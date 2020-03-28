Коронавирус в Челябинске, новости на 28 марта 2020 года: почти в два раза больше заболевших за сутки, введен жесткий карантин

Если раньше в день прибавлялось от одного до трех зараженных коронавирусом, то в пятницу, 27 марта, власти объявили сразу о девяти новых случаях в Челябинской области. Таким образом число заболевших южноуральцев увеличилось с 11 до 20 человек. Эти люди — туристы, а также их родственники и друзья.

Чтобы остановить распространение коронавируса в Челябинской области, с 25 марта всем прилетающим из-за границы предлагают пройти обследование прямо в аэропорту. В специальных пунктах изоляции у пассажиров берут мазок из носа и зева. Потом туристы уходят на 14-дневную самоизоляцию.

Глава региона Алексей Текслер обратился к южноуральцам: сейчас важно воздержаться от посещения любых общественных мест, даже парков и скверов. Лучше переждать это непростое время дома, сведя к минимуму контакты с людьми.

Потенциальных носителей вируса теперь проверяют ссразу в аэропорту.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КУДА НЕЛЬЗЯ

С сегодняшнего дня, 28 марта, и до 5 апреля прекращают работу

* розничные магазины (кроме тех, что торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости, а также аптек);

* все кафе, рестораны, кондитерские и прочие общепиты (кроме столовых на работающих предприятиях);

* фитнес-залы;

* сауны и бани;

* зоопарк и парки отдыха;

* ТРК;

* стоматологии (за исключением помощи при острой боли).

Напомним, что ранее из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске также временно закрылись театры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, кальянные и различных детские центры.

До 1 июня на Южном Урале приостанавливается работа санаториев, домов отдыха и горнолыжных центров. Закрыты для посещения заповедники.

ЗА ХЛЕБОМ — ПО РАСПИСАНИЮ

Лучше заказывать продукты онлайн.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как известно, тяжелее всего коронавирус переносят пожилые люди. В магазинах и аптеках появятся утренние «ветеранские часы», чтобы пенсионеры приходили за покупками, когда посетителей мало, а площади дезинфицированы. На дверях некоторых магазинов уже появились соответствующие объявления.

Кстати, наши корреспонденты проверили магазины на наличие гречки и туалетной бумаги. Всего хватает! А бумаги — даже в избытке. Торговые сети уже вешают на нее ярлычки «распродажа». Правда, высокий спрос на гречку пока сохраняется, и дешевую разбирают быстро.

Горожане запаниковали, когда увидели пустые хлебные полки. С коронавирусом это не связано. Произошел сбой на сервере хлебокомбината. Скоро хлеб снова появится.

КТО И КАК РАБОТАЕТ В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Южноуральцы стали реже пользоваться транспортом, в том числе междугородним.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочая неделя из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске объявлена с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

* Тем, кого отправили отдыхать, зарплату должны начислить в полном объеме. Но если вы работаете, двойной оплаты не ждите, так как эти дни не считаются выходными или праздниками.

Если у вас возник трудовой спор с работодателем, можно получить консультацию в Государственной инспекции труда по Челябинской области. Тел.: 8 (351) 237-08-32.

* Из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске судебные приставы вместо личного приема просят писать письма. В каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области для этого есть специальные переносные ящики. Телефоны для срочных вопросов: (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31.

* Из-зв ситуации с коронавирусом челябинцы стали значительно реже пользоваться междугородним транспортом. Поэтому автобусов стало меньше, многие рейсы отменили. Собираясь на автовокзал, узнавайте информацию в справочной.

Кстати, на неделе сократится число рейсов и городского общественного транспорта.

* С 26 марта до особого распоряжения приостанавливается обучение в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования. Учебный процесс при этом не ведется, даже дистанционно.

ЕГЭ из-за карантина перенесли на более поздний срок, экзамены для 11-классников стартуют 8 июня. ОГЭ для выпускников 9-х классов начнутся 9 июня.

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