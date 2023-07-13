Маму вывели под руки, гроб заполнили игрушками: более сотни человек пришли проститься с убитой в Челябинской области 11-летней школьницей

Рядом с гробом стояли родственники.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В городе Сим Челябинской области простились со зверски убитой 11-летней девочкой. По версии следствия, ребенка домогался, а потом зарезал отец ее подруги – 36-летний Дмитрий М. По началу он вместе с волонтерами, заводчанами и спасателями искал девчушку. А сам все это время знал, где именно в лесу закопано тело.
Прощание с жертвой бессердечного убийцы прошло в Храме Дмитрия Солунского в Симе. Проводить школьницу в последний путь пришли несколько сотен человек.
– Здесь весь город, – делится жительница Сима Елена.
В храм приходили с игрушками и живыми цветами.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В храме стоит фиолетовый гроб, доверху заполненный игрушками и цветами. Закрывать его не стали, но девочку завернули в погребальную пелену.
– Все желающие прикладываются к гробу. В храме человек сто, наверное. Присутствуют сотрудники МЧС, которые участвовали в поисках, – отмечает собеседник КП-Челябинск.
Рядом стоят родственники. Содрогаются от рыданий и мужчины, и женщины: никаких сил не хватит, чтобы сдержать боль.
– Тут скорая дежурит. Маму вывели под руки, она вся опустилась от боли. Отец не вытерпел, вышел из церкви и сидел рядом, – поделилась с нашим журналистам одна из присутствующих на похоронах.
Попрощаться с убитой пришли и подруги-школьницы.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Гроб с погибшей разрешили вынести через центральный вход. А на площади около завода «Агрегат» собрались горожане от мала до велика. Проститься с убитой пришли и одноклассники, и старые бабушки-соседки, на глазах которых она росла, даже местные депутаты и глава Ашинского района Вадим Сергеев.
Все приносят живые цветы, мягкие игрушки и венки. Провожали девочку на руках: гроб донесли до школы, в которой она уже училась. Только там погрузили в машину и отправили на кладбище.
Сегодня траур у многих жителей Сима.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
– Проститься пришло очень много жителей. Дорога от церкви перекрыта. Поток людей идет за гробом, многие едут следом, на кладбище, – передают жители Сима.
Похоронят девочку рядом с родственниками на самой первой линии кладбища Сима.
Могила девочки.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Редакция «Комсомольской правды – Челябинск» выражает соболезнование семье и близким погибшей девочки.
Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.
Накануне Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Там мертвое тело девушки»: что рассказал на следственном эксперименте обвиняемый в домогательстве и убийстве 11-летней девочки из Челябинской области
Домогался и зарезал: обвиняемого в убийстве 11-летней девочки из Сима Челябинской области отправили в СИЗО
Семья школьницы готовится к похоронам: что известно об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 12 июля
По следам убийства: как пропала и где погибла школьница из Сима
Отец подруги признался в преступлении: что известно об убийстве девочки из Сима на 11 июля 2023
Детей из дома не выпускали, проверяли каждый куст: как волонтеры и заводчане больше суток искали пропавшую в Симе девочку
Искал девочку вместе с волонтерами: что известно о предполагаемом убийце пропавшей в Симе школьницы
«Убил отец подружки»: в Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима
Искал девочку вместе с волонтерами: что известно о предполагаемом убийце пропавшей в Симе школьницы
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.