2020-03-20T15:13:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске: ситуация с эпидемией на 20 марта 2020 года, последние новости

Кратко о коронавирусе в Челябинске на 20 марта 2020 года, какие меры принимаются в городе, что нового произошло [информация обновляется]
Ирина КАРЕЛИНА
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Горожане запасаются гречкой на случай домашнего карантина.Горожане запасаются гречкой на случай домашнего карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Продолжаем держать вас в курсе последних событий по самой горячей теме — ситуация с коронавирусом в Челябинске. Новости на 20 марта 2020 года:

* Ни одного выявленного случая заражения коронавирусом в Челябинске и области нет.

* Библиотеки ввели карантин. Посетителей просят заходить только в масках. Библиотекарь работает в маске и латексных перчатках. Перед тем, как выдать книгу следующему читателю, ее на сутки уберают на полку — пока не погибнут вирусы, которые могли попасть на ее поверхность.

* В Челябинске модное ателье шьет стильные медицинские маски из яркого хлопка. Цена 350 руб. за штуку. Маски многоразовые.

* Челябинцы названивают в театры и городские зрелищные кассы с вопросом, как вернуть деньги за билеты. Напомним, все представления отменены до 10 апреля. Возвратом денег за билеты гастролеров будут заниматься организаторы. А что касается местных репертуарных спектаклей, то можно в любой день вернуть деньги, либо сохранить билет и воспользоваться им, когда закончится карантин.

Кстати, обслуживающий персонал театров отправили в вынужденный отпуск до 10 апреля. Им будут оплачивать две трети от их зарплаты, пока учреждения закрыты на карантин из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске.

Карантин - это вам не каникулы! Фото: Олег УКЛАДОВ

Карантин - это вам не каникулы!Фото: Олег УКЛАДОВ

* Челябинские школы не хотят переходить на дистанционное обучение. Родители возмущены: учителя настаивают на очной форме, так как не готовы учить детей по-другому. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, форма свободного посещения с переходом на дистанционное образование введена во всех образовательных заведениях с 19 марта по 12 апреля в связи с ситуацией по карантину в Челябинске и стране в целом.

* ЗАГСы ввели свое ограничение: число гостей на торжественной регистрации брака теперь не может превышать 50 человек.

* В аэропорту Челябинска пассажирам измеряют температуру незаметно. При прохождении границы в международном терминале, а также на внутренних рейсах установлены стоки тепловизоров. Они фиксируют температуру всех прибывших.

Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1500 до 3000 рублей. Фото: Кучанова Анна, соцсети

Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1500 до 3000 рублей. Фото: Кучанова Анна, соцсети

* Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы от 1300 до 3000 рублей. Сотрудники супермаркетов заранее нагружают тележки популярными сегодня товарами (гречка, туалетная бумага, соль, сахар, макароны, антисептик и т.д.).

О событиях прошлых дней, касающися ситуации с коронавирусом в Челябинске, вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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