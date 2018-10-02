Обнаженка без фотошопа: похудевшие толстушки разделись для фотосессии

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-02T16:44:27+03:00

— Фотосессия в купальниках? Это нереально!!! — именно так Каролина Барановская и Татьяна Ачкасова отреагировали на условия, по которому они были приняты в проект.

До начала проекта «Новое тело с «Комсомолкой» девушки не то, что в купальниках, в обычной одежде не очень-то охотно фотографировались. Или выбирали ракурсы, которые скроют все ненужное.

Однако беспощадные (да-да) тренировки, жесткое соблюдение принципов правильного питания и огромное желание получить тело мечты сделали свое дело. Путь к красивой фигуре не прост, однако удовольствие от отражения в зеркале стоит того, чтоб попотеть в спортзале.

Создать эффектный образ девушкам помогла мастер салона красоты «Михаэль» Екатерина Баркова. Она рассказала, как ухаживать за волосами в домашних условиях и поделилась секретами экспресс-укладок.

Что ж, не будем томить читателей. Предлагаем полюбоваться на наших красоток.

Организаторы проекта «Новое тело с «Комсомолкой» благодарят творческое пространство «3 БЛОК» за предоставленную студию для фотосессии.

«3 БЛОК» — более 300 квадратных метров для реализации творческих идей. Компания предлагает услуги фотографов, визажистов, стилистов, парикмахеров, а также видеографов для изготовления видеосъемок.

Здесь можно провести презентацию, мастер-класс, фотодевичник или день рождения в fashion-формате.

— Мы отказались от классических «вылизанных» интерьеров, где идет привязка к одному образу. Мы дарим нашим гостям ощущение индивидуальности события или фотосъемки, возможность взглянуть на каждую инсталляцию под своим углом и начать фантазировать, — говорят в творческом пространстве «3 БЛОК». — Универсальные интерьерные зоны и инсталляции можно использовать и изменять для любых мероприятий, фото и видеосъемок. Наша команда готова решить любые задачи, ориентируясь на индивидуальные пожелания заказчиков.

г.Челябинск, ул. Витебская, 4;

Тел.: (351) 248-70-98;

www.3blok.ru

ВКонтакте

Ранее на тему:

Расставить все точки: как услышать свое тело и избавиться от негативных мыслей. Узнай здесь>>>

Похудела — преобразись: вчерашние толстушки отправились за красотой. Смотреть>>>

Похудеть в тренажерке: как «железо» топит жир. Видео>>>

«Меняется тело и внутренний мир»: толстушки превращаются в стройняшек>>>

Секрет красивой фигуры — в здоровых зубах. Узнайте почему>>>

Лучшая диета — правильное питание: почему гречка на воде не поможет снизить вес. Отвечаем>>>

Первые результаты и первые срывы: дойдут ли толстушки до финала проекта? Далее>>>

Зачем нужен личный диетолог и можно ли худеть без него? Подробности>>>

Лишний вес — в голове. Узнай почему>>>

Хочешь похудеть? Сдай кровь! Рассказываем куда и как>>>

Кому достанется тело мечты: «Комсомолка» выбрала героинь проекта. Первое знакомство>>>

Партнеры проекта

Фитнес-клуб «Техноджим»

Сервис по доставке правильного питания CleanFood

Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

Стоматология «Аполлон»

Wellness-студия «Дыхание жизни»

Мастерская скульптуры тела HappyForm

Салон красоты «Михаэль»

Творческое пространство «3 БЛОК»

На правах рекламы.