Расставить все точки: как услышать свое тело и избавиться от негативных мыслей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-10T15:27:38+03:00

«Тяжелая дума обуяла его…», — писал Максим Горький. А знаете ли вы, что плохие мысли и вправду провоцируют лишний вес? И, избавившись, от негативных установок и психологических блоков, можно и вправду расстаться с лишними килограммами и взглянуть на мир по-другому.

Это героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой» проверили на себе вместе со специалистами wellness-студии «Дыхание жизни».

Как активировать счастливую жизнь?

Wellness-студия «Дыхание жизни» предлагает услуги, которые помогут трансформировать тело и привнести положительные изменения с вою жизнь.

Как это работает? Специалист активирует определенные точки и каналы на вашем теле и получает доступ к вашим мнениям, суждения и убеждениям, которые создают блоки в жизненной реальности. С помощью мануальной техники воздействия эти блоки и деструктивные убеждения убираются. В результате сложные жизненные ситуации и проблемы решаются легко и комфортно, чаще неожиданным способом. Причем такой подход работает во всех аспектах жизни! Такая работа с телом и подсознанием человека называется в wellness-студии «телесный процесс».

Еще одна процедура — Energetic Facelift. Она запускает процессы, которые помогают подтянуть лицо и тело, выглядеть моложе без операций и болезненных проколов.

Не менее интересен и способ воздействия на мысли через тело, называемый Access Bars. Это уникальное течение, рожденное из энергетических практик и точечного массажа, способствующее скорейшему достижению целей, а также очистке подсознания и сознания от накопившегося «мусора». В результате человек избавляется от мнений и суждений, которые его ограничивают. Как утверждают специалисты таким способом можно решить проблемы со здоровьем, материальным благополучием, творческой реализацией, карьерой и многим другим.

Данную методику разработал энергетический практик Гэри Дуглас. Он установил, что на голове человека расположены 32 энергетические точки —бары. Каждая из них отвечает за определенный аспект жизни: духовную и физическую силу, эмоции, материальные блага, мечты и так далее. И воздействие на данные точки позволяет внести перемены в свою жизнь.

— В целом точки Bars чем-то схожи с жестким диском вашего компьютера. Это, без преувеличения весь хлам, который вы сохранили в любой жизни.

При запуске Bars происходит удаление ненужных файлов, которые вы не используете, после чего они больше не запускаются автоматически! — подчеркивает руководитель wellness-студии «Дыхание жизни» Татьяна Волкова. — Эффект от одной такой процедуры равен курсу двухмесячных ежедневных часовых медитаций.

Татьяна Волкова , руководитель wellness-студии «Дыхание жизни».

Внешне сеанс Access Bars похож на массаж головы, однако здесь не используются привычные массажные движения — специалист лишь прикасается к определенным точкам. Благодаря этому запускается процесс энергетической разрядки и перезагрузки. Негативные эмоции и ограничивающие установки уходят, а человек ощущает положительные изменения в жизненной реальности.

По словам ведущего специалиста wellness-студии «Дыхание жизни» Марианны Бородулиной, такая техника подходит мужчинам и женщинам всех возрастов, а также детям.

Как перезагружались героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой», смотрите в нашем видео.

Как говорит основатель методики Гэри Дуглас, «в худшем случае вы получите лучший массаж в своей жизни, в лучшем — вся ваша жизнь изменится!»

Что изменилось: правдивые истории «толстушек»

Мы спросили у Татьяны Ачкасовой и Каролины Барановской, что конкретно они почувствовали после посещения «Дыхания жизни». Девушки поделились своими историями.

— Студия «Дыхание жизни» — это невероятно огромное открытие для меня! Наверное, ничего более удивительного со мной так быстро не происходило. Кода я пришла на первый же сеанс, я ожидала всего, что угодно- дыхательных техник, йоги, медитации вообще. Но каково было мое удивление, когда я «просто» лежала полтора часа, — рассказывает Каролина. — На первом сеансе, как только начался, мне сказали, что у меня некая сущность. Готова ли я с ней расстаться? На таком вопросе я заколебалась. Ну живет она со мной, ну пожалуйста, мы же уже вроде как 22 года неразлучны. А вдруг мне это повредит? А вдруг она делает меня сильнее? А вдруг она — мой дар?

Но ответить нужно было быстро, пока пошел поток. И я вскрикнула «да, готова». Хотя я совсем не понимала, что вообще происходит, и почему я должна с ней расстаться. Пошел процесс «рассоздания». Это реально так называется и происходит. Я вся похолодела, холод и тепло волнами побежали по моему телу, переливаясь и обгоняя друг друга. Я была в шоке. Меня трясло. Я дала себе обещание, что больше никогда не вернусь в эту студию, что за «бред»?! Я возмутилась, несколько раз помыла руки под краном, попыталась забыть, но холод так и не отпускал меня весь день. После первого сеанса я почувствовала невероятное освобождение от чего-то. Это невозможно описать словами, ты просто это осознаешь, где-то внутри себя. Я узнала, как правильно использовать закон «притяжения», я стала более уверенной в себе, я приняла мир таким, какой он есть, а самое главное, сейчас я на пороге принятия «свободы». Все эти вещи наверняка могут показаться легкотней, но это совершенно не так. Это большой, долгий процесс внутренней работы — научиться быть свободным. Свободным от чужого мнения, от ограничений, от других людей. Даже другие люди начинают это замечать и говорить: «Ты сегодня вообще на себя не похожа!» А я похожа именно на себя, и я кайфую от осознания. Сеансы работают не сразу, а по прошествии некоторого времени. И, тем не менее, они работают!

— Первое знакомство с техникой, которую практикуют в студии «Дыхание Жизни», было очень запоминающимся. И после этого заявляю откровенно: жизнь начала меняться. Я не знаю и не понимаю, как это все происходит, и каким образом данные техники работают, но то, что они работают это 100% и очень результативно!!! Я не ждала результата, и, можно сказать, где-то нотки скептизма присутствовали. Но когда я увидела перемены в моих жизненных ситуациях, поняла: методика дает свои результаты, — делится впечатлениями Татьяна. — Положительных перемен много. С родителями, с ребенком, на работе и в личном общении. Огромное спасибо Марианне и Татьяне!

Трансформация для каждого

Wellness-студия «Дыхание жизни» предлагает 60 различных телесных процессов. Специалист подбирает телесный процесс, настраиваясь на ваше тело, а так же исходя из существующей проблемы.

К таким процедурам рекомендуют обращаться, когда человеку нужно преодолеть стресс и отпустить беспокойство, избавиться от навязчивых мыслей и найти энергию на пути к новым целям, прийти к осознанной жизни.

Чтобы попробовать на себе, как это работает, можно прийти в «Дыхание жизни» в среду на гостевой вечер. Специалисты подробно расскажут о применяемых практиках и покажут, как они выполняются. А желающих самостоятельно применять данный метод могут научить его техникам.

Хотите полноценного SPA-отдыха? Тогда отправляйтесь в Турцию вместе с «Дыханием жизни». Со 2 по 8 октября вы будете проживать в комфортном отеле и практиковать мануально-энергетические техники, которые помогут открыть новые возможности, а также оздоровить и омолодить тело без напряженных усилий. Узнать стоимость и записаться на тур можно по телефонам: 8-982-361-88-29, 8-912-477-32-99.

Челябинск, Свердловский пр., 84 Б, оф. 204.

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