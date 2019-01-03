2019-01-03T20:41:05+03:00
Общество

Коммунальщики устроили праздник в день траура по жертвам обрушения в Магнитогорске

Жильцы уверены, что «управляйка» пошла на это, чтобы не потерять «взбунтовавшийся» дом
Андрей АБРАМОВ
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Управляющая компания в Челябинске устроила экстренный праздник в день траура.Управляющая компания в Челябинске устроила экстренный праздник в день траура.
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2 января в Челябинской области объявили траур: приспустили флаги, отменили городские елки. Регион скорбел по жертвам обрушения дома в Магнитогорске. В многоэтажке взорвался бытовой газ и под завалами оказались десятки людей. Официально сообщается о 39 погибших. На фоне этих безрадостных событий во дворе дома Трашутина, 33 в Челябинске гуляли спонтанное торжество.

ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ, ПОКА ДРУГИЕ ПЛАКАЛИ

Управляющая компания дома устроила праздник двора. Люди уверены: «управляйка» пошла на это, чтобы у нее не забрали дом. Жильцы захотели сами управлять многоэтажкой в формате ТСЖ. На 3 января было назначено судьбоносное для коммунальщиков собрание, на котором от них должны были отречься.

— Праздник был с музыкой, танцами и Дедом Морозом. Его можно было и перенести на следующий день, например. Естественно, это было сделано не для детей, так как все предыдущие года они ничего подобного для нас не устраивали, а в этот раз даже елку во дворе поставили, — рассказала «КП — Челябинск» местная жительница дома Ирина.

Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

Сама челябинка не пустила детей на праздник.

— Но народ во дворе веселился, и от этого еще грустнее, что нет у людей никакого чувства жалости и сострадания к трагедии. Все понимаю: деткам хочется праздника, но один день уж можно было обойтись и без веселья. Кстати, с УК нам расстаться пока не удалось. Нашлись ее сторонники, и принять единогласное решение не удалось.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: ЖИВЫХ НЕТ

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. На сегодняшний день спасательная операция завершилась: из-под обломков достали 39 тел. Получается, что живыми поисковикам удалось найти только шестерых.

Среди них младенец Ванюша Фокин. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты.

Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

В Челябинске прошла памятная акция в память о жертвах. Сотни человек собрались в центре города и молча возложили цветы к памятнику «Орленку».

Тем временем люди вспоминают погибших от обрушения. Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми. Есть и чудесные истории спасения: мама с дочкой в последний момент выпрыгнули из квартиры и прямо за ними обрушился пол.

Федеральные силы МЧС готовятся улететь из Магнитогорска. Впереди инженерно-техническая часть — разбор завалов. По предварительным данным, дом разделят на две части.

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