Больше 70% заявок отрабатываются вхолостую: названы причины неэффективного отлова бродячих животных в Челябинске

К моменту приезда бригады собаки уже разбегаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске больше 70% заявок на отлов бродячих животных отрабатываются безрезультатно. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал предприниматель из Златоуста Евгений Скородумов, компания которого по новому 7-миллионному контракту занимается отловом на территории города. Подрядчик приступил к обязанностям с конца февраля этого года, сменив ООО «Наш дом».

Зачастую бригада выезжает в пустую – ни заявителя, ни собак на месте уже не оказывается. Так происходит во многом потому, что люди подают заявки на отлов стихийно, не убедившись, что собаки проживают на этой территории, отметил Скородумов.

– Идет человек в магазин, и мимо него пробегает стая. Он тут же звонит – заберите собак с нашего района, при этом не знает, живут они там или нет, просто один раз их увидел. А это может быть просто миграция из района в район. Некоторые обращаются к нам и об этом не знают, – подчеркнул предприниматель.

О проблемах в системе отлова Евгений Скородумов рассказал на радио КП-Челябинск. Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ

За две недели работы поступило уже более 500 заявок – большая часть на бродячие стаи в парке Гагарина, отметил гость КП-Челябинск. Реагировать стараются оперативно, особенно в наступивший период собачьих свадеб, когда у животных просыпается половая агрессия, и лучше их обходить стороной.

Правда, даже в случае с экстренными вызовами – например, после укуса – подрядчику на выезд по нормативу отводятся целые сутки. Собаки зачастую успевают скрыться. А новые правила, запрещающие выпускать отловленных животных вблизи домов, парков и социальных учреждений, на практике реализовать затруднительно, считает Скородумов.

Как подавать заявки, чтобы отлов был максимально эффективным – читайте инструкцию от отловщиков. И сохраняйте себе инфографику КП-Челябинск – мы указали контакты для жалоб на бездомные своры.

Контакты для подачи заявок на отлов в Челябинске. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

ПРОБЛЕМА С ОСТЫРМИ КЛЫКАМИ

«Денег уже нет, а собаки еще бегают», – владелица приюта «Наш дом» рассказала, почему система отлова бездомных животных в Челябинске снова дала сбои. «Можно расстрелять всех, но придет новая стая», – ранее она объясняла КП-Челябинск, почему проблема не решается и на что тратятся миллионы в борьбе с одичавшими собаками.

Об осечках системы отлова в Челябинске жители сообщали регулярно. В садах в центре северо-запада стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку удалось убежать и спрятаться в доме.

Игра в песочнице во дворе многоквартирного дома обернулась укусами бездомного пса для семилетней девочки в Коркино. В том же городе пятиклассницу ждала печальная участь – по пути в школу на девочку набросилась свора собак и сняла с ее головы скальп, покусала руки и ноги. Бедняжка выжила, перенеся несколько операций. При этом, агрессивные псы были чипированы. Тогда же челябинский омбудсмен предложила не выпускать бездомных собак после стерилизации.

Недавно Следственный комитет начал проверку после нападения бродячей собаки на школьника в Троицке. Она прокусила ребенку колено, когда тот шел в школу в поселке ГРЭС. Жители Златоуста снова жалуются на зверство бездомных собак : они сняли на видео, как стая собак загрызла кошку.

В начале прошлого года Челябинск и всю страну потряс ужасный случай в Забайкалье – под Читой бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

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