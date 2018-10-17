Зубы как у звезды: можно ли в Челябинске сделать голливудскую улыбку

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-17T14:42:48+03:00

Протезирование зубов. Такую процедуру многие из нас откладывают до последнего, особенно когда дело касается жевательных зубов. А если недостающий зуб попадает в зону улыбки, и прореха видна, что называется, невооруженным взглядом? Тогда человеку приходится сдерживать улыбку или смеяться, прикрываясь ладошками.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Собственно, так и жила героиня проекта «Новое тело с «Комсомолкой» Татьяна Ачкасова на протяжении многих лет. Напомним, после переохлаждения, когда девушке было 20 лет, у нее воспалился передний зуб, неудачное лечение которого закончилось удалением. На место недостающего зуба девушке поставили искусственный, съемный,так называемый «косметический» протез, с которым ей приходилось уживаться. Этот протез доставлял неудобства: плохая стабилизация — ничего не откусить и плохая эстетика — о широкой улыбке пришлось забыть.

Попав на наш проект, Татьяна в буквальном смысле получила новый шанс на новую жизнь. А волшебником, который подарил девушке шикарную улыбку, стал стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон» Вячеслав Кайгородов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Новая улыбка требует времени и терпения

Услугу, которую сделали Татьяне, специалисты называют классическим ортопедическим протезированием. В качестве протеза использовали мостовидный протез с каркасом из диоксида циркония, облицованный полевошпатной керамикой, на опорные зубы.

Попробуем разобраться простым языком, что же это значит:

Представьте себе самый обыкновенный мост. У него есть две опоры, а между ними висит «промежуток». Так и на мостовидном протезе существуют опорные зубы, а между ними располагается «промежуточная часть» по форме отсутствующего зуба.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В случае Татьяны, опорные зубы удалось сохранить живыми, их не депульпировали, то есть «нервы не удалили». Это большой плюс! Но к сожалению, надо помнить, что сохранение опорных зубов живыми показано не всем пациентам: выраженная деформация зуба в зубной дуге или глубокое кариозное поражение автоматически требует подготовки к протезированию — эндодонтическое лечение.

Далее ихпрепарировали (обточили) на толщину коронок будущего протеза.

— Татьяна обратилась к нам с просьбой улучшить улыбку. Вместе с зубным техником мы провели полную диагностику, включающую фотопротокол и восковое моделирование будущей улыбки, — комментирует Вячеслав Кайгородов. — На этой основе мы создали временный пластмассовый протез, являющийся прообразом будущего изделия.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Итак, после препарированияТатьяне установили данный пластмассовый протез на некоторое время. Это нужно для того, чтобы, во-первых, пациент привык к «новым» зубам и высказал свои пожелания доктору по коррекции их цвета или формы, а, во-вторых, чтобы защитить обточенные зубы от внешних раздражителей. Девушка посетила стоматологию для коррекции пару-тройку раз. И после того, как временный протез по всем показателям удовлетворил и Татьяну, и докторов, по его образцу приступили к изготовлению постоянной конструкции из диоксида циркония.

Это высокотехнологичный современный материал, который по своей светопроницаемости схож с естественными зубами. Такая улыбка выглядит максимально натурально. При этом прочность протеза из диоксида циркония не уступает металлокерамическим коронкам.

Помимо новой улыбки, Татьяне помогли решить еще одну проблему.

— Когда Татьяна впервые к нам обратилась, мы определили у девушки признаки ночного бруксизма (скрежетание зубами во сне — прим.авт.). А это приводит к эстетическим дефектам, таким как сколы и стираемость, а также к функциональным проблемам в виде болей в височно-нижнечелюстном суставе и жевательных мышцах, — добавляет стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон» Вячеслав Кайгородов. — После установки протезов из диоксида циркония мы рекомендовали Татьяне использовать расслабляющую ортопедическую капу на верхнюю челюсть. Ее нужно надевать перед сном постоянно, и она поможет защитить свои зубы и установленную ортопедическую конструкцию. Подчеркну, что капу изготавливают индивидуально для каждого пациента, к ней необходимо привыкание, а значит и самодисциплина пациента.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Начала жить заново…

Уговорить нашу героиню на откровенные признания было непросто: кто же захочет рассказывать миллионной аудитории о своих проблемах со здоровьем. Но Татьяна отбросила стеснения и разрешила нам показать свои фото ДО и ПОСЛЕ, а также воспользовалась случаем поблагодарить стоматологию «Аполлон».

— Коллектив высококвалифицированных специалистов стоматологии «Аполлон» подарил мне возможность снова улыбаться и распрощаться со своими комплексами. Когда я увидела результат, я просто не могла поверить своим глазам! — рассказывает Татьяна. — Я заново училась улыбаться и общаться с людьми. Ведь за продолжительный период у меня рефлекторно выработался навык закрывать зубки при улыбке, не показывая мою неидеальную «визитную карточку». Вы не представляете, какое это счастье, просто открыто улыбаться! Думаю, меня поймут те, кто сталкивался с этой проблемой или живет с нею сейчас. Это каждодневное счастье — улыбаться красиво! Современные технологии и руки умелых специалистов творят чудеса. И мое чудо случилось: новая улыбка — новая жизнь!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

О протезировании замолвим слово

Отойдя от эмоций, отметим, что современное протезирование — это доступная услуга, которая на самом деле улучшает качество жизни. По словам Вячеслава Кайгородова, срок службы протезов из диоксида циркония в теории составляет порядка 10 лет. Хотя при бережном отношении данные протезы можно эксплуатировать большее количество лет. На протяжении этого времени их обладателю рекомендуется каждые полгода проходить осмотр у стоматолога, чтобы он контролировал состояние зубов и протезов. Кстати, даже если у пациента разболится зуб под протезом, в некоторых случаяхего можно пролечить, не снимая коронки.

Преимуществами керамических протезов из диоксида циркония являются:

— эстетичность;

— высокая прочность;

— долговечность;

— гипоаллергенность;

— исключительная точность и легкость каркаса.

В целом показаниями к ортопедическому протезированию мостовидными протезами могут служить дефекты зубов в зоне улыбки, например,кариозные поражения или последствия неудачной реставрации, либо неудовлетворительное положение зубов в зубной дуге, а также отсутствие одного или нескольких зубов.

Однако, как и в любой медицинской услуге, имеются противопоказания. К основному из них относится несостоятельность опорных зубов, или значительная протяженность дефекта (более трех отсутствующих зубов подряд). Но и эту проблему современная стоматология способна решить альтернативными методами.

Главное, не откладывать свою жизнь на потом и не пытаться подстроиться под проблему, а просто посетить стоматолога и разработать индивидуальный план лечения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Кстати, в стоматологии «Аполлон» постоянно действуют выгодные акции. Например, бесплатный первый визит к стоматологу, где проведут диагностику состояния полости рта, дадут рекомендации по уходу за зубами и составят план необходимого лечения. Кроме того, сейчас действует акция на зубные коронки. Теперь красивая и здоровая улыбка доступна каждому!

Стоматология «Аполлон»

г.Челябинск, ул. Курчатова, 10 (входная группа со стороны улицы)

Тел.: (351) 260-22-11, 8-922-232-84-23

www.apollon74.ru

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