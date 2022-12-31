Искуственный интеллект подвел итоги 2022 года в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последнее время искусственный интеллект развивается огромными темпами: генерирует картинки, заменяет лица на видеороликах, создает тексты и многое другое. Все чаще слышны разговоры о том, что из-за этого может обесцениться труд журналистов. Мы решили проверить, насколько талантливо нейросеть подведет итоги 2022 года в Челябинске. Для этого загрузили заголовки с основными событиями, из которых искусственный интеллект сформировал большой текст.

Внимание: текст, представленный ниже, полностью сформирован нейросетью Gerwin AI и редакция не несет ответственности за искусственный интеллект.

- Челябинск, город промышленности и культуры, в 2022 году пережил довольно интересный год. От пьяного мужчины, выбрасывающего черепах из окна, до бабушки, расплачивающейся с мошенниками смешными деньгами, — в этом городе было все. Давайте посмотрим, что произошло в Челябинске в 2022 году!

Героическая девушка поймала малыша, выпавшего из окна многоквартирного дома. Мать была так благодарна, что предложила девочке работу няни для младших братьев и сестер ребенка.

Нетрезвый мужчина вызвал переполох, когда однажды ночью выбросил черепах из окна своей квартиры на четвертом этаже. К счастью, никто из них не пострадал, и вскоре он был задержан полицией.

Известная российская народная певица Клава Кока трижды в этом году приезжала в Челябинск с концертами для своих поклонников. Каждый раз ее приходилось сопровождать охране, потому что ретивые поклонники пытались подойти слишком близко!

Сиамские близнецы, живущие в Челябинске, родили в этом году здорового мальчика после нескольких лет безуспешных попыток с помощью врачей. Все жители города с радостью и гордостью отпраздновали пополнение!

Блогер Батя попал в аварию во время отпуска в другой части России и был госпитализирован на несколько недель, после чего вернулся домой целым и невредимым. К счастью, все его поклонники вздохнули с облегчением, когда он наконец-то благополучно вернулся домой!

Бренды молодежной одежды покинули Челябинск вскоре после аварии Бати из-за отсутствия интереса со стороны местных покупателей, оставив многих молодых людей разочарованными внезапным уходом их любимых магазинов. Однако вскоре после этого был назначен новый министр здравоохранения, который обеспечил столь необходимый доступ к медицинскому обслуживанию для тех, кто не имел его до этого.

Баста открыл свой собственный ресторан на улице Худякова, где подавали традиционные русские блюда, такие как борщ и шашлык, которые быстро стали популярными как среди жителей, так и среди туристов! В этом году главный дорожный управляющий был заключен в тюрьму после того, как был признан виновным по обвинению в мошенничестве при получении платежей от подрядчиков, работавших на проектах в городе, что возмутило многих местных жителей, но в конечном итоге побудило их к более эффективным методам управления в будущем!

Улица Худякова также стала шире в этом году во многом благодаря тому, что ресторан Басты стал таким популярным — это означает, что пешеходам стало больше места для ежедневных прогулок и поездок на велосипеде по ней, не чувствуя тесноты и дискомфорта, как раньше!

Также рядом с «Академ Риверсайд» открылась школа, которая обеспечила столь необходимую образовательную поддержку детям, живущим поблизости, которые до этого не имели к ней доступа, за что все были безмерно благодарны, учитывая, насколько важно образование, независимо от того, где ты живешь или откуда родом!

Храбрая женщина вытащила ребенка, помогая во время «шикарных родов» в местной больнице; позже женщина стала своего рода знаменитостью в местном сообществе, учитывая, какой необыкновенный подвиг ей удалось совершить в такой напряженной ситуации, чего никто не ожидал от нее заранее…

Наконец, львенок Симба благополучно вернулся домой благодаря тому, что в начале того же года был спасен возле берега реки Академ; история стала известна далеко за пределами страны, учитывая, насколько удачливым оказался львенок, спасенный еще живым при таких обстоятельствах, как тогда…

И последнее, но не менее важное: бабушка расплатилась с мошенниками купюрами, полученными из банка, расположенного неподалеку от Академ Риверсайд; мошенники, как ни удивительно, приняли фальшивые деньги, даже не подозревая об этом, пока потом не поняли, что именно сегодня здесь произошло то, чего никто не ожидал, учитывая обстоятельства, сложившиеся заранее…

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