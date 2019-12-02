«Зубной стандарт»: у каждого свой путь к идеальной улыбке.

Пародонтоз, лечение зубов под наркозом, виниринг и несъемное протезирование — еще недавно эти понятия были знакомы лишь узкому кругу людей. Совместный проект «КП-Челябинск» и клиники «Зубной стандарт» был создан, чтобы рассказать челябинцам о возможностях современной стоматологии. Героями стоматологического реалити «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» стали обычные люди, которые под прицелами камер рассказали о своих проблемах, а специалисты клиники «Зубной стандарт» показали, что современная медицина может творить настоящие чудеса.

Так, будущая мама Светлана на личном примере доказала, что лечение зубов при беременности способно сохранить стоматологическое здоровье. Вместе со стоматологом-терапевтом Натальей Васильченко она развенчала мифы о лечении зубов в интересном положении, в том числе и о том, что анестезия при беременности разрешена.

А благодаря ликбезу от врача-пародонтолога Людмилы Муняевой читатели «КП-Челябинск» поняли, что уделять внимание здоровью десен так же важно, как и следить за состоянием зубов.

Самые маленькие пациенты клиники «Зубной стандарт» продемонстрировали, что лечить молочные зубки не больно и совсем не страшно.

Тему лечения зубов у детей под наркозом помогли рассказать родители маленьких пациентов и детский стоматолог Наталья Деева.

Также мы рассказали о лечении зубов у детей с особенностями развития на примере маленькой пациентки отделения паллиативной медицинской помощи детям МАУЗ ГКБ № 9.

Челябинские красотки не постеснялись рассказать перед камерами о своих проблемах, а стоматолог-ортопед Камил Камилов объяснил тонкости процедуры виниринга.

А вместе со стоматологом-ортодонтом Ксенией Смагиной мы рассказали об исправлении зубного ряда с помощью брекет-систем.

Пожалуй, самый долгий и сложный путь к идеальной улыбке прошла героиня, испытавшая на сете услугу несъемного протезирования. Сначала Людмила Степанова прошла кастинг и рассказала, почему она решилась на эту серьезную процедуру.

Затем наша героиня прошла все подготовительные этапы и вместе со стоматологом-ортодонтом, хирургом-имплантологом Еленой Коноваловой на себе показала, что значит протезирование All-on-4 или «Все на четырех».

А в финале проекта Людмила Федосеевна продемонстрировала потрясающие результаты своего преображения и, конечно же, сияющую улыбку.

В свою очередь участники проекта подготовили свой предновогодний сюрприз специалистам клиники «Зубной стандарт». А что для истинного врача может быть приятней, чем искренняя благодарность пациента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747240" frameborder="0"></iframe> «Зубной стандарт»: у каждого свой путь к идеальной улыбке.

Современное оборудование и передовые технологии, высокопрофессиональные специалисты и доступные цены — в клинике «Зубной стандарт» готовы решить стоматологические проблемы взрослых и маленьких пациентов даже в сложных клинических ситуациях.

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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

Zubnoystandart.ru.

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