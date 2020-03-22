2020-03-22T00:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, новости на 22 марта 2020 года: первый заболевший и повышение цен на продукты

Самые свежие новости о ситуации с коронавирусом в Челябинске на утро 22 марта 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Челябинске, новости на 22 марта 2020 года: первый заболевшийКоронавирус в Челябинске, новости на 22 марта 2020 года: первый заболевшийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главная новость — у жителя Миасса, которого на дня госпитализировали для обследования, все-таки подтвердился коронавирус.

Напомним, о заболевшем молодом человеке, вернувшемся из Европы, заговорили еще 20 марта. Но тогда в Роспотребнадзоре успокоили: мол, парня положили в больницу с признаками обычного ОРВИ. Он сам обратился ко врачам, пожаловавшись на самочувствие.

Анализы сдали еще двое людей, которые путешествовали вместе с ним. У них коронавируса не обнаружили.

Компания гуляла по закрытой на карантин территории Андорры — карликового государства между Испанией и Францией. Там находятся элитные горнолыжные курорты. Путешественники выкладывали сторис и шутили, что русским коронавирус не страшен. После оглашения диагноза молодой человек удалил свой аккаунт в Instagram.

Молодой человек и его друзья катались на горнолыжном курорте в Андорре, затем вылетели из Барселоны Фото: Валентина ВАГАНОВА

Молодой человек и его друзья катались на горнолыжном курорте в Андорре, затем вылетели из БарселоныФото: Валентина ВАГАНОВА

Однако, корреспондентам КП-Челябинск удалось узнать о личности заболевшего. Им оказался молодой мажор — сын успешного миасского бизнесмена. Теперь местная элита беспокоится о своем здоровье. Ведь, вернувшись в Миасс, молодой человек не изолировал себя, а напротив — встречался с друзьями, гулял по городу, ходил в автосалон. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, заболевший, прилетев из Испании в Челябинск, успел погулять по южноуральской столице, а потом ехал в автобусе до Миасса. Жители, которые считают, что они контактировали с этим молодым человеком, могут пройти обследование на коронавирус. Для этого нужно обратиться на горячую линию минздрава Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.

Яснова могла заразиться коронавирусом в Италии, а теперь может заразить тех, кто вокруг.

Яснова могла заразиться коронавирусом в Италии, а теперь может заразить тех, кто вокруг.

В теме коронавируса Миасс отличился дважды. Напомним о местной жительнице, которая прилетела из Италии и отказалась от анализов и карантинных мер. Косметолог Лариса Яснева даже сбежала из дома, чтобы не попасться в руки врачей. Ее искали вместе с полицией. До сих пор неизвестно, сдала ли она анализ на коронавирус. В СМИ поступает противоречивая информация на этот счет.

Сейчас в специальных карантинных центрах Челябинской области находятся 32 человека. Среди них граждане Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Ирака и России. В Минздраве отмечают, что больных среди них нет. Двухнедельная изоляция прибывших из-за границы — обычная мера предосторожности в условиях распространения коронавируса в Челябинске и мире целом.

Из-за ажиотажа цены на гречку растут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за ажиотажа цены на гречку растут.Фото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Магазины переписывают цены на популярные продукты

Жители Челябинской области начали жаловаться на рост цен на продукты. Так, например, в Троицке на двери одного магазина повесили объявление об увеличении стоимости макарон, круп и сахара с 21 марта. А ведь именно эти продукты сейчас пользуются особой популярностью у паникующего из-за коронавируса населения.

Ритейлер обещает повысить цены на самые популярные продукты. Фото: Алексей Текслер, помоги, vk.com

Ритейлер обещает повысить цены на самые популярные продукты. Фото: Алексей Текслер, помоги, vk.com

Министерство сельского хозяйства Челябинской области отреагировало на жалобы. На днях чиновники запустят горячую линию, где жители смогут рассказать о подорожании продуктов и пустых полках магазинов. Вся информацмя будет проверена специалистами.

Напомним, что в регионе есть запас продуктов минимум на два месяца. Поэтому чиновники просят южноуральцев не поддаваться панике и не скупать продукты оптом, создавая ажиотаж.

О событиях прошлых дней, касающихся ситуации с коронавирусом в Челябинске, читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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