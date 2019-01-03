Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске

Мир не без добрых людей, но и не без уродов. Украинский пранкер Евгений Вольнов решил поглумиться над трагедией в Магнитогорске. 31 декабря здесь обрушился подъезд десятиэтажки. Предварительная версия ЧП — взрыв бытового газа. Блогер, известный своими циничными выходками, позвонил в отдел ФСБ Магнитогорска.

— Алло, это Евгений Вольнов. Хотел узнать, где вы в следующий раз гексаген (взрывчатое вещество — прим.ред.) заложите? Не хотелось бы взорваться. Просто дайте мне адрес, че жалко? У вас есть расписание взрывов?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685039" frameborder="0"></iframe> Блогер Вольнов позвонил в ФСБ Магнитогорска.

Когда разговор закончился, Вольнов долго смеялся над своим остроумием и назвал силовиков «животными». После этого он обзванивал жителей Магнитогорска и также задавал подобные вопросы. Делал он все это в прямом эфире и собирал пожертвования от своих фанатов.

Про таких фейкоделов хорошо написал журналист «Комсомольской правды» Александр Коц. Вольнов «прославился» после трагедии в «Зимней вишне». Блогер распространял ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре. «Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя.

На сегодняшний день поисковая операция на месте обрушения в Магнитогорске окончена. Из-под завалов достали 39 тел.

Но было и чудо. Настоящее и неподдельное. Из-под обломков вытащили младенца Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты.

В Челябинске прошла памятная акция в память о жертвах. Сотни человек собрались в центре города и молча возложили цветы к памятнику «Орленку».

Тем временем люди вспоминают погибших от обрушения. Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми. Есть и чудесные истории спасения: мама с дочкой в последний момент выпрыгнули из квартиры и прямо за ними обрушился пол.

Федеральные силы МЧС готовятся улететь из Магнитогорска. Впереди инженерно-техническая часть — разбор завалов. По предварительным данным, дом разделят на две части.

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