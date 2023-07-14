С дочерью задержанного будет работать психолог: что известно об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 14 июля

Проводить ребенка в последний путь пришел почти весь город. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Симе Челябинской области простились с убитой 11-летней девочкой. Проводить ребенка в последний путь пришел почти весь город. Тем временем соцслужбы решают, как помочь ее подруге, отца которой задержали за это преступление. Мы собрали последние новости об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 14 июля.

ГРОБ НА ПОХОРОНАХ БЫЛ ОТКРЫТ, НО ТЕЛО ОБЕРНУЛИ ПЕЛЕНОЙ

Накануне в Храме Дмитрия Солунского в Симе простились с убитой 11-летней девочкой. В последний путь ее проводили сотни человек. Гроб был открыт, но само тело завернули в погребальную пелену.

Родственники девочки не могли сдержать слез. Безучастными к горю не остались и сотрудники МЧС, которые участвовали в поисках. Отец девочки в какой-то момент не выдержал и вышел из церкви, присев неподалеку. Тяжелее всего было маме, ее буквально вывели из здания под руки.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Все приносили цветы, мягкие игрушки и венки. Провожали девочку на руках: гроб донесли до школы, в которой она уже училась. Только там погрузили в машину и отправили на кладбище.

ДОЧЕРИ ЗАДЕРЖАННОГО ГОТОВЯТСЯ РАССКАЗАТЬ ОБ ОТЦЕ

Дочь задержанного за убийство Дмитрия М. была близкой подругой девочки. Они дружили несколько лет и учились в одном классе. В разговоре с региональными журналистами мама девочки отметила, что пока не знает, как обо всем рассказать ребенку. Сейчас соцслужбы и родные школьницы думают над тем, как лучше ее подготовить.

– Управлением социальной защиты населения Ашинского муниципального района организована комплексная работа по сопровождению семьи. Привлечены к работе и психологи. На текущий момент уже проработан индивидуальный маршрут поддержки тех членов семьи, кто в этом нуждается, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Ранее семья на профилактическом учете в органах социальной защиты населения не состояла. Дочку предполагаемого убийцы все характеризуют положительно.

Сейчас отец девочки находится в СИЗО. Его заключили под стражу на два месяца.

Дмитрий и его дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля — не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Мы собрали все, что известно об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 14 июля.

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