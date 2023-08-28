Провела детство рядом с будущей тюрьмой: стали известны новые подробности о жертве смолинского маньяка

В детстве жертва маньяка могла часто проходить мимо его дома. Фото: Вадим АРХИПОВ

Месяц назад всю страну потрясла история жертвы маньяка из челябинского поселка Смолино. Владимир Ческидов позвал «на чай» молодую девушку Катю и продержал в рабстве 14 лет. Многих тревожил вопрос: зачем она поехала в гости ко взрослому почти незнакомому мужчине (ей было всего 19, ему — 37 лет), да еще и на окраину города?

В этой истории появились новые подробности. Источник КП-Челябинск сообщил, что поселок Смолино не был для Кати просто точкой на карте.

— Девушка и ее сестра жили там с родителями, до того как их отправили в детские дома. Их дом был буквально на соседней улице от Фестивальной, — сообщил наш собеседник. — А уже после детского дома сестры жили на улице Дербентской в Ленинском районе.

Возможно, она похрамывая проходила по улице Фестивальной, где жила семья Ческидовых. И девочка видела дом, который станет для нее страшной темницей на долгие годы.

Неужели минутка ностальгии обернулась 14 годами ада? Также по нашей информации, познакомившись, они выпили. Возможно, хмельной напиток мог ослабить бдительность девушки. Кроме того, у девушки были проблемы со здоровьем. По словам источника, из-за этого девушка могла быть более доверчивой к людям.

Так, выпускница детдома с печальной историей, студентка ПТУ, увидела в Ческидове доброго человека из прошлого. Тогда он еще не был уродом с признаками кромешной деградации на лице, поэтому она поверила ему и вместе они отправились в поселок ее детства, Смолино. Туда, где чудовище забрало у нее еще и молодость.

Могли ли соседи узнать Катю, когда та приехала к гости к Ческидову? Возможно, просто не обратили внимание. Когда история вскрылась, жители Смолино за давностью лет уже не смогли вспомнить бывшую соседку, которая жила там в конце 90-х — начале «нулевых».

После освобождения из плена Катя проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. Самого Ческидова отправили в Москву на психиатрическую экспертизу. Кроме того, адвокат маньяка просил выпустить его из СИЗО, но областной суд оставил решение без изменений. Напомним, что мужчина обвиняется не только в похищении Кати, но и в убийстве еще одной рабыни.

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