Больше экспрессии: показываем, как менялось выражение лица Текслера во время прямой линии

В этом году эмоций у губернатора больше. Фото: скрин видео

Алексей Текслер считается одним из самых сдержанных чиновников в регионе во время публичных выступлений. Уловить смену эмоций на его лице не так-то просто. Но мы попытались. Три часа просмотра прямой линии сегодня, 14 декабря, и в копилке: умиление, смирение, гнев, недовольство. А еще редакции показалось, что за год губернатор стал более раскован – он чаще позволял себе жестикулировать. Что вывело Текслера из себя – в нашем материале.

Фото: скрин видео

ЧТО ЗАСТАВИЛО ТЕКСЛЕРА УЛЫБАТЬСЯ

Первые полчаса прямой линии губернатор «держал лицо»: улыбался, умилялся, был внимателен, там, где нужно. Несмотря на непростую тему – мобилизацию и СВО – общая риторика была конструктивной и позитивной – мол, все под контролем, кому нужно помогаем. С улыбкой Текслер выслушал благодарности от мобилизованных в полевом лагере в Чебаркульском районе, поговорил про детишек из Донбасса, которые отдыхают и учатся в Челябинской области.

Алексей Текслер часто улыбался. Фото: скрин видео

В момент, когда речь зашла про пожилых южноуральцев и волонтеров, которые всеми силами помогают мобилизованным, чуть не смахнул слезу. В этой части часто звучали фразы о помощи ребятам «за ленточкой» и их семьям здесь. Не сдержал скромной улыбки Алексей Леонидович, когда поздравлял владельца ММК Виктора Рашникова с присвоением звания Герой труда России, когда сообщил, что собирается избираться на второй губернаторский срок и, конечно же, когда рассказывал, как будет отмечать Новый год (ничего необычного – с женой и ребенком).

В этот момент Алексей Текслер говорил о втором губернаторском сроке. Фото: скрин видео

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ – БОЛЬНОЙ ВОПРОС

В отличие от прошлогодней прямой линии Алексей Текслер больше жестикулировал. Но это чаще в моменты раздражения – было отлично понятно, когда губернатор недоволен. Острые вопросы – строительство и ремонт школ, отопление, зарплаты учителей, газификация. Нередко Текслер указывал, что стоит привлечь к проблеме прокуратуру.

А вот раздражение проявлялось по-разному. Фото: скрин видео

Вопросы и проблемы выслушивал, поджав губы и постукивая ручкой по столу. А, отчитывая чиновников, даже повышал голос и нередко перебивал их уточняющими вопросами. Взгляд становился суровее. Одна только фраза «Чтобы я таких вопросов больше не слышал. Давайте!», полагаем, заставила покрыться провинившегося липким потом.

Фото: скрин видео

В минуты гнева (если можно так сказать про довольно сдержанного Алексея Леонидовича) он чуть повышал голос, ускорял речь и повторял одну и ту же фразу по несколько раз – по всей видимости, делая акцент на важности своих слов. Какими фразами губернатор отчитывал чиновников – читайте в нашем материале.

Фото: скрин видео

В целом никаких громких заявлений об отставках в регионе и жестких мерах во время прямой линии не прозвучало. А мы подготовили для вас выжимку по важным вопросам.

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