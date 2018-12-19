Онкосреда. Щитовидная железа: не все то рак, что в ней узел

Южный Урал традиционно считается эндемичным по дефициту йода. Это приводит к большему количеству заболеваний щитовидной железы, чем в других территориях, так называемому узловому зобу. А вот рак щитовидной железы встречается очень редко и никак не связан с дефицитом йода. Как же в этом не запутаться, помогут сразу три специалиста Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ):

• Алла Сергеевна Доможирова, замглавного врача по ОМР

• Александр Олегович Гузь, заведующий онкоотделением заболеваний головы-шеи

• Екатерина Борисовна Васильева, заведующая отделением радионуклидной терапии (РНТ).

Статистика. Рак щитовидной железы (РЩЖ) относится к разряду редких локализаций злокачественных новообразований для Челябинской области. В 2017 году было выявлено всего 234 случая. Причем среди заболевших — женщин в три раза больше, чем мужчин. РЩЖ замыкает первую десятку в структуре заболеваемости именно у женщин. Рост начинается в возрастной группе старше 40-45 лет, когда запускаются разного рода дисгормональные процессы, и нарастает к 55-60 годам. За последнее десятилетие, как и по всем остальным локализациям, наблюдается увеличение числа случаев при том, что показатели смертности остаются на том же уровне.

Визуальный осмотр и пальпация могут обнаружить узелок небольшого размера

Прогноз. Онкологи всегда осторожны в своих прогнозах и обещаниях, но в отношении РЩЖ не скупятся на них. Это та форма рака, которая очень благоприятна для пациентов. Во-первых, в 60-70% новых случаев она выявляется на ранней I-II стадии. Во-вторых, хорошо поддается лечению. Выживаемость десятилетняя (в два раза превышающая стандартную для ЗНО) составляет до 90%. Фактически пациента можно считать не просто пролеченным, но и избавленным от этого недуга. Проблемы и у пациента, и у врачей наступают, когда заболевание выявляется на очень запущенной стадии, и сама «биология» опухоли не дает возможности с ней справиться.

Ранняя диагностика. Челябинская область считается не благополучной по дефициту йода, что является спусковым крючком для развития гиперплазии клеток щитовидной железы. Это ведет еще не к раку, а к развитию так называемого узлового зоба, доброкачественной гиперплазии клеточного процесса. По функциональным свойствам это может быть гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы, недостаток ее гормонов) или гипертиреоз (их избыток). Есть еще узловые образования, связанные с аутоиммунными процессами (атаками на свои клетки), а не с дефицитом йода, но такие случаи буквально единичны.

Симптомы нарушений функций щитовидной железы — очень яркие, поэтому их трудно не заметить. Поскольку гормоны щитовидной железы отвечают за энергичность человека, то при недостаточной ее функции пациенты — вялые, потливые, аморфные, с повышенным весом. А при избытке гормонов их выдают горящие глаза (яркий экзофтальм, или выпученные глаза), человек имеет очень лихорадочное поведение, теряет необоснованно вес. Это состояние хуже поддается лечению, поскольку недостаток можно компенсировать лекарственными препаратами и поднять, а снизить выработку гормонов гораздо труднее. Такие крайние состояния приводят к «отравлению» организма гормонами — тиреотоксикозу, и такие состояния тоже лечатся у нас в онкоцентре.

«История болезни» щитовидной железы для пациента всегда начинается одинаково: в щитовидной железе вдруг обнаруживается узел, другими словами, какое-то уплотнение, или шишечка.

Алгоритм действий. Первое правило — без паники. Наличие узла вовсе не означает, что он обязательно злокачественный. На их долю приходится не более 5-15% от всех обнаруженных впервые узлов. Первый метод уточняющей диагностики — узи щитовидной железы. Ультразвук «находит» все узлы: специалистами описываются основные их характеристики (структура), определяются показания для пункции, нужно ее проводить или нет. Затем при необходимости под контролем узи берется материал (ткань узла) на анализ (пункция), выполняется цитологическое исследование. Оно определяет степень злокачественности новообразования, что необходимо для выбора тактики лечения. Если степень «зла» высокая, то проводиться дообследование, определяется объем операции и сама операция.

Если степень не велика, то назначается динамическое наблюдение — раз в полгода контрольный осмотр и снова узи. Следить нужно за тем, растет узел или нет, меняются его характеристики или нет. Узелки размером меньше одного сантиметра в диаметре можно смело оставить под наблюдением, риск развития рака там минимален.

Операция — основной метод лечения рака щитовидной железы

Доброкачественное новообразование в щитовидной железе придется тоже убрать, если оно имеет большие размеры, сдавливает трахею, например, или смещает пищевод, что может привести к компрессионному синдрому (сдавливания).

На что обращать внимание? Большие узлы, например, с фасолину, можно нащупать и самому. Маленький узелок размером с песчинку или горошину найти самостоятельно сложно, и тогда на помощь приходят специалисты смотровых кабинетов. «Пощупать» щитовидку при осмотре — их прямая обязанность. Бывает, что узел обнаруживается в результате узи по каким-то другим причинам (например, при выполнении исследований сонных артерий, сонографии), и тогда пациента тоже отправляют на дообследование. Что должно насторожить:

• любые видимые деформации шеи (визуальные и наружные локализации): нужно обратиться к врачу — эндокринолог, ЛОР- врач, врач смотрового кабинета;

• жалоба на потерю голоса, или его осиплость. Особенно, если она наступила без видимых причин и не проходит в течение трех недель. В этом случае обязательно обследовать щитовидную железу. Под ней проходит тот самый возвратный гортанный нерв, который отвечает за движение связок. Именно сдавление или прорастание в этот нерв опухоли нарушает подвижность связок и появление осиплости. Выполнить узи, тем самым исключить (подтвердить) еще и рак гортани;

• чувство кома в горле, который невозможно проглотить, или при проглатывании узелочек шевелится вдоль трахеи;

• обращать внимание, если РЩЖ был в анамнезе у кого-то из ближайших родственников в семье;

• чаще бывает у женщин, поскольку РЩЖ — это гормон зависимая опухоль (как и рак яичников, рак молочной железы).

Светящиеся точки на сцинтиграфии - зоны накопления радиоактивного йода

Лечение. За последнее десятилетие тактика лечения РЩЖ изменилась кардинально и предполагает его этапность и преемственность. Прежде, чем приступить к нему, выполняется тщательное стандартное обследование, чтобы уточнить распространенность процесса и стадию заболевания (рентген легких, узи органов малого таза).

Основной метод лечения — хирургический. Объем операции может быть разный: удаление одной доли щитовидной железы (гемитиреоидэктомия) или удаление всей щитовидной железы (тиреоидэктомия). Любое хирургическое вмешательство выполняется по показаниям, и в данном случае его объем будет зависеть от объема узлов, прорастает ли опухоль капсулу щитовидной железы, имеется ли метастатическое поражение лимфатических узлов шеи и средостения. В нашем онкоцентре выполняется весь перечень операций на щитовидной железе и на лимфопутях шеи, которые могут иметь метастатическое поражение. Накоплен большой опыт как стандартных объемов, так и сложных, когда одномоментно удаляется не только сам орган, или его часть, но и лимфатические узлы шеи.

По словам Александра Гузя, успех хирургического лечения во многом зависит от того, насколько правильно оно выполнено

Кроме того, в определенных случаях применяется в комбинации радиойодтерапия, лекарственная противоопухолевая терапия и лучевая терапия. У нас есть все методы лечения, больше ни одно лечебное учреждение не может этим похвастаться.

Преемственность на всех этапах лечения пациента означает, что, начиная с проведения уточняющей диагностики, затем — хирургического вмешательства, пациенту сразу устанавливается стадия заболевания, определяется группа риска дальнейшего распространения процесса. Тут же определяются показания к проведению (или не проведению) радиойодтерапии. После выписки у пациента есть четкий план дальнейшего лечения и наблюдения, который обязателен к его дальнейшему исполнению. Такой подход позволяет наиболее эффективно наблюдать (отслеживать динамику состояния, вовремя выявлять рецидивы, метастазирование, вовремя принимать меры для коррекции состояния) и лечить пациента. Соблюдение всех этих условий приводит к очень хорошим и благоприятным для пациента результатам.

Радиойодтерапия безопасна и эффективна в лечении как доброкачественных, так и злокачественных новообразований «щитовидки»

Что такое радиойодтерапия? Сама по себе радиойодтерапия радиоактивным йодом I-131 безопасна для пациента, поэтому по показаниям пациенты могут получать такой курс неоднократно в зависимости от необходимости. Переносится хорошо, практически без побочных действий. Пациент выпивает водный раствор — без вкуса, без цвета, без запаха. Радиоактивный йод встраивается в клетки опухоли щитовидной железы, больше нигде его нет и разрушает только клетки щитовидной железы. При раке щитовидной железы применяется в двух случаях:

• с профилактической целью у части радикально прооперированных пациентов, когда щитовидная железа удалена полностью, чтобы предотвратить частоту рецидивов. Нужно воздействовать на микрометастазы или единичные раковые клетки, которые могли остаться в ложе опухоли.

• золотой стандарт лечения для пациентов, у которых есть отдаленные метастазы (чаще всего, в легкие или кости).

Наше отделение — одно из десяти всего по стране. Мы видим пользу от лечения: если опухоль перестала расти и уменьшается, то пациент получает лечение курсами от одного до трех в год с интервалом в три, шесть или 12 месяцев. Это элемент таргетной терапии. Отдаленные метастазы — это уже 4-я стадия, и часть пациентов — с местно распространенными опухолями с высоким риском прогрессирования. В радиойодтерапии нуждается меньше половины пациентов с РЩЖ.

Наше отделение РНТ входит в первую десятку по России, отмечает Екатерина Васильева.

Радиойодтерапия (РНТ) применяется и при заболеваниях щитовидной железы, сопровождающихся ее гиперфункцией (тиреотоксикоз). Чаще болеют молодые женщины, один из признаков — снижение работоспособности, плаксивость, раздражительность, быстрая и беспричинная потеря веса. Поражается сердце — появляются тахикардия или аритмия. Цель РНТ — разрушить больную щитовидную железу. Пациенты госпитализируются принимают однократно радиактивный йод, и 90% пациентов излечивается полностью от этого недуга. Метод основан на свойствах клеток (любых — хоть здоровых, хоть больных) щитовидной железы накапливать йод. Радиойодтерапия у этой группы пациентов позволяет избежать ненужной операции. Раньше при тиреотоксикозе пациентов оперировали, но такие хирургические вмешательства дают высокий риск осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Во всем мире радиойодтерапия признана как самый эффективный и самый безопасный метод лечения этого заболевания. По статистике в мире «режут» меньше одного процента таких больных. К сожалению, в России так исторически сложилось, что метод радиойодтерапии очень долгое время отсутствовал. После Чернобыльской аварии нормы радиационной безопасности были ужесточены, что привело к закрытию тех отделений РНТ, которые уже существовали, соответственно и новые долгое время не открывались. Собственное отделение РНТ в онкоцентре вошло в первую десятку таких отделений по всей России.

Никакой связи между тиреотоксикозом и раком щитовидной железы нет, просто это один и тот же орган, и тот же — один из методов лечения.

Случай из практики: Пациентка преклонного возраста поступила в состоянии средней степени тяжести, с выраженным болевым синдромом, с множественными метастазами в кости. Она была в числе «первенцев» во вновь открытом отделении, наблюдается уже более восьми лет и получила больше 10 курсов РНТ. Это самый большой курс лечения РНТ на сегодняшний день. Теперь пациентка чувствует себя хорошо, болевой синдром отсутствует полностью. Она мобильна, передвигается самостоятельно. Есть в практике радиологов случаи, когда даже в IV стадии с множественными и отдаленными метастазами пациента удавалось полностью вылечить.

Щитовидная железа — царица эндокринной системы, очень важный орган для жизни человека. Его удаление приводит к тому, в организме перестает вырабатываться необходимый для его работы гормон. Тогда пациенту назначается пожизненная заместительная гормонотерапия с помощью лекарственных препаратов. Доза подбирается, контролируется и обеспечивает потребность в гормонах. На качестве жизни пациентов это практически не сказывается. Самостоятельное назначение любых препаратов, в том числе и препаратов йода, недопустимо. Лучше все вопросы задать эндокринологу, специалисту, который оценит состояние всего организма, назначит нужные анализы и даст рекомендации не только по их результатам, но и по совокупности всех факторов (наследственность, факторы риска, возраст, половой признак и так далее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Онкосреда. Рак тела матки, или почему у женщин не бывает «второй молодости»

Невозможно пропустить и не вылечить, если не постараться. (подробности)

Онкосреда. Как южноуральские женщины тянут кота за хвост и «в награду» получают рак

Секретные материалы для прекрасной половины Челябинской области. (подробности)

Онкосреда. Рак кишечника: дело темное, тонкое, извилистое и многоликое

Онкосреда. Рак кишечника: дело темное, тонкое, извилистое и многоликое. (подробности)

Онкосреда. Рак кожи: не красный, не чешется и не болит

Почему южное солнце южноуральцам «не светит». (подробности)

Онкосреда. Спорный и спорящий: рак простаты любит маскировку

Жёнам на заметку: мужчины стесняются и боятся этой болячки, а зря. (подробности)

Онкосреда. Рак желудка: ранняя диагностика — в руках самого пациента

Расскажем, как зеленые овощи помогают избежать, а соль наоборот — «заработать», страшный недуг. (подробности)

Онкосреда. Рак легкого: коварен, прожорлив и смертельно опасен

Что нужно знать об этом заболевании. (подробности)

Онкосреда. Просто пощупать: рак молочной железы первыми чаще всего обнаруживают мужчины

Рак молочной железы в Челябинской области, как и по всей России, — локализация №1 по онкозаболеваемости. (подробности)

Онкосреда. Синдром Анжелины Джоли, или почему так важно не рваться в королевы

Разберемся, как вывести рак яичников на чистую воду. (подробности)