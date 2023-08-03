«Теперь ты у меня в заложниках!» Стало известно, как познакомились челябинский маньяк и его пленница

С вокзала Ческидов привез 19-летнюю Катю в дом на улице Фестивальной. Фото: Дарья МАРКОВА, Егор ИВЛЕВ

Привокзальная площадь любого города — всегда людное место. И Челябинск — не исключение. Толпы приезжающих и уезжающих пассажиров поездов, автобусов и маршруток. В «нулевых» на месте базара здесь построили торговый комплекс «Синегорье», который стал — как сейчас говорят — «точкой притяжения».

Именно здесь познакомились смолинский маньяк Владимир Ческидов, тогда ему было 37 лет, с 19-летней Катей, недавно выпустившейся из детского дома.

— Она рассказала, что сидела на лавочке возле «Синегорья», к ней подошел мужчина. Они выпили, после он предложил поехать к нему «на чай». Они сели на автобус и поехали, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

От вокзала до поселка Смолино — 10 км. Доехать можно на маршрутках или автобусах, которые едут через автодорогу Меридиан или Троицкий тракт.

Поездка «на чай» затянулась на долгих и страшных 14 лет.

— Екатерина рассказала, что Ческидов завел ее в спальню и заявил: «Теперь ты у меня в заложниках!».

Во время обысков в доме Ческидова на улице Фестивальной нашли два фаллоимитатора, намордники, фиксаторы, которыми он приковывал пленницу к столешнице, а также DVD-диски с порно.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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