«Думаю, это не самоубийство»: что на самом деле случилось с Тесаком в челябинском СИЗО два года назад

Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО № 3. Коллаж: Яндекс.Карты / ТАСС

Ровно два года назад, 16 сентября, стало известно о смерти Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО № 3. Тело активиста, известного широкой публике под прозвищем Тесак, обнаружил охранник во время утреннего обхода. Буквально сразу следователи сошлись в едином мнении, что Марцинкевич ушел из жизни самостоятельно, даже заводили дело о доведении до суицида. Но адвокаты, родственники и соратники Максима уверены: это убийство.

Несколько раз защитники Тесака оспаривали в суде отказ о возбуждении уголовного дела, но конкретных результатов это не дало. В мае 2022 года Следственный комитет возобновил проверку смерти Марцинкевича, и на этом все.

Правозащитница Ева Меркачева общалась с Тесаком, пока он отбывал наказание Фото: Егор ИВЛЕВ

Ева Меркачева — правозащитница, журналист и член СПЧ была знакома с Тесаком. Они обменивались письмами, Марцинкевич собирался встретиться с ней лично по прибытии в Москву, но до столицы он так и не добрался.

Меркачева публиковала серию статей, в которых рассказывала о странностях вокруг смерти Тесака. Прошло уже два года, но ответов на вопросы не прибавилось. КП-Челябинск пообщалась с правозащитницей, чтобы узнать, добровольно ли Марцинкевич ушел из жизни. А если его все-таки убили, то почему до сих пор не возбуждено уголовное дело?

ХОТЕЛ ДОЕХАТЬ ДО МОСКВЫ, НО ЕМУ НЕ ДАЛИ

— Это была очень странная история с самого начала. Я общалась с независимыми судмедэкспертами, через которых прошло множество криминальных трупов, и у которых не было ни малейших сомнений, что это убийство чистой воды. Было странно, как получали тело, как его пытались захоронить, как мешали проведению экспертиз. Странным был и отказ в возбуждении дела. Поэтому лично у меня нет никаких сомнений, что это не самоубийство. Хотя бы даже потому, что человек накануне произошедшего собирался что-то рассказать правозащитникам в Москве и просил доктора что-то подлечить. Тот, кто собирается покончить с собой, не особо волнуется о состоянии своего здоровья. Он был нацелен на то, чтобы доехать до Москвы, но ему не дали.

Поскольку вот так с расследованием поступили, есть ряд мыслей, что это очень серьезная история. Может, кто-то приехал, чтобы получить с него какие-то показания, перестарался, перемучил его, а система, конечно, этого не покажет. Но я думаю, что это была насильственная смерть. Хоть следствие и не соглашается, рано или поздно это станет известно.

ЕСЛИ УБИЛИ, ТО ЗА ЧТО?

— Проблемы начались, когда было раскручено дело по убийству двух мигрантов в 2007 году, где присутствовало несколько людей, среди которых и настоящие националисты, и помощник депутата Госдумы. Мало ли что там еще, чего мы не знаем. И как только он дал показания по этому делу, что-то начал рассказывать, с ним случилось то, что случилось. Отсюда мы делаем выводы, что искать причину нужно в том старом деле.

Сейчас идут суды над теми людьми, которые были арестованы после смерти Тесака. Их обвиняют в том преступлении, и не только в нем. Среди них есть, как мне кажется, случайные люди, которые ничего не совершали вообще, а просто общались с Тесаком в том время. Один из обвиняемых подвозил его к месту преступления, но и ему вменяют убийство.

ТЕСАК — ПРЕСТУПНИК ИЛИ БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

— Тесак — антигерой в любом случае. Но мы можем сказать, что он делал хорошее дело, когда боролся с педофилами и наркоторговцами. Он действительно занял свою нишу, вдохновлял молодежь. При этом делал шоу, и там было много такого, что могло бы стать хорошим движением. Когда они ловили наркоторговцев и педофилов, они забирали у них паспорта, вызывали наряд и отдавали полицейским. Те везли их в отдел, но многих наркоманов потом отпускали.

Я была на суде, где потерпевшим был один из наркоторговцев. Он признавался, что приехал на встречу, чтобы продать наркотики, а потом его окружили ребята, начали требовать на камеру, чтобы он признался в торговле наркотиками, и кто-то его ударил. Факт в том, что он даже на суде признавался, что торговал, и его поймали на этом. Понятно, что ребята не должны были его трогать и пальцем, раз уж на то пошло.

А как они ловили педофилов на удочку, переписываясь с ними от имени детей. Вот, пожалуйста, мужчина знает, что переписывается с 10-летним мальчиком, зовет его на встречу, предлагает деньги, вот ребята его ловят — они делали работу за полицейских. Конечно, нельзя это делать в таком формате, в каком это делал Тесак — бить людей и так так далее. Но из этого можно было бы сделать хорошее движение при соблюдении законодательства.

Что касается его националистических взглядов, находясь за решеткой, он стал отказываться от этих убеждений. Тесак не раз заявлял о том, что у него есть друзья самых разных национальностей, и он нормально относится ко всем.

Спустя два года после смерти Тесака, официальной версией так и считается суицид. Фото: Архив КП

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Напомним, тело Тесака нашли утром 16 сентября 2020 года в одиночной камере СИЗО № 3. Вместе с ним обнаружили предсмертные записки, в которых Марцинкевич попросил передать его девушке книгу и личный дневник, а также извинился перед администрацией изолятора. Впрочем, близкие друзья Максима считают, что подобный жест совсем не присущ характеру погибшего.

Вопросы вызывает и видеонаблюдение в СИЗО, которое почему-то не работало 16 сентября. Отцу Марцинкевича вместе с адвокатом разрешили прийти в морг и омотреть тело Максима. По их словам, они заметили следы пыток: не хватает трех ногтей, видны дырки от уколов, зашиты икры. Позже адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог.

Во время похорон судмедэксперт осмотрела тело Максима и тоже пришла к выводу, что его смерть не могла быть суицидом. Как все эти странности объясняют следователи — никак. В январе 2021 года прокуратура нашла нарушения в действиях сотрудников СИЗО. Они должны были проверять камеру с Тесаком каждые три часа, но не делали этого. Плюс ко всему, по мнению адвокатов, Марцинкевича не должны были держать в одиночной камере.

Сам Тесак неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств. Однако, в декабре 2020 года стало известно о еще одной предсмертной записке Тесака. Ее нашли во время судмедэкспертизы, записка лежала во рту, обернутая в полимерный материал. В ней Максим отрицает свою причастность к убийствам, в которых сознался ранее.

В мае 2022 года стало известно, что следователи возобновят проверку смерти Тесака. Адвокаты надеются, что будет возбуждено уголовное дело об убийстве, но его все еще нет.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, в день смерти его должны были этапировать в Москву, а в мае 2021 года — выпустить на свободу. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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