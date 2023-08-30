В Челябинске будут судить участников массовой драки в ОЦ №5, троим из них еще нет 18 лет

Только один из обвиняемых - совершеннолетний. Фото из зала суда.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первое судебное заседание по делу о массовой драке в челябинском Образовательном центре №5 состоится 7 сентября. Информация об этом появилась в картотеке Курчатовского районного суда.
В побоище обвиняют четверых человек. Всех их будут судить за хулиганство. Драчунам грозят штрафы до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 7 лет.
Старший из обвиняемых — Александр Стасенко, неработающий выпускник колледжа. До суда его отправили под домашний арест. Информация о трех других драчунах закрыта, так как все они несовершеннолетние.
Напомним, драка произошла 8 февраля. Сначала две группы молодых людей встретились у Образовательного центра №2. Выяснить отношения на месте не получилось: компания почти сразу же бросилась врассыпную.
Двое подростков попытались найти убежище в ОЦ №5, но в школьном фойе преследователи догнали их и избили. Агрессоры пользовались битами и молотками, а один даже выхватил пистолет.
Все происходящее сняла камера наблюдения. Школьный охранник не стал вмешиваться в потасовку. После драки медицинская помощь понадобилась двум подросткам.
В полиции выяснили, что конфликт между двумя группами молодых людей назревал долгое время, его причиной назвали личную неприязнь.
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