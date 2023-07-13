С дочерью обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы в Челябинской области будут работать психологи

Дмитрий и его дочь. Фото: из соцсетей

История о жителе Сима, убившем подругу своей дочери, прогремела на всю Россию. Обвиняемого отправили на два месяца в СИЗО, его жертву похоронили. Но в суматохе все забыли об еще одном важном герое этой истории – дочь того самого «выродка» и «отшельника», как называют его соседи. КП-Челябинск узнала, что ждет школьницу.

– Тело девочки понесли от храма до школы. Лучше бы перед его домом прошли, чтобы жена увидела, что он натворил, – высказалась жительница Сима, рассказывая о похоронах убитой.

Появляется вопрос: а каково было бы его дочери? В 11 лет узнать о том, что твой отец убил твою подругу, ой как непросто. В разговоре с региональными журналистами мама девочки отметила, что пока не знает, как обо всем рассказать ребенку. Но ведь рано или поздно она выйдет из дома и все узнает. И что тогда?

Сейчас жена и дочь обвиняемого в убийстве сидят дома. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Управлением социальной защиты населения Ашинского муниципального района организована комплексная работа по сопровождению семьи. Привлечены к работе и психологи. На текущий момент уже проработан индивидуальный маршрут поддержки тех членов семьи, кто в этом нуждается, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Ранее семья на профилактическом учете в органах социальной защиты населения не состояла. А теперь в этом нет необходимости – ближайшие два месяца Дмитрий проведет в СИЗО.

Дочку предполагаемого убийцы все характеризуют положительно. С убитой она дружила два года, училась в одном классе.

– Они были близки, дружили. Семья (обвиняемого в убийстве Дмитрия М.) тоже была положительная. Никто не мог подумать, что такое может произойти, – рассказала журналисту КП-Челябинск классный руководитель КП-Челябинск Оксана Николаевна.

Мама погибшей девочки тоже характеризовала ее подружку как хорошую и спокойную.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Накануне Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней. В четверг, 13 июля, убитую похоронили.

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