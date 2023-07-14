«Проводили на небеса нашу любимую девочку»: что сказали родные убитой в Челябинской области школьницы после похорон

Со жестоко убитой школьницей уже простились.

13 июля весь Сим надел траур: город прощался и хоронил невинную девочку, которая стала жертвой зверского преступления. Отец не выдержал – вышел из храма во время процедуры отпевания. Мама вся сжалась, опустилась от невыносимой боли и рыданий – ее выводили под руки.

– Вчера мы проводили на небеса нашего ангелочка, нашу любимую девочку. Дни, превратившиеся в один сплошной кошмар, оставили вечный шрам в наших сердцах, — написали родные девочки.

Также они выразили признательность всем, кто принимал участие в ее поисках. Пост опубликован в сообществе ВКонтакте «Подслушано в Симе».

– Каждому, кто вместе с полицией, поисковыми отрядами «ЛизыАлерт» метр за метр прочесывал город, поддерживал нас морально и финансово. Ваша инициатива, участие и сострадание очень помогли нам, – признается семья школьницы.

Также родные поблагодарили глав города и района, вице-губернатора Станислава Мошарова и ПАО «Агрегат» за помощь в организации похорон и поминальной трапезы.

– Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь утраты, – закончили обращение родственники убитой девочки.

Напомним, 9 июля 11-летняя школьница из Сима не вернулась домой. Более суток родители, друзья, волонтеры, сотрудники полиции, спасатели и заводчане искали и надеялись до последнего: найдут живой. Но утром 11 июля задержали предполагаемого убийцу, он показал, где в лесу спрятал тело.

В домогательствах и убийстве 11-летней девочки обвиняют 36-летнего отца ее подруги из Сима. Мужчина признал вину. По версии следствия, он вывез ее в лес, заставил трогать себя, а потом зарезал. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. А его семье окажут помощь психологи.

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