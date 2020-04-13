В Челябинской области зафиксированы случаи коронавируса, привезенного из Москвы

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области начали пополнять люди, прибывающие из Москвы. По последним данным в российской столице насчитывается более 11,5 тыс. больных. Мы изучили информацию по заболевшим, представленную на сайте о Коронавирус74.рф, где публикуется официальная информация по ситуации с COVID-19 в регионе.

Первый случай — 28-летний житель Аши. Болезнь сопровождается пневмонией, медики оценивают его состояние как средней степени. Также подхватить вирус в столице мог пациент из Магнитогорска. Он возвращался из Испании транзитом через Беларусь и Москву. Диагноз у него подтвержден, но симптомов болезни нет. Такое бывает, объясняют медики, заболевание пока до конца не изучено.

Еще один случай из списка — 42-летний житель Челябинска. Диагноз у него подтвержден условно, врачи ждут окончательные результаты из новосибирской лаборатории. По информации КП-Челябинск, на трубопрокатном заводе заподозрили коронавирус у сотрудника того же возраста.

В пресс-службе ПАО ЧТПЗ информацию подтвердили, но успокоили: сотрудник на работу не выходил и даже в Челябинск еще не вернулся.

— В настоящее время выявлен один сотрудник ЧТПЗ с предварительно положительным диагнозом COVID-19, — прокомментировали на заводе. — С 26 марта он находился в отпуске в Москве, где у него были взяты пробы на наличие коронавируса.

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На всякий случай предприняли меры на заводе.

— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на предприятии проведена дополнительная полная дезинфекция четырех помещений, в которых находился работник и контактные с ним лица при исполнении трудовых обязанностей, на 14-дневный карантин направлены контактировавшие с ним шесть человек, — добавили на предприятии. — До 22 апреля работник будет находиться на карантине в Москве, в настоящий момент он ожидает результатов повторного анализа на COVID-19. Симптомы заболевания у него отсутствуют.

Предприятие работает в штатном режиме, в полном объеме выполняя все профилактические мероприятия, разработанные на основе рекомендаций и требований Роспотребнадзора

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Напомним, на прошлой неделе губернатор заявил, что всех прилетающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга будут проверять на коронавирус. Пока — добровольно. Однако помещать на карантин всех прилетевших не планируется, но им необходимо позвонить на горячую линию минздрва и заявить о себе. Особые внимание будут уделять командировочным.

— Многие предприятия переживали за то, что сотрудники которые приезжают к ним настраивать оборудование или выполнять другие особо важные задания, будут изолированы на 14 дней. Пока таких решений не приняли. Но все берем под мед контроль, — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также сейчас разыскивают пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Челябинск, прибывших на Южный Урал 30 марта. На борту была пассажирка с условно подтвержденным диагнозом. Теперь ее попутчикам необходимо сдать анализы.

Отметим, что есть и незавозные случаи коронавируса. Например, пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь, который никуда не ездил, с туристами не общался, но оказался на больничной койке с подтвержденным COVID-19.

Откуда еще привезли коронавирус в Челябинскую область — читайте в нашем материале.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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