2018-12-26T06:56:58+03:00
Здоровье

Онкосреда. Всему голова: как не пропустить то, что видно в зеркале

Разберемся, как дружить с головой и не потерять ни ее, ни голос
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Консилиум - важная часть планирования лечения, в котором участвуют минимум три специалиста: радиолог, химиотерапевт и онколог-хирург по локализации.Консилиум - важная часть планирования лечения, в котором участвуют минимум три специалиста: радиолог, химиотерапевт и онколог-хирург по локализации.
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Опухоли головы и шеи — локализация очень редкая, но важная, потому что относится к разряду видимых и может быть обнаружена самым обычным способом. Человек хотя бы раз в день — мужчины бреются, женщины наносят макияж или причесываются — видит свое отражение в зеркале и должен обратить внимание, если с этим отражением что-то стало не так. Что касается новообразований в полости рта и на языке, то тут важным оказывается регулярное посещение стоматолога. Однако в группе риска — мужчины старше 50 лет, поэтому вопрос, как их привести к врачу остается открытым. А что будет, если не привести? Расскажут врачи-онкологи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача по ОМР

• Александр Олегович Гузь, заведующий отделением опухолей головы-шеи.

Злокачественных новообразований головы-шеи, как говорят онкологи, очень много. Поговорим про то, что поддается управлению — чаще встречается, легко обнаружить и лечить можно и успешно. Это плоскоклеточный рак головы и шеи, который развивается из клеток слизистой оболочки, поэтому имеет одну и ту же «биологию» опухоли, будь то рак нижней губы, рак носоглотки и гортаноглотки, гортани, полости рта или языка. Другими словами, ведет себя одинаково.

Опухоли головы и шеи легко заметить самому и сразу обратиться к врачу: стоматологу, терапевту, ЛОР-врачу или онкологу

Опухоли головы и шеи легко заметить самому и сразу обратиться к врачу: стоматологу, терапевту, ЛОР-врачу или онкологу

Статистика. Заболеваемость по локализациям головы и шеи совокупно не входит даже в первую десятку. За исключением рака гортани, который прорвался на девятое место по итогам года в структуре заболеваемости у мужчин. Беда в том, что впервые такие пациенты обращаются к онкологам уже в запущенном состоянии при распространенном процессе на III — IV стадии: 70% всех вновь выявленных случаев и выше. А поскольку новообразование расположено на голове и шее, то удалить его без каких-то потерь чрезвычайно сложно.

Протекает с высоким риском метастазирования как в регионарные лимфоузлы, так и в отдаленные — легкие, кости, печень. Кроме того, очень агрессивно растет: может прорастать в мышцы, кожу, кости. Чем дольше человек отсиживается на диване и не идет к врачу, тем меньше у него шансов рассчитывать на благополучный исход болезни.

Прогноз. При раннем выявлении лечение проходит гораздо успешнее, чем на распространенной стадии, но в любом случае это орган уносящие операции, которые сказываются на качестве жизни пациента. Причин позднего выявления сразу несколько. Заболевают чаще мужчины старше 50-60 лет, которые никуда не пойдут и попадут к онкологу, когда есть распространение в шейные лимфоузлы, а это уже III стадия. Совокупно они относятся к своему здоровью хуже, не так внимательно и последовательно. К тому же, особенность российской системы здравоохранения такова, что попасть в выходной к врачу проблематично. Выручает то, что частная практика пришла в стоматологию, благодаря чему этот поток пациентов все-таки сформировался.

В большинстве случаев онкохирурги не просто удаляют опухоль, но и выполняют пластическую или реконструктивную операцию

В большинстве случаев онкохирурги не просто удаляют опухоль, но и выполняют пластическую или реконструктивную операцию

Симптомы настолько яркие, что их невозможно не заметить. В полости рта опухоль может располагаться в любом месте — слизистые оболочки, десны, дно полости рта, щеки, язык, но в любом случае это будет какая-то «шишка», новообразование. Это может быть и узелок, и язвочка, которая кровоточит и болит свыше двух недель, — любое нарушение целостности слизистой оболочки должно стать поводом обратиться к врачу. На что еще обращать внимание:

• Появляется кровоточивость из этих новообразований. Не заживает дольше трех недель — повод взять биопсию. (У слюны есть заживляющие свойства, и если их не хватает, чтобы ранка затянулась, надо разбираться, почему).

• Появление боли — при глотании, при движении языком, с радиацией (отдает) в ухо.

• Нарушение функции — движения языка, при глотании, при дыхании.

• Нарушение артикуляции тоже должны насторожить — из-за опухоли язык может плохо двигаться — непривычно, неудобно.

• Появление осиплости голоса. Если осиплость голоса продолжается больше трех-шести месяцев, то уже пора навестить не только ЛОР-врача, но и онколога. В группе риска — все, кто работает голосом (профессиональный контингент): певцы, учителя и так далее.

• Поперхивание пищей во время еды.

• При опухолях гортани — кашель, нарушение голоса, трудности при глотании, особенно если уже задеты голосовые связки.

Восстановление утраченного органа требует высочайшего мастерства от хирургов

Восстановление утраченного органа требует высочайшего мастерства от хирургов

Практически все опухоли головы и шеи доступны для осмотра — достаточно иметь перчатки, шпатель и источник света. Кроме того, они доступны для пальпации как врачу, так и самому пациенту. Другими словами, их можно легко нащупать. Или обратить внимание на любое новообразование. Например, на непроходящий на губе герпес.

Факторы риска известны и вполне управляемы — это курение и алкоголь. Чем длительнее человек — и мужчины, и женщины — курят или жуют табак, тем чаще возникают микротравмы на слизистой оболочке, что приводит к развитию генетических мутаций и возникновению злокачественных новообразований. Алкоголь усиливает действие табачного дыма и усугубляет повреждение нормальные тканей и развитию рака.

Еще один значимы фактор риска — постоянные воспалительные заболевания носоглотки и голосовых связок (профессиональная вредность певцов, учителей).

Лечение. Коллегиальность, другими словами, объединение усилий сразу нескольких специалистов еще на этапе планирования лечения (консилиум) определяет успех и эффективность лечения в дальнейшем. Следовать этой тактике обязательно. Чем меньше стадия, тем больше шансов провести лечение успешно. Время играет существенную роль за счет того, что опухоль очень быстро (в течение нескольких месяцев) метастазирует и растет. Основной метод лечения — хирургический. Исключение — ЗНО ротоглотки: сложное анатомическое строение и сочетание лучевой терапии и химиотерапии дают такой же эффект, как операция, поэтому рисковать и проводить калечащие операции нет необходимости. Во всех остальных случаях радикальное удаление опухоли гарантирует излечение.

Александр Гузь считает, что "мелочей" на голове и шее не бывает и требует внимания и пациента, и врача

Александр Гузь считает, что "мелочей" на голове и шее не бывает и требует внимания и пациента, и врача

Другой вопрос — каков объем самой опухоли: чем запущеннее стадия заболевания, тем он выше, и тем сложнее работать хирургу. Одна из наиболее сложных задач при этом виде локализаций — это замещение дефекта утраченных тканей и восстановление функций удаленного органа. Нужно постараться сделать так, чтобы уменьшить риск инвалидизации пациента и нивелировать последствия косметических дефектов. Поскольку на небольшом участке сосредоточено очень много важных органов, которые отвечают за дыхание, питание, речь, глотание, то все это необходимо учитывать, чтобы вернуть человека в социум без больших потерь для качества его жизни. Поэтому в 80-85% случаев одновременно с удалением опухоли выполняется какой-либо реконструктивно-пластический этап. Это позволяет добиться максимально возможных результатов. Одновременно с удалением первичного очага опухоли удаляются и лимфоузлы, чтобы перекрыть пути для метастазирования (дальнейшего распространения) клеток опухоли по организму пациента.

Все объемы таких операций в нашем онкоцентре давно и успешно выполняются.

На последующих этапах в лечение добавляется либо лучевая, либо противоопухолевая лекарственная терапии, что увеличивает шансы одолеть недуг. Есть еще одна методика, которую челябинские онкологи опробовали и убедились в ее эффективности именно для этих локализаций, это нейтронная терапия, которая может стать своеобразным спасением как раз на III — IV стадии. Успешно пролеченная тысяча пациентов показала прекрасное заживление — буквально на глазах — больших язв на языке, например. Но на сегодняшний день в силу законодательной казуистики не применяется в лечебных целях и остается прерогативой военно-промышленного комплекса.

При лечении опухолей гортани на первое место выходит лучевая терапия, поскольку это очень тонкий орган, и удалить что-то из него без потерь невозможно. В этом случае на помощь приходит голосовое протезирование, и эта реабилитация доступна южноуральцам в рамках ОМС. При этом опухоли хорошо поддаются стабилизации, благодаря совокупности всех усилий и онкологов, и пациентов.

Роль пациента велика как никогда: нужно встать с дивана и пойти к доктору. Чем дольше он этого не делает, тем меньше шансов у доктора найти способ ему помочь. Поэтому мы и ведем просветительскую работу, чтобы люди знали достоверную информацию и пользовались ею на благо своего здоровья.

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