Челябинец предложил вариант мемориала жертвам обрушения в Магнитогорске

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Под завалами погибли 39 человек — целые семьи с маленькими детьми. Обрушившийся и смежные пролеты многоэтажки снесут. А на освободившемся месте предлагают установить мемориал. Пока никакой концепции нет, но уральские художники уже откликнулись на трагедию искусством.

Очередной проект предложил художник из Челябинска Данил Шмыгин. Он занимается картинами и скульптурой.

— В это сложно поверить: за пару дней до в голове появилась мысль «2018 еще не ушел, он о себе напомнит». Интуитивное предчувствие трагедии было, но не думал, что в таких масштабах. Пока что это даже не эскиз, а набросок. Эскиз — грамотно выверен, учтены пропорции, указаны материалы. А это набросок карандашом. Когда губернатор озвучил, что мемориал будут ставить — у меня образы стали вырисовываться и я их выводил на листке, — рассказал «КП — Челябинск» Данил Шмыгин.

Художник Данил Шмыгин.Фото: из архива героя публикации

Несмотря на схематичность, набросок получился сильным — пробирает до мурашек. Привычная мемориальная плита разъезжается на две части, а в пустоту врывается стая птиц — ровно 39 по числу жертв обрушения. За всем этим, высунувшись из яслей наблюдает малыш. Спасенный из-под завалов Ваня Фокин, который стал, пожалуй, единственным светлым символом трагедии.

— Это не только Ваня Фокин, а олицетворение живых людей, которые пережили трагедию. Еще просили, чтобы присутствовал образ спасателя и икона. Но мне кажется, это будет перебором — нагромождение. Не соглашусь с выбранным местом мемориала. Не должен он быть во дворе дома. Представляете, люди, которые там живут, будут каждый день на это смотреть — это не дело. Поэтому думаю решение о месте поменяется, — поделился художник.

Свой рисунок челябинец отправил председателю депутатского корпуса Магнитогорска Александру Морозову. Он куратор этого проекта. По предварительным данным, снос подъездов должен закончится до конца апреля. А дальше будет решаться судьба мемориального комплеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685011" frameborder="0"></iframe> Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

Поисковая операция на месте обрушения в Магнитогорске заверишалсь на четвертые сутки после трагедии. Из-под завалов достали 39 тел.

Но было и чудо. Настоящее и неподдельное. Из-под обломков вытащили младенца Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты.

В Челябинске прошла памятная акция в память о жертвах. Сотни человек собрались в центре города и молча возложили цветы к памятнику «Орленку».

Тем временем люди вспоминают погибших от обрушения. Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми. Есть и чудесные истории спасения: мама с дочкой в последний момент выпрыгнули из квартиры и прямо за ними обрушился пол.

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