Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: откуда привезли и как распространялась болезнь

10 Апр 2020 2020-04-10T11:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 10 апреля, на Южном Урале подтверждено 36 случаев COVID-19, плюс восемь человек под подозрением. Изучаем карту распространения и очаги заражения коронавирусом в Челябинской области.

В настоящее время на лечении находятся 26 человек: девять из Челябинска, из Кизильского района — пять, из Бредов — четыре, из Магнитогорска — три, из Верхнеуральска и Снежинска — по два человека, из Златоуста — один. Все они находятся на лечении.

Последние новости о коронавирусе: жители Челябинска возмущены проверками на улицах 00:00 00:00

— Самому молодому из заболевших коронавирусом в Челябинской области всего шесть месяцев. Пожилая женщина 88 лет ждет подтверждения диагноза. Болезнь не щадит никого, — отметил губернатор Алексей Текслер.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Из больниц выписали восемь человек: по одному в Миассе и Магнитогорске, остальные – в Челябинске.

Какие были очаги заражения коронавирусом в Челябинской области? Первый челябинец, заболевший COVID-2019, вернулся из Италии. Вместе с ним были госпитализированы жена-помощница прокурора, дочь-студентка, мама и коллега по работе.

В центре скандала оказался торговец мясом, отдыхавший с женой в ОАЭ. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу даже полугодовалый малыш. Коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Накануне в Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки, после того, как один из жителей умер от пневмонии, а у двоих его родственников заподозрили коронавирус.

Пара врачей из Брединского района (она – невролог, он – эндоскопист) попыталась скрыть от начальства поездку в Эмираты. Сегодня стало известно еще о зараженной семье в Снежинске – они вернулись из Доминиканы.

Как помочь бездомным во время пандемии коронавируса — основатель проекта «Другая Медицина» доктор Женя 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске: появились незавозные случаи заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе (подробнее)

«Не выходи из комнаты»: челябинские фотографы перешли на онлайн-фотосессии из-за режима самоизоляции

Смотрим, что из этого получается (фото)

«Умоляю, подстриги!»: как читательница КП-Челябинск сходила в тайную парикмахерскую

Без услуг салонов красоты у горожан началась «ломка» (история)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU