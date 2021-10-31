Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 ноября 2021: начало нерабочей недели, проклятия в магазинах и очереди за прививкой

Есть код, есть вход. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинской области 30 октября началась нерабочая неделя. Вместе с ней начал действовать пропускной режим в торговые комплексы, теперь попасть в ТК можно только по QR-коду о вакцинации от коронавируса. Такой напряженности в магазинах давно не было, не обошлось без разочарований, проклятий и использования обходных путей. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 ноября.

АНТИРЕКОРДЫ

В Челябинской области продолжаются коронавирусные антирекорды. За первый нерабочий день прирост составил +508 человек. Из них трое оказались школьниками. Но судить об эффективности введения ограничений еще слишком рано. Всего сначала пандемии ковид был выявлен у 110 721 южноуральца. Выздоровевших пока оказывается гораздо меньше — 90 183 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

На этой неделе стало известно о смерти гомеопата Юрий Попов. Он скончался от коронавируса, при этом не был сторонником вакцинации, о чем говорил в соцсетях.

ВХОД ПО QR-КОДУ

Нерабочая неделя началась в субботу. Мы узнали, как челябинцы планируют провести это время. В выходные большинство делают покупки. Но в этот раз торговые комплексы были практически пустыми. Попасть в них можно было только при предъявлении QR-кода. Некоторые охранники также спрашивали паспорт для удостоверения личности. Накануне нерабочей недели первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что это не должно вызывать подозрений, так как на сертификате нет полных данных и охранники должны удостовериться, что код именно ваш. При этом некоторым челябинцам удалось спокойно пройти по чужим данным.

Несмотря на всевозможные предупреждения о введении пропускной системы, было много и тех, кто попытался пройти без QR-кода. В основном это были пожилые люди с кнопочными телефонами, которые пришли за продуктами и не знают, где подтвердить данные о вакцинации. Молодые люди скандалили, возмущались, посылали проклятия в адрес властей и охраны ТК. На случай буйных действий в торговых комплексах дежурили экипажи Росгвардии.

МАНИКЮР С СЕРТИФИКАТОМ

В Челябинске начали делать маникюр с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. PR-специалист и стилист Алена Вериго одной из первых попробовала необычный дизайн. Но пройти с таким в ТК оказалось невозможно, охранники не смогли считать код. Теперь Алена планирует сделать его чуть большего размера.

Такой QR-код точно не потеряется. Фото: Алена Вериго

В Снежинске пошли на радикальные меры и с 30 октября запретили невакцинированным иногородным заезжать в город. Эти меры касаются как при оформлении документов на въезд родственников, так и всех остальных — командированных, подрядчиков и т.д.

Если вам нужно получить подтверждение записи, чтобы завершить регистрацию на госуслугах, не обязательно ехать в МФЦ. Есть три способа, как это сделать — и в двух из них не придется даже вставать с дивана.

В самом большом пункте вакцинации в Челябинской области, который открылся во Дворце спорта «Юность» только за сутки поставили прививки 1588 человек. Это данные за первый день работы — 30 октября. 31 октября желающих было чуть поменьше, по крайней мере об этом можно суди по очереди. Людям также пришлось ждать на ступеньках на улице, но плотность была уже не такой большой.

31 октября очередь в пункт вакцинации была гораздо меньше, чем в первый день работы. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Кстати, «Комсомольская правда» побывала в пункте еще до открытия. Мы показали, как все устроено и какие вакцины можно поставить.

Добавим, что южноуральцам можно одновременно привиться от коронавируса и от гриппа. Правда, пока есть разъяснения только по «Спутнику» и «Спутнику Лайт». Но в Челябинской области возникли проблемы с наличием вакцины от гриппы. Ее просто не хватило. В Саткинском районе желающим привиться, заявили, что препарат поступит только в конце ноября, когда пик эпидсезона уже пройдет.

Для предотвращения заражений южноуральцы сдают ПЦР-тест, чтобы вовремя узнать о заболевании или возможности выходить на улицу и на работу. Только ждать результаты приходится долго. Челябинская область вошла в число регионов, где результаты теста на COVID-19 присылают через неделю. Хотя, действует норма выдачи результатов не более чем через 24 часа с момента поступления в лабораторию.

Минздрав Челябинской области опубликовал список адресов, где круглосуточно вакцинируют от коронавируса. Отметим, что сделать вакцину можно будет бесплатно. Для это при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Челябинскую область доставят новый препарат для лечения коронавируса — антиковидный иммуноглобулин. Из региона на предприятие отправили 117 литров донорской плазмы в качестве сырья для препарата.

А в Озерске намерены построить новый ковидный госпиталь. Для возведения больницы уже подготовили площадку. Сейчас идет государственная экспертиза проекта.

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