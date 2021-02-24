Непогода в Челябинской области: что произошло после разгула стихии 25 февраля 2021

Жители региона не были готовы к таким суровым погодным условиям Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области продолжает бушевать стихия. По прогнозу синоптиков местного гидрометцентра, в ночь на 25 февраля температура воздуха в регионе может опуститься до -40 градусов. Так что южноуральцам придется и дальше одеваться теплее обычного и быть готовым к новым неприятным сюрпризам, которая может принести разбушевавшаяся метель. Мы собрали для вас последние новости о непогоде в Челябинской области и что произошло после разгула стихии на утро 26 февраля.

Даже деревья не смогли устоять перед разбушевавшейся стихией. Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Из-за аномальных холодов на Южном Урале был введен режим ЧС в 12 муниципалитетах. В список попали: Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Чесменский, Брединский районы, а также Локомотивный городской округ и Кыштымский городской округ.

Кроме того, ураганный ветер спровоцировал аварии на электросетях. В настоящее время без света остаются 12 тыс. человек в 26 муниципалитетах. Это 4813 частных жилых домов, пять школ и пять детских садов. На помощь челябинким электрикам едут коллеги из соседних регионов.

Из-за непогоды были временно перекрыты дороги для машин (с полным списком можно ознакомиться по ссылке). Также сейчас нельзя уехать и в Казахстан из-за закрытия границ. Поэтому пока что передвигаться на машине по трассам региона весьма проблематично. Автомобилистов просят не рисковать и остаться дома. Вот история как водитель автобуса хоккейной команды, который вопреки рекомендациям решил, во что бы то ни стало довести 20 юный спортсменов до дома.

Сейчас дорожники занимаются очисткой дорог от снега. Фото: Миндортранс Челябинской области

Из-за метели на Южном Урале несколько сотен человек оказались в беде. По данным ГУ МЧС региона, на трассах возникли заторы. Застрял автобус с пассажирами, машины с детьми. Всю ночь спасателям приходилось вытаскивать автомобили из заносов.

У огнеборцев тоже возникли проблемы из-за метели. Во время тушения пожара в центре Миасса поднялся сильный дым, из-за которого пришлось надевать противогазы и респираторы. К счастью, обошлось без несчастных случаев.

Спасают людей во время метелей не только полицейские и МЧС, но и простые ра