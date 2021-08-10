Чем закончилась битва дворов? Объявляем победителей, удививших лучшими детскими площадками

Лучшие дворы оценивали взрослые и дети. Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Дворовое детство» — стал самым светлым проектом «Комсомольской правды», потому что столько счастливых детских глаз мы еще не видели. Оценив детские площадки в разных районах Челябинска, мы поняли, что большая заслуга в этом застройщиков и управляющих компаний — всех, кто делает «дворовое детство» ярким, интересным и безопасным. «Новая детская компания» вручила подарки участникам конкурса, чтобы у них тоже заблестели глаза от счастья. Рассказываем, кто же стал победителем.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В марте 2021 года медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с «Новой детской компанией», производящей спортивное и игровое оборудование для детских площадок, организовали конкурс среди детских дворов Челябинска. В конкурсе приняли участие 9 площадок. С 20 апреля компании высылали заявки и презентовали свои площадки.

21 июля представители медиагруппы совместно с экспертами от Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска и Главного управления Государственной жилищной инспекции посетили все площадки, выставленные на конкурс. Помимо экспертного состава в жюри также вошла фокус-группа. Детки в сопровождении мам протестировали площадки и также выразили свое авторитетное мнение по всем тестируемым дворам.

— Конкурс «Дворовое детство» проводился в этом году впервые. И первый блин, получился вполне удачным. Самым интересным этапом был объезд площадок. Ранее в наших проектах такого вида оргмоментов не было. Необходимо было выделить целый день на сам объезд на оценку площадок и еще полдня на обсуждение и подведение итогов. И мы благодарим наших экспертов за то, что они нашли время в своем, безусловно, плотном графике и смогли с должным вниманием отнестись к каждому двору-участнику. А получив от нашего жюри обратную связь по итогам объезда, мы поняли, что этот день для них был не менее важен, чем для нас и для участников. Эксперты несколько раз выражали нам слова благодарности за возможность пообщаться с представителями УК, посмотреть, как реализуются и поддерживаются проекты дворов, с какими проблемами сталкиваются управляющие компании и, главное, как они их решают. Мы рады, что этот конкурс оказался полезным для всех участников, — рассказала PR-директор медиагруппы «Комсомольская правда» Алена Ватутина.

«Новая детская компания» подготовила щедрые подарки — сертификаты на 20 тысяч рублей и выбор игрового оборудования из предложенного списка, а он был довольно внушительным. Оказалось, что некоторые наши участники уже являются клиентами «новой детской компании» и знают, что здесь большой выбор, отличное качество и надежный монтаж.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мы очень рады вручить подарки победителям, потому что красивая, благоустроенная детская площадка — это вложение в наше будущее, то есть в наших детей. Отрадно видеть, что компании подходят к своему делу творчески, креативно, и мы рады им помочь в реализации самых смелых идей, предоставить широкий выбор современных решений для развития детей и благоустройства территории, — отметили в поздравительном слове представители «Новой детской компании».

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Итоги конкурса мы решили подвести на самой большой детской площадке — в ЖК «Ярославский». Для детей устроили праздник, а для взрослых — минуту славы!

Кому же достались подарки?

Первую награду вручил самый строгий член жюри — заместитель председателя Общественного совета при Государственной Жилищной Инспекции ЧО Евгений Федорова. Он задавал каверзные вопросы, требовал акты осмотра, цитировал закон и приводил примеры из судебной практики.

— Для меня главное, чтобы соблюдались все нормы, потому что от этого зависит безопасность детей, — добавил Евгений Федоров.

Номинация Двор для всей семьи

Основными критериями этой номинации было наличие зон и условий пребывания на площадке для самых разных социальных групп — для малышей, подростков, спортсменов, родителей, пожилых людей.

Победитель: двор на ул.40 лет Победы в ЖК «Александровский», за который отвечает УК «Префект». Здесь, в тени березок, могут отдохнуть и дети, и родители. Площадка удачно сочетает в себе природный ландшафт и игровые комплексы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Номинация Двор с душой

Эта номинация скорее субъективная, чем объективная. Тут экспертное жюри прислушивалось к своим ощущениям и впечатлениям.

Победитель: двор на ул. Новороссийской 88, ТСЖ «Наш дом».

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следующие награды вручила заместитель начальника отдела перспективного развития Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Александра Некрасова. К работе в составе комиссии она подошла основательно, со своей системой критерий, к каждой оценке давались подробные комментарии.

— Очень здорово было увидеть столько дворов, пообщаться с людьми, которые отвечают за них, услышать о проблемах и положительном опыте, — отметила Александра Некрасова.

Номинация Зеленый двор

В Челябинске жители трепетно относятся к каждому деревцу, поэтому зеленый двор — это всегда большая радость для жителей.

Победитель: двор в ЖК FINKINO, ул. Дзержинского 82 от группы управляющих компаний F5. Победа досталась этому двору, потому что великолепная зеленая семейная аллея, появившаяся благодаря УК и жителям.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Номинация Самый благоустроенный двор

Победитель: двор в ЖК «Ярославский» на ул. Толбухина, 5 от управляющей компании «НИКС». Он набрал 37 баллов из 50-ти возможных. Невероятное многообразие игровых элементов, красивые песочницы, уютные беседочки с озеленением и холм со скалодромом — все это вызывает восторг с первого взгляда.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Номинация: «Двор с доступной средой»

Победитель: Двор в ЖК «Парковый-2», улица Петра Сумина 9, УК «Горизонты». Доступность — это первое, что бросилось в глаза всем членам жюри, во дворе ЖК «Парковый-2».

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Номинация «Безопасная территория»

Победитель: двор в ЖК «Башня Свободы» на ул. Свободы 77, УК «ЭстейтПроф». Двор без машин в самом прямом смысле этого слова. Территория, полностью закрытая от посторонних — это отметили даже дети. Здесь интересные игровые комплексы, которые не встречаются в других дворах, спортивные площадки. И все это — на крыше, но не на зданиях, а на крыше парковки между башнями.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Считается нормой жаловаться на управляющие компании, но проектом «Дворовое детство» мы решили пойти от обратного и показать хорошие примеры, на которые нужно равняться. Как выглядит ваша детская площадка во дворе — так работает управляющая компания. Мы рады, что в Челябинске нашлось столько победителей и конкуренция была, — прокомментировала главный редактор «Комсомольской правды» Юлия Реутова, вручая спецпризы.

Спецноминация «Концептуальный двор»

Победитель: двор в ЖК «Ньютон», на ул. Родионова 19, УК «Ньютон». Этот космический двор в буквальном смысле этого слова. Игровой комплекс сделан в форме ракеты со спутниками, красок добавляют зеленые островки и яркое покрытие.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спецноминация «Двор на века»

Победитель: двор на ул.Б.Хмельницкого 9, ГУК «Доверие». Он расположился между зданиями советской постройки. Здесь сумели совместить традиции и запросы современных родителей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спецноминация Двор будущего

Участник: строительная компания «Голос Девелопмент». Пока этот двор существует только в проекте, но в нем учтены все замечания наших экспертов, которые они отметили по итогам объезда дворов. Награду получил автор проекта, архитектор Владимир Романов.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

И, конечно, номинация — Выбор мам и детей

Победители:

1. Двор в ЖК «Ньютон», ул. Родионова 19 УК «Ньютон»

2. Двор в ЖК «Башня Свободы» ул. Свободы 77 УК «ЭстейтПроф»

3. Двор в ЖК «Ярославский» ул. Толбухина, 5 УК «НИКС»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подведение итогов превратилось в большой, красивый праздник двора. Его помогло организовать агентство детских праздников «Непоседы», которое вот уже 10 лет специализируется на мероприятиях для детей и подростков. Несмотря на такую специфику, команда от «Непосед» помогла и с официальной частью мероприятия — церемонией награждения победителей. Ведущий, звуковое оформление, полное техническое сопровождение всего мероприятия и сам праздник — все у одного подрядчика.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Было очень интересно проводить такое мероприятие. Узнать, что дворы Челябинска становятся все лучше и лучше. Что можно сделать свой двор красивым и безопасным. Даже в случае, когда нет УК, — все в наших руках. Порадовал огромный акцент на детей и то, что в первую очередь все делается для их безопасности, комфорта и, конечно, развлечений и развития, — поделился впечатлениями ведущий Вячеслав Квартников.

— Все участники конкурса получили ценные подарки от нашего генерального партнера «Новой детской компании», поставляющей оборудование для детских и спортивных площадок во дворы Челябинска и области. А сам партнер получил возможность рассказать о себе и своей продукции целевой аудитории. Проект показал себя как успешный, мы, безусловно, планируем сделать его более масштабным в следующем году и приглашаем к участию еще больше компаний, которые делают детей счастливыми! — резюмировала директор по рекламе медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Плетнева.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Хотите тоже увидеть дворы-победители — тогда переходите по ссылке. Фоторепортаж с награждения и объезда площадок смотрите в нашей группе ВКонтакте.

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