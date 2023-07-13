Маму вывели под руки, гроб заполнили игрушками: более сотни человек пришли проститься с убитой в Челябинской области 11-летней школьницей

Рядом с гробом стояли родственники. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В городе Сим Челябинской области простились со зверски убитой 11-летней девочкой. По версии следствия, ребенка домогался, а потом зарезал отец ее подруги – 36-летний Дмитрий М. По началу он вместе с волонтерами, заводчанами и спасателями искал девчушку. А сам все это время знал, где именно в лесу закопано тело.

Прощание с жертвой бессердечного убийцы прошло в Храме Дмитрия Солунского в Симе. Проводить школьницу в последний путь пришли несколько сотен человек.

– Здесь весь город, – делится жительница Сима Елена.

В храм приходили с игрушками и живыми цветами. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В храме стоит фиолетовый гроб, доверху заполненный игрушками и цветами. Закрывать его не стали, но девочку завернули в погребальную пелену.

– Все желающие прикладываются к гробу. В храме человек сто, наверное. Присутствуют сотрудники МЧС, которые участвовали в поисках, – отмечает собеседник КП-Челябинск.

Рядом стоят родственники. Содрогаются от рыданий и мужчины, и женщины: никаких сил не хватит, чтобы сдержать боль.

– Тут скорая дежурит. Маму вывели под руки, она вся опустилась от боли. Отец не вытерпел, вышел из церкви и сидел рядом, – поделилась с нашим журналистам одна из присутствующих на похоронах.

Попрощаться с убитой пришли и подруги-школьницы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гроб с погибшей разрешили вынести через центральный вход. А на площади около завода «Агрегат» собрались горожане от мала до велика. Проститься с убитой пришли и одноклассники, и старые бабушки-соседки, на глазах которых она росла, даже местные депутаты и глава Ашинского района Вадим Сергеев.

Все приносят живые цветы, мягкие игрушки и венки. Провожали девочку на руках: гроб донесли до школы, в которой она уже училась. Только там погрузили в машину и отправили на кладбище.

Сегодня траур у многих жителей Сима. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Проститься пришло очень много жителей. Дорога от церкви перекрыта. Поток людей идет за гробом, многие едут следом, на кладбище, – передают жители Сима.

Похоронят девочку рядом с родственниками на самой первой линии кладбища Сима.

Могила девочки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция «Комсомольской правды – Челябинск» выражает соболезнование семье и близким погибшей девочки.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Накануне Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней.

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