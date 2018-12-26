Онкосреда. Всему голова: как не пропустить то, что видно в зеркале

Опухоли головы и шеи — локализация очень редкая, но важная, потому что относится к разряду видимых и может быть обнаружена самым обычным способом. Человек хотя бы раз в день — мужчины бреются, женщины наносят макияж или причесываются — видит свое отражение в зеркале и должен обратить внимание, если с этим отражением что-то стало не так. Что касается новообразований в полости рта и на языке, то тут важным оказывается регулярное посещение стоматолога. Однако в группе риска — мужчины старше 50 лет, поэтому вопрос, как их привести к врачу остается открытым. А что будет, если не привести? Расскажут врачи-онкологи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача по ОМР

• Александр Олегович Гузь, заведующий отделением опухолей головы-шеи.

Злокачественных новообразований головы-шеи, как говорят онкологи, очень много. Поговорим про то, что поддается управлению — чаще встречается, легко обнаружить и лечить можно и успешно. Это плоскоклеточный рак головы и шеи, который развивается из клеток слизистой оболочки, поэтому имеет одну и ту же «биологию» опухоли, будь то рак нижней губы, рак носоглотки и гортаноглотки, гортани, полости рта или языка. Другими словами, ведет себя одинаково.

Опухоли головы и шеи легко заметить самому и сразу обратиться к врачу: стоматологу, терапевту, ЛОР-врачу или онкологу

Статистика. Заболеваемость по локализациям головы и шеи совокупно не входит даже в первую десятку. За исключением рака гортани, который прорвался на девятое место по итогам года в структуре заболеваемости у мужчин. Беда в том, что впервые такие пациенты обращаются к онкологам уже в запущенном состоянии при распространенном процессе на III — IV стадии: 70% всех вновь выявленных случаев и выше. А поскольку новообразование расположено на голове и шее, то удалить его без каких-то потерь чрезвычайно сложно.

Протекает с высоким риском метастазирования как в регионарные лимфоузлы, так и в отдаленные — легкие, кости, печень. Кроме того, очень агрессивно растет: может прорастать в мышцы, кожу, кости. Чем дольше человек отсиживается на диване и не идет к врачу, тем меньше у него шансов рассчитывать на благополучный исход болезни.

Прогноз. При раннем выявлении лечение проходит гораздо успешнее, чем на распространенной стадии, но в любом случае это орган уносящие операции, которые сказываются на качестве жизни пациента. Причин позднего выявления сразу несколько. Заболевают чаще мужчины старше 50-60 лет, которые никуда не пойдут и попадут к онкологу, когда есть распространение в шейные лимфоузлы, а это уже III стадия. Совокупно они относятся к своему здоровью хуже, не так внимательно и последовательно. К тому же, особенность российской системы здравоохранения такова, что попасть в выходной к врачу проблематично. Выручает то, что частная практика пришла в стоматологию, благодаря чему этот поток пациентов все-таки сформировался.

В большинстве случаев онкохирурги не просто удаляют опухоль, но и выполняют пластическую или реконструктивную операцию

Симптомы настолько яркие, что их невозможно не заметить. В полости рта опухоль может располагаться в любом месте — слизистые оболочки, десны, дно полости рта, щеки, язык, но в любом случае это будет какая-то «шишка», новообразование. Это может быть и узелок, и язвочка, которая кровоточит и болит свыше двух недель, — любое нарушение целостности слизистой оболочки должно стать поводом обратиться к врачу. На что еще обращать внимание:

• Появляется кровоточивость из этих новообразований. Не заживает дольше трех недель — повод взять биопсию. (У слюны есть заживляющие свойства, и если их не хватает, чтобы ранка затянулась, надо разбираться, почему).

• Появление боли — при глотании, при движении языком, с радиацией (отдает) в ухо.

• Нарушение функции — движения языка, при глотании, при дыхании.

• Нарушение артикуляции тоже должны насторожить — из-за опухоли язык может плохо двигаться — непривычно, неудобно.

• Появление осиплости голоса. Если осиплость голоса продолжается больше трех-шести месяцев, то уже пора навестить не только ЛОР-врача, но и онколога. В группе риска — все, кто работает голосом (профессиональный контингент): певцы, учителя и так далее.

• Поперхивание пищей во время еды.

• При опухолях гортани — кашель, нарушение голоса, трудности при глотании, особенно если уже задеты голосовые связки.

Восстановление утраченного органа требует высочайшего мастерства от хирургов

Практически все опухоли головы и шеи доступны для осмотра — достаточно иметь перчатки, шпатель и источник света. Кроме того, они доступны для пальпации как врачу, так и самому пациенту. Другими словами, их можно легко нащупать. Или обратить внимание на любое новообразование. Например, на непроходящий на губе герпес.

Факторы риска известны и вполне управляемы — это курение и алкоголь. Чем длительнее человек — и мужчины, и женщины — курят или жуют табак, тем чаще возникают микротравмы на слизистой оболочке, что приводит к развитию генетических мутаций и возникновению злокачественных новообразований. Алкоголь усиливает действие табачного дыма и усугубляет повреждение нормальные тканей и развитию рака.

Еще один значимы фактор риска — постоянные воспалительные заболевания носоглотки и голосовых связок (профессиональная вредность певцов, учителей).

Лечение. Коллегиальность, другими словами, объединение усилий сразу нескольких специалистов еще на этапе планирования лечения (консилиум) определяет успех и эффективность лечения в дальнейшем. Следовать этой тактике обязательно. Чем меньше стадия, тем больше шансов провести лечение успешно. Время играет существенную роль за счет того, что опухоль очень быстро (в течение нескольких месяцев) метастазирует и растет. Основной метод лечения — хирургический. Исключение — ЗНО ротоглотки: сложное анатомическое строение и сочетание лучевой терапии и химиотерапии дают такой же эффект, как операция, поэтому рисковать и проводить калечащие операции нет необходимости. Во всех остальных случаях радикальное удаление опухоли гарантирует излечение.

Александр Гузь считает, что "мелочей" на голове и шее не бывает и требует внимания и пациента, и врача

Другой вопрос — каков объем самой опухоли: чем запущеннее стадия заболевания, тем он выше, и тем сложнее работать хирургу. Одна из наиболее сложных задач при этом виде локализаций — это замещение дефекта утраченных тканей и восстановление функций удаленного органа. Нужно постараться сделать так, чтобы уменьшить риск инвалидизации пациента и нивелировать последствия косметических дефектов. Поскольку на небольшом участке сосредоточено очень много важных органов, которые отвечают за дыхание, питание, речь, глотание, то все это необходимо учитывать, чтобы вернуть человека в социум без больших потерь для качества его жизни. Поэтому в 80-85% случаев одновременно с удалением опухоли выполняется какой-либо реконструктивно-пластический этап. Это позволяет добиться максимально возможных результатов. Одновременно с удалением первичного очага опухоли удаляются и лимфоузлы, чтобы перекрыть пути для метастазирования (дальнейшего распространения) клеток опухоли по организму пациента.

Все объемы таких операций в нашем онкоцентре давно и успешно выполняются.

На последующих этапах в лечение добавляется либо лучевая, либо противоопухолевая лекарственная терапии, что увеличивает шансы одолеть недуг. Есть еще одна методика, которую челябинские онкологи опробовали и убедились в ее эффективности именно для этих локализаций, это нейтронная терапия, которая может стать своеобразным спасением как раз на III — IV стадии. Успешно пролеченная тысяча пациентов показала прекрасное заживление — буквально на глазах — больших язв на языке, например. Но на сегодняшний день в силу законодательной казуистики не применяется в лечебных целях и остается прерогативой военно-промышленного комплекса.

При лечении опухолей гортани на первое место выходит лучевая терапия, поскольку это очень тонкий орган, и удалить что-то из него без потерь невозможно. В этом случае на помощь приходит голосовое протезирование, и эта реабилитация доступна южноуральцам в рамках ОМС. При этом опухоли хорошо поддаются стабилизации, благодаря совокупности всех усилий и онкологов, и пациентов.

Роль пациента велика как никогда: нужно встать с дивана и пойти к доктору. Чем дольше он этого не делает, тем меньше шансов у доктора найти способ ему помочь. Поэтому мы и ведем просветительскую работу, чтобы люди знали достоверную информацию и пользовались ею на благо своего здоровья.

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