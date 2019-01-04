2019-01-04T15:42:00+03:00
Общество

Мигрант спас из взорвавшегося дома в Магнитогорске восемь человек

Он первым помог уцелевшим, а затем показывал спасателям завалы, под которым были люди
Андрей АБРАМОВ
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Алан спас восемь человек из дома в Магнитогорске.Алан спас восемь человек из дома в Магнитогорске.Фото: из архива героя публикации
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Алану Абдуллаеву 23 года. В Магнитогорск он приехал на заработки из Узбекистана. Трудится на стройке, занимается восточными единоборствами.

Когда Алан проснулся утром 31 декабря, еще не было шести утра. Правоверный мусульманин встал на колени и приготовился к намазу. Вдруг раздался взрыв. Парень накинул куртку, выбежал во двор.

— Увидел, как на обломках квартиры среди завалов женщина с ребенком. Сейчас уже трудно сказать какой этаж там был. Я вскарабкался по завалам и помог им спуститься, — рассказал «КПЧелябинск» молодой человек.

МЧС показало видео спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

Вскоре к месту обрушения приехали первые спасатели. Вместе с отрядом МЧСников Алан отправился прочесывать сохранившиеся части квартир.

— В одной из них был пожар, а внутри — бабушка. Мне дали огнетушитель, и я залил пламя. Потом вывели пенсионерку. Далее мы со спасателями достали из-под завалов еще несколько человек. Всего в то утро я помог восьмерым. Я показывал спасателям, где видел людей, и мы лезли туда.

Утром 31 декабря в десятиэтажке на Карла Маркса, 164 произошел взрыв и обрушение одного из подъездов. Предварительная версия ЧП — взрыв газа на втором или третьем этаже. СК обследовал обломки на предмет остатков взрывчатых веществ, но ничего не обнаружил.

Из-под завалов достали 39 тел. 4 января прошли первые похороны. Было тяжело. Среди погибших целые семьи с маленькими детьми.

Тем временем стало известно, что дом разделят на две части. Снесут два подъезда, а в образовавшемся проеме сделают мемориал.

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