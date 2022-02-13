Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 февраля 2022: порог в 5000 заболевших, дистант и онлайн-больничные

Для того, чтобы открыть больничный, больше не нужно идти в поликлинику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К концу недели Челябинская область после небольшого отката снова перешагнула порог в 5000 человек с подтвержденным коронавирусом в сутки. С каждым днем число заболевших растет, в том числе и среди школьников. Больницы переполнены, поэтому появилась возможность открывать больничные дистанционно для тех, у кого положительный ПЦР. А для тех, кому надо на прием, но ждать нет сил, ушлые челябинцы придумали услугу — они готовы занять и отстоять за вознаграждение очередь в любое учреждение.

ЗАБОЛЕВШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

С каждым днем в Челябинской области растет количество школьников, заразившихся коронавирусом. По данным на утро 14 февраля, за последние сутки у 893 учащихся подтвердился COVID-19. Из-за высокой заболеваемости в Магнитогорске и Озерске продлили дистант до 20 февраля. В Снежинске — до 16 февраля. В Златоусте школы просто закрыли до 15 февраля. Кто решает, когда отправлять учеников на дистант в школах — читайте в нашем материале.

Родители волнуются — как обезопасить ребенка от коронавируса? Тем более что распространение омикрона доминирует над другими штаммами коронавируса. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» поговорил с врачом-педиатром областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данилой Абубакировым, чтобы узнать, какие симптомы омикрона у детей, чем он для них опасен и что делать, если ребенок подхватил ковид. Педиатр также рассказал о противопоказаниях к вакцинации и высказал свое мнение о прививках детям.

Напомним, с 27 января на Южном Урале идет вакцинация подростков от COVID-19. Она добровольная, но далеко не все родители согласились на прививки. Челябинка Светлана Уфимцева единственная из класса согласилась привить свою 12-летнюю дочь. И вот что из этого вышло.

ОЧЕРЕДИ В БОЛЬНИЦЫ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области сейчас на пике. Болеют все — и даже сами врачи, что сказывается на качестве медицинских услуг. Так, родители жалуются, что не могут попасть на прием в детские поликлиники — талонов нет, очереди огромные. В детских больницах приостановили «малышковые приемы» (их перевели на особый график), а во взрослых — диспансеризацию.

— Наше правительство расценило риски, связанные с высокой заболеваемостью. Это оправданное решение. Мы уже не в первый раз приостанавливаем эти мероприятия и просим здоровых людей не приходить в поликлиники. Я думаю, по опыту прошлого года, когда мы дважды на месяц приостанавливали диспансеризацию, это продлится недолго, — рассказала главный врач областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

В минздраве добавили, что на больничные уходят и медработники, но так как 99% из них привиты, болеют они в легкой форме и достаточно быстро возвращаются на службу.

Кстати, в Челябинске на сайте «Авито» появилось объявление, в котором мужчина предлагает занять и отстоять за вас очередь в любые учреждения. Просит за это 1000 рублей.

— Сэкономлю ваше время, нервы, здоровье, — говорится в объявлении.

Пожалуй, с такой напряженкой в больницах предложение будет пользоваться спросом. А может и нет, ведь в поликлиниках региона разрешили открывать больничные удаленно.

Ушлые челябинцы придумали, как заработать на очередях. Фото: скрин "Авито"

БОЛЬНИЧНЫЙ — НА ДИСТАНЦИОНКУ

Чтобы избежать толкучки, в поликлиниках Челябинской области разрешили открывать больничные листы дистанционно людям с подтвержденным коронавирусом. Правда, сначала были некоторые сбои, но в итоге все наладили. Если у вас положительный ПЦР, чтобы открыть больничный, нужно оставить заявку по номеру 122 или в электронном виде на сайте поликлиники. Больничные теперь выдаются на семь дней. Причем если пациент переболел за это время, то для выписки сдавать повторно ПЦР не нужно. Но если человек болеет бессимптомно, чувствует себя хорошо и хочет закрыть больничный раньше — ПЦР придется сдать. К слову, закрыть больничный тоже можно удаленно.

— Чтобы система здравоохранения выдержала большой поток пациентов, вводятся дистанционные больничные листы, — рассказала заместитель главного врача Областной клинической больницы №2 по поликлинике Анна Авладеева. — Обслужить более 1000 пациентов в день невозможно.

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