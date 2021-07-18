Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 июля 2021: доводы антимасочников и инструкции для гипертоников

Заболеваемость коронавирусом в Челябинскй области все еще растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Челябинской области ухудшается. Больницы продолжают перепрофилировать в ковидные госпитали. Усиливают проверки санитарных норм — и это приводит к конфликтам. А еще стало известно, понадобится ли справка об отсутствии болезни для поездки в общественном транспорте. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 июля.

Заболели уже более 70 тыс. человек

Общее количество заболевших Covid-19 в Челябинской области превысило 70 тыс. человек. В воскресенье 18 июля региональный минздрав сообщил о 294 выявленных за сутки случаях коронавируса. В больницах остаются более 4 тыс. пациентов с коронавирусом. Выросла заболеваемость среди младенцев.

График: коронавирус74.рф

В статус ковидного госпиталя перевели еще одну региональную больницу: 50 мест для заразившихся коронавирусом подготовили в Южноуральске.

К борьбе с инфекцией подключились военные

Больных коронавирусом начали снабжать «авиационным» кислородом. Необходимый для дыхания газ производят специальные станции на челябинском аэродроме Шагол. Военные заявляют, что кислород соответствует медицинским стандартам. Обычно его для дыхания используют пилоты во время полетов на большой высоте.

Южноуральские военные пришли на помощь также жителям Хакасии. Мобильный госпиталь из Челябинской области срочно перебросили в город Черногорск. Там 67 военных медиков будут помогать местным врачам в борьбе с коронавирусом.

Скорая помощь с больными коронавирусом попала в ДТП

В Челябинске в аварию попал медицинский автомобиль. Врачи пытались экстренно доставить в госпиталь двух пациентов с подозрением на коронавирус. Но их машина столкнулась с Volkswagen Polo и перевернулась.

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с иномаркой в центре Челябинска Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

К счастью, находившиеся в «скорой» люди отделались ушибами. Поставить опрокинувшийся автомобиль на колеса помог проезжавший мимо места аварии водитель эвакуатора.

Челябинцам объяснили, какие санитарные ограничения действуют в автобусах и самолетах

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта заявили, что не планируют вводить новые ковидные ограничения. Сообщения о том, что пассажирам общественного транспорта могут понадобиться справки о вакцинации или ПЦР-тесте назвали фейком.

А вот в челябинском аэропорту сообщили: пассажирам некоторых авиарейсов справки и сертификаты необходимы. Подтвердить иммунный статус нужно тем, кто улетает за границу.

В минздраве рассказали, можно ли вакцинироваться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

По словам главврача областного кардиоцентра Олега Лукина, сердечники и гипертоники особенно уязвимы перед коронавирусом и тяжело переносят заболевание. В то же время подозрения об опасности прививок ничем не подтверждены, вакцины эффективны и безопасны.

Многие жители Челябинской области все еще не носят маски в общественных местах

Мэр Челябинска Наталья Котова посетовала на несоблюдение масочного режима в условиях растущей заболеваемости. По ее данным, маски носит только четверть челябинцев в магазинах и общественном транспорте. Глава города поручила усилить проверки. И проверки действительно провели. Правда, начать решили с пустых автобусов на конечной остановке. Наш корреспондент рассказал о том, как отреагировали пассажиры и покупатели на внезапную инспекцию.

Проверяющие заглянули в Челябинские маршрутки Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Пласте из-за несоблюдения масочного режима разразился скандал. Полицейские попытались объяснить женщине, что в магазин следует входить в маске. Покупательница отреагировала агрессивно. В результате женщину, несмотря на яростное сопротивление, задержали. Все это происходило на глазах у маленького ребенка противницы масок. Неоднозначности ситуации добавило то, что маски не закрывали носы и у самих стражей порядка.

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