Любит устрашать и контролировать: что увидел физиогномист в лице смолинского маньяка

Владимир отрицает то, что он насиловал Катю. Фото: Егор ИВЛЕВ

Личность и внешность Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку, обросла домыслами и фантазиями. Соседи не видели его уже несколько лет, в интернете всплыло только одно фото, и тому лет 20-30. А на суде перед журналистами предстал хмурной, заросший мужик с ненавистью во взгляде. Сейчас мужчине 51 год, но выглядит он явно лет на 10 старше.

КП-Челябинск обратилась к физиогномисту Олегу Воеводину. Чего он только не нашел во внешности маньяка. Публикуем его мнение:

– У него узкая челюсть и длинная шея – это показатель того, что этот человек – одиночка по натуре. Скуловые пики ниже уровня глаз – значит у него с раннего детства была заниженная самооценка.

Обратим внимание, что веко с внешней стороны и посередине закрыто – и здесь это показатель того, что он отсоединился от людей, стал аскетом. С другой стороны, закрытое посередине веко – это показатель закрытости души.

Форма лица у данного человека – огонь и вода: внутренне идет смещение приоритетов, жизненных ценностей. То есть он разгорается, но тушится: хочу, но не буду, буду, но не хочу.

Он не отрицает своей вины. Фото: Егор ИВЛЕВ

Он с раннего детства любил все контролировать. Если говорить дальше, мы видим полукруглую линию под губой, на подбородке. Это показатель того, что он непредсказуемый.

Также обратим внимание на срощенную мочку уха – это показатель того, что перед нами человек, который любит играть, так скажем, на острие. Но при этом умеет выжидать — об этом говорит квадратный козелок на левом ухе.

Спинка носа уходит вправо: с раннего детства скрытый и есть огромная склонность к воровству. А еще она с горбинкой – это значит, что он с раннего детства правдолюб. Но тут работает в одну сторону: любит, когда ему говорят правду, а сам может что-то утаивать.

Обратим внимание на вертикальную морщину между бровями – вообще это линия устрашения, поэтому можем сказать, что данный человек любил устрашать.

Левая часть губы чуть-чуть меньше, чем правая. Данный человек перестал чувствовать. Горизонтальная морщина на переносице также показывает, что он наплевал себе в душу. Мол, душа мне больше не нужна, я буду бездушным.

У смолинского маньяка оказалось много характеристик. Фото: Егор ИВЛЕВ

Этот человек все помнит и злопамятный, потому что имеется двойной подбородочек. Это с раннего детства неаккуратный человек. Его воспитанием занималась больше мама.

Голова-лампочка – он с раннего детства любил придумывать, генерировать. Из него мог получиться неплохой радиомеханик или что-то такое.

Он дальновидный человек – глаза глубоко посажены. Это оптимист. И поскольку у него смещение приоритетов, ему кажется, что он все делает хорошо. Выпяченная нижняя губа – это показатель несдержанности.

Брови на концах резко обрываются и становятся светлыми. А если учитывать срощенную мочку уха, то это показатель того, что он это делал в пьяном или в каком-то неадекватном состоянии.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Сегодня Владимира отправили в СИЗО. В ближайшее время будет избрана мера пресечения его матери.

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