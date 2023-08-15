Наблюдал в бинокль, а ночью ворвался в квартиру: горе-воздыхатель пытался изнасиловать женщину из дома напротив

Мужчина наблюдал за своей жертвой в окно при помощи бинокля. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сюжет из настоящего фильма ужасов развернулся в многоэтажке Магнитогорска. 29-летняя женщина забыла на ночь закрыть дверь и легла спать. Именно в этот день ее решил навестить пьяный воздыхатель, о существовании которого она даже не догадывалась!

44-летний мужчина зашел в ее квартиру, увидел, что женщина крепко спит и попытался ее изнасиловать. Жертва проснулась и увидела в своей кровати незнакомого голого мужика. Конечно, испугалась и начала сопротивляться, пыталась даже бежать из собственной квартиры. Но горе-воздыхатель настиг ее у двери, толкнул на пол, схватил за шею и начал угрожать.

Женщина настолько испугалась, что пообещала встретиться добровольно. Только благодаря этому и смогла сбежать. После этого обратилась в полицию.

Тогда и оказалось, что это она не знает мужчину, а тот уже долгое время является ее поклонником. Мужчина жил в доме напротив и через бинокль наблюдал за ней.

Теперь его обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса: насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

– Суд, принял во внимание тяжесть совершенных преступлений, отсутствие постоянного источника дохода, привлечение к уголовной ответственности, отсутствие устойчивых социальных связей, возможность оказать давление на потерпевшую, а также скрыться от суда и следствия и воспрепятствовать производству по делу, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Этим летом на Южном Урале, к сожалению, произошло много подобных преступлений. Предлагаем вспомнить самые громкие из них.

В начале июля Дмитрий М. похитил, вывез в лес, надругался, убил и закопал 11-летнюю подругу своей дочери. На следующий день он помогал волонтерам искать ее. Все вскрылось только спустя несколько дней. Подробнее о деле можно прочитать тут.

А в конце того же месяца из плена сбежала 33-летняя Екатерина, которая просидела взаперти у смолинского маньяка 14 лет. По нашим данным, Владимир Ческидов удерживал ее, насиловал и заставлял заниматься хозяйством. Еще одну свою жертву он убил, расчленил, а кастрюлю с костями разместил в подполе под комнатой, в которой запирал Катю. Вместе с ними в доме жила и мать Ческидова. Пока ее сын сидит в СИЗО, она ходит в церковь и считает себя жертвой. Подробнее о деле можно прочитать тут.

В начале августа челябинский учитель Максим Маркин вывез из родной деревни, поставил на колени и надругался над 8-летней девочкой. Позже в телефоне у него нашли фотографии голых школьниц. Подробнее о деле можно прочитать тут.

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