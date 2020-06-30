Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 июля 2020: открытие лагерей, обсерватор-тюрьма и «корона без вируса»

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июля составило 7585 (+145 ко вчерашнему дню). 4215 человек (+157) выздоровели. Еще 3181 продолжают лечение.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев 00:00 00:00

Статистика смертей пополнилась еще тремя случаями. У всех ковид стал сопутствующим. У 82-летнего пациента был атеросклеротический кардиосклероз, у 60-летнего мужчины — злокачественное новообразованние, у 71-летнего пациента — постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность. Всего с начала пандемии умерло 147 зараженных.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Челябинск по-прежнему остается самым зараженным городом в регионе. На 1 июля насчитывается 2894 случая заболевания (+83 за минувшие сутки), вылечилось от опасной инфекции 1418 (+71) человек. 1410 челябинцев продолжают лечение, из них 590 амбулаторно.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Блогер Челябинска, вернувшаяся из Вьетнама, сравнила условия обсерватора с тюрьмой: «постельному белью лет 700», «одеяло отобрали у уголовников». Молодая мама поняла, что с грудным ребенком оставаться в таких условиях нельзя и добавилась разрешения Роспотребнадзора провести двухнедельную изоляцию дома.

В областном минстрое был выявлен еще один случай заражения COVID-19. Ранее положительный тест получил работник отдела имущества и материального обеспечения. Под подозрением на ковид был даже сам министр Виктор Тупикин.

Пагубное воздействие коронакризиса на предпринимательство давно заметно: пройдясь по улицам, можно увидеть много унылых баннеров «Аренда». Теперь напасть добралась и до субъектов большого бизнеса. Торговый комплекс «Фокус» выставили на продажу. За 50 тыс. квадратов просят 3,5 млрд рублей.

Достается бизнесу и от надзорных органов. Челябинское УФАС не оценило креатив гостиничного комплекса «Уральские зори», предлагающего «Семь дней с короной и без вируса». По мнению антимонопольщиков, реклама формирует у клиентов несерьезное отношение к болезни и дает гарантии безопасности от вируса нового типа. Предприниматель попытался оправдаться, якобы просто хотел предложить клиентам забыть о пандемии во время отдыха.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Реанимационное отделение Челябинской областной детской больницы закрыто на двухнедельный карантин из-за заражения работника COVID-19. При этом еще три отделения продолжают работу в штатном режиме.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев 00:00 00:00

Детей можно сдать в детский лагерь. Теперь уже точно. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил открыть летнюю оздоровительную компанию. Смены стартуют с 6 июля. Также глава региона сообщил об отмене дежурных групп: детские сады возвращаются к привычному режиму работы уже со 2 июля.

После того, как мэр Челябинска Наталья Котова пообещала проконтролировать процесс дезинфиции маршруток, частники решили сыграть на опережение и сами позвали журналистов, чтобы показать, как наводят чистоту.

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

По последним данным оперативного штаба, в Магнитогорске насчитывается 1225 фактов заражения коронавирусом, 784 человека покинули больницы. Продолжает лечение в стационарах 209 магнитогорцев, еще 179 амбулаторно. С начала пандемии скончалось 32 человека. Легкая степень болезни у 185 пациентов, средняя у 199. 11 жителей в реанимации, шестеро на аппаратах ИВЛ.

В связи со снятием части ограничений, с 1 июля в Магнитогорске появятся 32 трамвайных рейса на маршрутах № 2, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 30, 33. Ознакомиться с расписанием движения можно на сайте «Маггортранса».

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Новые рейсы вводят, однако жители не спешат соблюдать масочный режим. Во время рейдов в трамваях из 167 пассажиров 16 были без маски. В маршрутках было зафиксировано шесть нарушений масочного режима, двое получили административные протоколы. Выписано еще 35 штрафов.

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