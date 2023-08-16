Боялась просить о помощи и сопротивлялась: в Магнитогорске таксист-мигрант дважды изнасиловал 16-летнюю девушку

Таксист весь вечер и полночи возил девушку по городу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

16-летняя Алиса (имя изменено – Прим. ред.) должна была вернуться домой вечером 11 августа, но появилась там только утром следующего дня. Все это время ее запугивал, катал по городу, а потом насиловал 25-летний мигрант Назарали С. Обычная поездка на такси превратилась для в настоящий ад, который удастся забыть еще не скоро. Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах рассказал, что произошло той роковой ночью в Магнитогорске.

Вечером пятницы Алиса гуляла с друзьями. Ее телефон разрядился, поэтому вызвать такси попросила знакомого. Села в машину и думала, что окажется дома уже через 20 минут. Нужно было всего лишь проехать по прямой в центре города.

Таксист представился Аликом и стал задавать разные вопросы. Девушка в ответ молчала. Тогда настырный «ухажер» сменил маршрут и стал возить ее по городу. Предлагал поехать «кутить», звал даже в гости. Пассажирка отказывалась и просила отвезти ее домой.

Алиса была так сильно напугана, что не решилась просить помощи у людей, которые проходили мимо. Когда стемнело, истязатель привез ее к себе домой. Мигрант силой вытащил перепуганную девушку из машины, схватил за руку и потащил в свою квартиру. Она умоляла отпустить ее домой, но изверг лишь молчал.

– В квартире он с силой повалил девочку на диван. Она начала сопротивляться, пыталась его ударить, но у нее ничего не получилось. В итоге он перевернул ее на живот и дважды изнасиловал, – сообщает источник КП-Челябинск.

После этого мигрант привез заплаканную и измученную девушку к ней домой. Все закончилось только в 6 часов утра. Алиса обратилась в полицию, через несколько дней Назарали С. задержали. Как выяснилось, в такси он работал неофициально. А в России жил с 2019 года, у него был вид на жительство иностранного гражданина.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Мигранту грозит от 8 до 15 лет. Сам он виновным себя не считает. Несмотря на это, его отправили в СИЗО на ближайшие два месяца, пока будет идти следствие. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Этим летом на Южном Урале, к сожалению, произошло много подобных преступлений. Предлагаем вспомнить самые громкие из них.

В начале июля Дмитрий М. похитил, вывез в лес, надругался, убил и закопал 11-летнюю подругу своей дочери. На следующий день он помогал волонтерам искать ее. Все вскрылось только спустя несколько дней. Подробнее о деле можно прочитать тут.

А в конце того же месяца из плена сбежала 33-летняя Екатерина, которая просидела взаперти у смолинского маньяка 14 лет. По нашим данным, Владимир Ческидов удерживал ее, насиловал и заставлял заниматься хозяйством. Еще одну свою жертву он убил, расчленил, а кастрюлю с костями разместил в подполе под комнатой, в которой запирал Катю. Вместе с ними в доме жила и мать Ческидова. Пока ее сын сидит в СИЗО, она ходит в церковь и считает себя жертвой. Подробнее о деле можно прочитать тут.

В начале августа челябинский учитель Максим Маркин вывез из родной деревни, поставил на колени и надругался над 8-летней девочкой. Позже в телефоне у него нашли фотографии голых школьниц. Подробнее о деле можно прочитать тут.

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