачкасова экспериментирует с внешностью со школьного возраста.

— Экспериментировать со внешностью я начала со школьного возраста. Это было обесцвечивание прядей перекисью водорода и аммиаком. Потом был красный цвет волос. Потом я решила стать блондинкой и полгода делала мелирование. А после этого — вновь резкая смена имиджа: короткая стрижка и черный цвет волос, — говорит Татьяна Ачкасова. — Сейчас безумных экспериментов уже не хочется, лучше ближе к натуральному цвету волос. Но в тоже время я полностью доверяю мастеру салона «Михаэль». Уверена, что в руках настоящего специалиста смена имиджа станет одним из моих лучших преображений. Заявляю точно: я готова к переменам!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Только не фиолетовый!

Каролина — обладательница густой пышной шевелюры. В отличие от многих кудрявых девушек, постоянно выпрямляющих волосы, Каролина гордится собственными завитками и не собирается с ними расставаться.

Мастер предложила девушке разнообразить черный цвет волос фиолетовыми прядями, на что встретила категорический отказ нашей героини.

— Только не фиолетовый, это какой-то ужас! — возмущается Каролина. — Я не готова к таким переменам!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В итоге Екатерина Баркова предложила нашей красотке лишь немного подкорректировать стрижку. И Каролина согласилась.

Позже в разговоре с девушкой выяснилось, что в юности она была не прочь радикально изменить образ.

До проекта Каролина перепробовала разные стили.

— В 14 лет я начала экспериментировать со своим внешним видом. Красные прядки или мокрые кудри — для подростка это было вполне своевременным явлением. Я очень рада, что мама позволяла мне подобные «выходки», и я могла вдоволь насладиться всеми моментами изменений внешности. От разных стилей до разных цветов. Через некоторое время я решила стать блондинкой прямо к своему дню рождения. И мы с мамой пошли в салон, к своему парикмахеру. Долго и упорно, на протяжении четырех часов я издевалась над своими волосами, чтобы из брюнетки стать блондинкой. Последствия были всем понятны. Я продержалась 10 месяцев, а ведь за это время постоянно нужно было поддерживать блонд, чтобы он был более-менее приемлемый. Но эти постоянные ужасные темные корни... Сказать, что блонд не соответствует моей натуре — ничего не сказать, так как я сильно потерялась на фоне прически. Тогда я поняла, что природа не случайно дает людям определенный цвет волос, кожи и глаз, — рассказывает Каролина Барановская. — А после я нашла то, что никогда не выйдет из моды — классику. Я полюбила свой цвет, свою структуру волоса и все то, что мне дано природой. Тогда я поступила в институт искусств, а там очень ценят природную харизму. Теперь работаю в этой же сфере и очень дорожу своими волосами, их длиной. Меня все более чем устраивает. И я ни за что не пойду на нелепые эксперименты.

Как скрыть щеки? Не жрать!

На нашу просьбу дать совет обладательницам пухлых щек, как их замаскировать с помощью прически, Екатерина Баркова ответила знаменитыми словами балерины Майи Плисецкой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Соблюдайте правильное питание, регулярно занимайтесь физическими нагрузками, и проблема пухлых щек отпадет сама по себе, — подчеркивает мастер салона «Михаэль». — Если же они у вас пока еще имеются, не нужно делать «шторы» из тяжелого каре. Лучше чуть осветлить и завить локоны вокруг лица — это придаст внешности легкость.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В салоне «Михаэль» готовы воплотить в реальность любую beauty-идею. Профессиональные мастера помогут подобрать идеальный образ, соответствующий вашему цветотипу, образу жизни и личным предпочтениям. Здесь также проконсультируют по грамотному уходу за разными типами волос и подберут правильную косметику для разного времени года.

Салон красоты «Михаэль»

г.Челябинск, пр.Ленина 33;

тел.: (351) 776 -60-80

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