2020-04-18T00:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 18 апреля 2020 года: на прогулку ребенка свесили с балкона

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 18 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Во время самоизоляции жители Магнитогорска вынуждены гулять с детьми на своих балконах.Во время самоизоляции жители Магнитогорска вынуждены гулять с детьми на своих балконах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Статистика по заболевшим коронавирусом в Магнитогорске не меняется уже несколько дней: пять человек лечатся в больнице, трое выздоровели. Ситуация кажется относительно спокойной, однако, в целом по Челябинской области количество подтвержденных случаев заражения ежедневно растет. Общая цифра по региону — уже 65 заболевших.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Большой проблемой для многих стал режим всеобщей обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Магнитогорске. Накануне губернатор Алексей Текслер продлил его до 30 апреля.

— Главным ориентиром для отмены (полной или поэтапной) будет снижение количества заболевших как в столичном регионе, так и в нашем. Пока этого, к сожалению, не происходит, — сказал Алексей Текслер.

Жительница Челябинской области свесила ребенка через балкон, чтобы погулял. Фото: https://vk.com/chp_dtp

Жительница Челябинской области свесила ребенка через балкон, чтобы погулял. Фото: https://vk.com/chp_dtp

Жители Челябинской области вынуждены гулять на своих балконах. И некоторые делают это весьма небезопасным образом. Так, в Челябинской области бабушка решила, что маленькой внучке нужно подышать свежим воздухом и свесила ее через открытый балкон на втором этаже. Прохожие, увидев это, были в шоке. Одна из местных жительниц сфотографировала такую прогулку и выложила снимок в соцсети с осуждающим комментарием. Большинство интернет-пользователей ее поддержали. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители Магнитогорска отметят 9 мая дома в узком кругу. Губернатор прокомментировал решение президента России о переносе торжеств в честь 75-летия Победы на поздний срок.

— День Победы — священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, — подчеркнул Алексей Текслер.

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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 18 апреля 2020 года.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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